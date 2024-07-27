☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: .
Аргентина (до 23 лет)
3:1
Второй тайм: 90+'
Ирак (до 23 лет)

Ход матча

13'
Альмада Тьяго
1:0
45'
1:1
Хуссейн Аймен
62'
Гондоу Лусиано
2:1
85'
Фернандес Игнасио
3:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 124
Аргентина (до 23 лет) 95.2% (118)
X 1.6% (2)
Ирак (до 23 лет) 3.2% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина (до 23 лет)
Ничья
Ирак (до 23 лет)
1.40
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4.80
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8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Аргентина (до 23 лет)
Ирак (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 1 0.5
Симеоне Джулиано 1 0.5
Гондоу Лусиано 1 0.5
Солер Хулио 0 0
Ирак (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуссейн Аймен 2 (1) 1
Джассим Али 1 0.5

Карточки

Аргентина (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио II 1 0
Ди Чезаре Марко 1 0
Ирак (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аргентина (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Аргентина (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Аргентина (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Аргентина (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:2
Аргентина (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 3:3 Чили (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:5 Перу (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) - Алжир (до 23 лет) 2:1 Португалия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 2:0 Нигерия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 3:0 Аргентина (до 23 лет) - Сербия (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:2
Ирак (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет) 2:1 Ирак (до 23 лет) - Индонезия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Ирак (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 1:0
Саудовская Аравия (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:2 Таджикистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:4 Ирак (до 23 лет) - Таиланд (до 23 лет) 0:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 2:2 Восточный Тимор (до 23 года) - Ирак (до 23 лет) 0:6 Ирак (до 23 лет) - Макао (до 23 лет) 13:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 3:1 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1 Иордания (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 3:0 Ирак (до 23 лет) - Мальдивы (до 23 лет) 4:0 Таиланд (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Бахрейн (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 0:0

