Замена в составе сборной Аргентины: вместо Тьяго Альмады на поле вышел Бруно Амионе.

Замена в составе сборной Ирака: вместо Али Джассима на поле вышел Хуссейн Лавенд.

Замена в составе сборной Ирака: вместо Каррара Мохаммеда на поле вышел Каррар Саад.

Гондоу у центрального круга ударил по ногам Амина и получил жёлтую карточку.

Альварес у дальней штанги не попал по мячу после заброса справа от Лухана.

Ди Чезаре отправил мяч сильно вперёд. Иракской команде придётся начинать атаку со своей половины поля.

Симеоне справа прорвался к воротам, но его удар успел заблокировать Макнази.

Сенон от углового флага навесил к дальней штанге, где после верховой борьбы мяч улетел на противоположный фланг.

Сенон исполнил ещё одну подачу от углового флага. Мяч после рикошета прилетел к Гондоу, который с восьми метров пробил выше перекладины.

Подача Сенона от углового флага к ближней штанге получилась слабой и соперники выбили мяч к центральному кругу.

Аргентинцы у центрального круга покатали мяч без противодействия со стороны соперников.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! ФЕРНАНДЕС!!! Альмада откатил мяч на набегавшего Фернандеса, который с двадцати метров хлёстко пробил в правый верхний угол ворот.

Альварес слева выскочил к воротам, но пошёл обыгрывать Хасана и упустил мяч за пределы поля.

Мунтадер Мохаммед сделал аккуратный пас слева в штрафную площадь на Хуссейна, чей удар с двенадцати метров заблокировал Отаменди.

Инициатива постепенно переходит к азиатской команде. Сборной Ирака недостаёт остроты у чужих ворот.

Медина справа вывел к воротам Гондоу, который не смог переиграть Хасана,

Сенон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Тахсин.

Альмада исполнил подачу от углового флага. Мяч прилетел к дальней штанге, где Отаменди головой прицельно по воротам пробить не смог.

Каррар Мохаммед в центре поля ударил по ногам Гондоу.

Замена в составе сборной Ирака: вместо Ибрахима Байеша на поле вышел Мунтадер Альхасан.

Второй тайм в Лионе!

Тахсин на фланге сбил Медину и получил жёлтую карточку.

Медина справа пошёл на четырёх соперников. Мяч отскочил к бровке на Хоакина Гарсию, который подачу к воротам исполни слишком высоко и сильно,

Хоакин Гарсия на фланге руками остановил рывок Амина и получил жёлтую карточку.

Мухаммад справа сделал себе скидку грудью и с пятнадцати метров несильно пробил в ближний угол. .Рульи расположился верно и забрал мяч в руки.

Мухаммад на фланге на фланге у линии штрафной площади "скосил" Солера и получил жёлтую карточку.

Альмада слева со штрафного решил пробить по воротам. Хасан сумел кулаками отбить мяч на противоположный фланг.

Отаменди яростно потолкался в чужой штрафной площади, но заработать пенальти Николасу так и не удалось.

Альмада слева со штрафного пробил над ближней крестовиной.

Солер слева навесил к воротам. Мяч вынесен на Фернандеса, который с лёта с пятнадцати метров пробил выше ворот.

Замена в составе сборной Аргентины: вместо Сантьяго Эссе на поле вышел Лусмано Гондоу.

Замена в составе сборной Аргентины: вместо Хоакина Гарсии на поле вышел Гонсало Лухан.

Замена в составе сборной Аргентины: вместо Хулио Солера на поле вышел Кевин Сенон.

Замена в составе сборной Ирака: вместо Мустафы Саадуна на поле вышел Хусейн Али.

Замена в составе сборной Ирака: вместо Нихада Мухаммада на поле вышел Мунтадер Мохаммед.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ГОНДОУ!!! Сентон слева навесил к дальней штанге, где Гондоу на опережении переправил мяч в угол ворот.

Первый тайм

— Перерыв! Аргентина (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) - 1:1.

45' Альварес с двадцати трёх метров пробил немного выше перекладины.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ХУССЕЙН!!! Макнази слева от бровки навесил в центр штрафной площади, где Хуссейн сыграл на опережение и головой переправил мяч в правый угол ворот.

45' Хоакин Гарсия на чужой половине поля сбил Амина.

45' Вторая подряд подача Макнази от углового флага дошла до Хуссейна, который головой пробил правее ворот.

