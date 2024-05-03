Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет)

Бразилия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

Аргентина (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет)

02.02.2024

Аргентина (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет)

3:3

30.01.2024

Чили (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

0:5

24.01.2024

Перу (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

0:2

21.01.2024

Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

1:1

21.11.2023

Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

0:0

28.07.2021

Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

1:1

25.07.2021

Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

0:1

22.07.2021

Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет)

0:2

10.08.2016

Аргентина (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет)

1:1

07.08.2016

Аргентина (до 23 лет) - Алжир (до 23 лет)

2:1

04.08.2016

Португалия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

2:0

23.08.2008

Нигерия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

0:1

19.08.2008

Аргентина (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет)

3:0

13.08.2008

Аргентина (до 23 лет) - Сербия (до 23 лет)

2:0

10.08.2008

Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет)

1:0

07.08.2008

Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

1:2