Результаты матчей

Аргентина (до 23 лет)
Ирак (до 23 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аргентина (до 23 лет)
Ирак (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Аргентина (до 23 лет)
 3:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Ирак (до 23 лет)
 1:3 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак (до 23 лет)
 1:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Аргентина (до 23 лет)
 3:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Аргентина (до 23 лет)
 3:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ирак (до 23 лет)
 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Ирак (до 23 лет) Хуссейн Аймен 2
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 2
Франция (до 23 лет) Ляказетт Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Аргентина (до 23 лет) Ди Чезаре Марко 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Ди Чезаре отправил мяч сильно вперёд. Иракской команде придётся начинать атаку со своей половины поля.
  • 90'
    Альварес у дальней штанги не попал по мячу после заброса справа от Лухана.
  • Желтая карточка
    90'
    Гондоу у центрального круга ударил по ногам Амина и получил жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    90'
    7 минут добавил Эскас во втором тайме.
  • Замена
    89'
    Замена в составе сборной Ирака: вместо Каррара Мохаммеда на поле вышел Каррар Саад.
  • Замена
    88'
    Замена в составе сборной Ирака: вместо Али Джассима на поле вышел Хуссейн Лавенд.
  • Замена
    87'
    Замена в составе сборной Аргентины: вместо Тьяго Альмады на поле вышел Бруно Амионе.
  • Описание гола
    85'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    ФЕРНАНДЕС!!! Альмада откатил мяч на набегавшего Фернандеса, который с двадцати метров хлёстко пробил в правый верхний угол ворот.
  • Травма, повреждение
    84'
    Каррару Мохаммеду потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • 83'
    Альмада слева отправил вперёд Сенона, чей прострел в центр штрафной площади соперники заблокировали.
  • 82'
    Аргентинцы у центрального круга покатали мяч без противодействия со стороны соперников.
  • Угловой
    81'
    Подача Сенона от углового флага к ближней штанге получилась слабой и соперники выбили мяч к центральному кругу.
  • Угловой
    80'
    Сенон исполнил ещё одну подачу от углового флага. Мяч после рикошета прилетел к Гондоу, который с восьми метров пробил выше перекладины.
  • Угловой
    79'
    Сенон от углового флага навесил к дальней штанге, где после верховой борьбы мяч улетел на противоположный фланг.
  • 78'
    Симеоне справа прорвался к воротам, но его удар успел заблокировать Макнази.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      77'
      Замена в составе сборной Ирака: вместо Ибрахима Байеша на поле вышел Мунтадер Альхасан.
    • Фол, нарушение
      76'
      Лухан в центре поля руками остановил Джассима.
    • Фол, нарушение
      75'
      Каррар Мохаммед в центре поля ударил по ногам Гондоу.
    • Угловой
      74'
      Альмада исполнил подачу от углового флага. Мяч прилетел к дальней штанге, где Отаменди головой прицельно по воротам пробить не смог.
    • Угловой
      72'
      Сенон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Тахсин.
    • Опасный момент
      71'
      Медина справа вывел к воротам Гондоу, который не смог переиграть Хасана,
    • 70'
      Инициатива постепенно переходит к азиатской команде. Сборной Ирака недостаёт остроты у чужих ворот.
    • 68'
      Мунтадер Мохаммед сделал аккуратный пас слева в штрафную площадь на Хуссейна, чей удар с двенадцати метров заблокировал Отаменди.
    • 67'
      Альварес слева выскочил к воротам, но пошёл обыгрывать Хасана и упустил мяч за пределы поля.
    • Офсайд
      65'
      Сенон слева забрался в офсайд.
    • Описание гола
      63'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      ГОНДОУ!!! Сентон слева навесил к дальней штанге, где Гондоу на опережении переправил мяч в угол ворот.
    • Замена
      63'
      Замена в составе сборной Ирака: вместо Нихада Мухаммада на поле вышел Мунтадер Мохаммед.
    • Замена
      62'
      Замена в составе сборной Ирака: вместо Мустафы Саадуна на поле вышел Хусейн Али.
    • Замена
      61'
      Замена в составе сборной Аргентины: вместо Хулио Солера на поле вышел Кевин Сенон.
    • Замена
      61'
      Замена в составе сборной Аргентины: вместо Хоакина Гарсии на поле вышел Гонсало Лухан.
    • Замена
      60'
      Замена в составе сборной Аргентины: вместо Сантьяго Эссе на поле вышел Лусмано Гондоу.
    • 60'
      Солер слева навесил к воротам. Мяч вынесен на Фернандеса, который с лёта с пятнадцати метров пробил выше ворот.
    • 58'
      Сборная Аргентины контролирует мяч на чужой половине поля.
    • Опасный момент
      57'
      Альмада слева со штрафного пробил над ближней крестовиной.
    • Фол, нарушение
      56'
      Мухаммад у угла штрафной площади сбил Альвареса.
    • 55'
      Отаменди яростно потолкался в чужой штрафной площади, но заработать пенальти Николасу так и не удалось.
    • 54'
      Альмада слева со штрафного решил пробить по воротам. Хасан сумел кулаками отбить мяч на противоположный фланг.
    • Желтая карточка
      53'
      Мухаммад на фланге на фланге у линии штрафной площади "скосил" Солера и получил жёлтую карточку.
    • 52'
      Мухаммад справа сделал себе скидку грудью и с пятнадцати метров несильно пробил в ближний угол. .Рульи расположился верно и забрал мяч в руки.
    • Желтая карточка
      51'
      Хоакин Гарсия на фланге руками остановил рывок Амина и получил жёлтую карточку.
    • 50'
      Иракская команда расположилась на чужой половине поля.
    • Офсайд
      49'
      Альварес слева забежал в офсайд.
    • 48'
      Медина справа пошёл на четырёх соперников. Мяч отскочил к бровке на Хоакина Гарсию, который подачу к воротам исполни слишком высоко и сильно,
    • Желтая карточка
      47'
      Тахсин на фланге сбил Медину и получил жёлтую карточку.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Лионе!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Аргентина (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) - 1:1.
    • 45'