45' Макнази от углового флага навесил к ближней штанге, где аргентинцы снова выбили мяч за пределы поля.

45' Замена в составе сборной Аргентины: вместо Лукаса Бельтрана на поле вышел Джулиано Симеоне.

45' Макнази слева прошёл вперёд и не смог выдать точный пас в центр на Амина.

45' 6 минут добавил Эскас в первом тайме.

45' Хуссейн у центрального круга толкнул в спину Фернандеса.

43' Хоакин Гарсия в центре поля толкнул в спину Амина.

42' Джассим на фланге в подкате прервал продвижение вперёд Хоакина Гарсии.

41' Альварес слева вывел к воротам Альмаду, который в касание с семи метров низом пробил рядом с дальней штангой.

40' Аргентинцы у центрального круга неспешно перекатывают мяч, размышляя над направлением следующей атаки.

38' Хуссейн на фланге придержал руками Солера.

37' Бельтран прилёг на газон у чужой штрафной площади. Требуется вмешательство медиков.

36' Хоакин Гарсия справа забрался в офсайд.

34' Аргентинцы покатали мяч у центрального круга.

33' Хуссейн слева решил пробить по воротам. Рульи спокойно сделал пару шагов назад и забрал мяч в руки.

32' Джассим по центру в одиночку не смог прорваться к чужой штрафной площади.

31' Подача Эссе от углового флага получилась слишком высокой. Партнёры укротить мяч не смогли и упустили его за боковую линию поля.

30' Прострел Солера слева к воротам прервал Саадун.

29' Штрафной удар иракцы разыграли неудачно. Тахсин рванул слева вперёд рановато и оказался в офсайде.

28' Медики за пределами поля оказывают Макнази помощь.

27' Макнази у бровки столкнулся головой с Хоакином Гарсией и улетел за пределы поля. Арбитр усмотрел фол со стороны аргентинца.

26' Эссе слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда сместился Хасан и забрал мяч в руки.

25' Мохаммед на фланге попал по ногам Альмаде.

24' Эссе от углового флага исполнил перевод к линии штрафной площади на Хоакина Гарсию, у которого удар с лёта не получился.

23' Удар Альвареса с пятнадцати метров соперники заблокировали.

22' Альварес справа отправился вперёд, где у него мяч выбил Макнази.

21' Пару попыток аргентинцы предприняли прорваться к штрафной площади через центр, но в этой зоне плотность игроков слишком высока.

20' Аргентинские игроки при этом стали действовать осторожнее, чаще используют короткие передачи.

18' Пропущенный гол заставил иракских игроков двигаться быстрее, но остро впереди им сыграть не удаётся. Игроков в зелёной форме часто подводит неточность передач.

17' Саадун на фланге сбил Солера.

16' Амин слева убежал вперёд, стал смещаться в центр, где и потерял мяч, наткнувшись на плечо Бельтрана.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АЛЬМАДА!!! После навеса слева Альварес грудью сделал скидку на Альмаду, который с двенадцати метров сильно и т точно пробил в левый угол ворот.

13' На заброс Хоакина Гарсии вперёд по правому флангу никто из партнёров не откликнулся.

12' Аргентинцы действуют всё увереннее и сдвигают игру к штрафной площади соперников. Ударов по воротам с игры пока нет.

11' Альмада со штрафного пробил в правый угол. Хасан в красивом прыжке забрал мяч в руки.

10' Байеш опасно шипами влетел в бедро Эссе. Арбитр ограничился беседой с иракским игроком. До ворот немногим менее тридцати метров.

8' Медина остался без бутсы после стыка в центральном круге. Арбитр остановил встречи и призвал аргентинца навести порядок в обмундировании.

7' Джассим со штрафного попытался обострить ситуацию, но аргентинские защитники вверху в своей штрафной площади не дали сыграть соперникам.

6' Обе медицинские бригады на поле. Отаменди быстрее оправился и отправился за пределы поля.

5' Отаменди у центрального круга пошёл в жёсткий стык с Байешем. Оба игрока не могут подняться с газона.

4' Альварес слева попытался прорваться к воротам, но его встретил Макнази, и мяч оказался за пределами поля.

3' Первые минуты встречи сборная Аргентины проводит с мячом в центре поля. Активные попытки атак южноамериканцы предпринимают на левом фланге.

2' Сборная Аргентины играет в бело-голубой форме, сборная Ирака - в зелёной.