      Альварес с двадцати трёх метров пробил немного выше перекладины.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ХУССЕЙН!!! Макнази слева от бровки навесил в центр штрафной площади, где Хуссейн сыграл на опережение и головой переправил мяч в правый угол ворот.
    • Фол, нарушение
      45'
      Хоакин Гарсия на чужой половине поля сбил Амина.
    • Угловой
      45'
      Вторая подряд подача Макнази от углового флага дошла до Хуссейна, который головой пробил правее ворот.
    • Угловой
      45'
      Макнази от углового флага навесил к ближней штанге, где аргентинцы снова выбили мяч за пределы поля.
    • Замена
      45'
      Замена в составе сборной Аргентины: вместо Лукаса Бельтрана на поле вышел Джулиано Симеоне.
    • 45'
      Макнази слева прошёл вперёд и не смог выдать точный пас в центр на Амина.
    • Дополнительное время
      45'
      6 минут добавил Эскас в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Хуссейн у центрального круга толкнул в спину Фернандеса.
    • Фол, нарушение
      43'
      Хоакин Гарсия в центре поля толкнул в спину Амина.
    • 42'
      Джассим на фланге в подкате прервал продвижение вперёд Хоакина Гарсии.
    • Опасный момент
      41'
      Альварес слева вывел к воротам Альмаду, который в касание с семи метров низом пробил рядом с дальней штангой.
    • 40'
      Аргентинцы у центрального круга неспешно перекатывают мяч, размышляя над направлением следующей атаки.
    • Фол, нарушение
      38'
      Хуссейн на фланге придержал руками Солера.
    • Травма, повреждение
      37'
      Бельтран прилёг на газон у чужой штрафной площади. Требуется вмешательство медиков.
    • Офсайд
      36'
      Хоакин Гарсия справа забрался в офсайд.
    • 34'
      Аргентинцы покатали мяч у центрального круга.
    • 33'
      Хуссейн слева решил пробить по воротам. Рульи спокойно сделал пару шагов назад и забрал мяч в руки.
    • 32'
      Джассим по центру в одиночку не смог прорваться к чужой штрафной площади.
    • Угловой
      31'
      Подача Эссе от углового флага получилась слишком высокой. Партнёры укротить мяч не смогли и упустили его за боковую линию поля.
    • 30'
      Прострел Солера слева к воротам прервал Саадун.
    • Офсайд
      29'
      Штрафной удар иракцы разыграли неудачно. Тахсин рванул слева вперёд рановато и оказался в офсайде.
    • Травма, повреждение
      28'
      Медики за пределами поля оказывают Макнази помощь.
    • Фол, нарушение
      27'
      Макнази у бровки столкнулся головой с Хоакином Гарсией и улетел за пределы поля. Арбитр усмотрел фол со стороны аргентинца.
    • 26'
      Эссе слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда сместился Хасан и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      25'
      Мохаммед на фланге попал по ногам Альмаде.
    • Угловой
      24'
      Эссе от углового флага исполнил перевод к линии штрафной площади на Хоакина Гарсию, у которого удар с лёта не получился.
    • 23'
      Удар Альвареса с пятнадцати метров соперники заблокировали.
    • 22'
      Альварес справа отправился вперёд, где у него мяч выбил Макнази.
    • 21'
      Пару попыток аргентинцы предприняли прорваться к штрафной площади через центр, но в этой зоне плотность игроков слишком высока.
    • 20'
      Аргентинские игроки при этом стали действовать осторожнее, чаще используют короткие передачи.
    • 18'
      Пропущенный гол заставил иракских игроков двигаться быстрее, но остро впереди им сыграть не удаётся. Игроков в зелёной форме часто подводит неточность передач.
    • Фол, нарушение
      17'
      Саадун на фланге сбил Солера.
    • 16'
      Амин слева убежал вперёд, стал смещаться в центр, где и потерял мяч, наткнувшись на плечо Бельтрана.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      АЛЬМАДА!!! После навеса слева Альварес грудью сделал скидку на Альмаду, который с двенадцати метров сильно и т точно пробил в левый угол ворот.
    • 13'
      На заброс Хоакина Гарсии вперёд по правому флангу никто из партнёров не откликнулся.
    • 12'
      Аргентинцы действуют всё увереннее и сдвигают игру к штрафной площади соперников. Ударов по воротам с игры пока нет.
    • 11'
      Альмада со штрафного пробил в правый угол. Хасан в красивом прыжке забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      10'
      Байеш опасно шипами влетел в бедро Эссе. Арбитр ограничился беседой с иракским игроком. До ворот  немногим менее тридцати метров.
    • 8'
      Медина остался без бутсы после стыка в центральном круге. Арбитр остановил встречи и призвал аргентинца навести порядок в обмундировании.
    • 7'
      Джассим со штрафного попытался обострить ситуацию, но аргентинские защитники вверху в своей штрафной площади не дали сыграть соперникам.
    • Травма, повреждение
      6'
      Обе медицинские бригады на поле. Отаменди быстрее оправился и отправился за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      5'
      Отаменди у центрального круга пошёл в жёсткий стык с Байешем. Оба игрока не могут подняться с газона.
    • 4'
      Альварес слева попытался прорваться к воротам, но его встретил Макнази, и мяч оказался за пределами поля.
    • 3'
      Первые минуты встречи сборная Аргентины проводит с мячом в центре поля. Активные попытки атак южноамериканцы предпринимают на левом фланге.
    • 2'
      Сборная Аргентины играет в бело-голубой форме, сборная Ирака - в зелёной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Гроупама Арене"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина (до 23 лет) 3:1 Ирак (до 23 лет)

    Исход игры
    Аргентина (до 23 лет)
    95.2% (118)
    Ничья
    1.6% (2)
    Ирак (до 23 лет)
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.18% (53)
    Меньше
    51.82% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    41.82% (46)
    Нет
    58.18% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Аргентина (до 23 лет)
    34.7% (43)
    2:1 Аргентина (до 23 лет)
    24.2% (30)
    1:0 Аргентина (до 23 лет)
    9.7% (12)
    3:1 Аргентина (до 23 лет)
    8.1% (10)
    3:0 Аргентина (до 23 лет)
    7.3% (9)
    4:1 Аргентина (до 23 лет)
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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