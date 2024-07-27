Гутьеррес отмечается ударом с дальней дистанции, мяч попадает в ногу защитнику и уходит на угловой.

Разыграли испанцы угловой, Эрик Гарсия после навеса с правого фланга пробил головой, но мяч прошел выше створа.

Туррьентес получает мяч на правом краю штрафной и стреляет в ближний угол - Бёсль спасает свои ворота!

Туррьентес отмечается неприятным ударом низом из центральной зоны - мяч попадает в штангу и уходит за лицевую линию!

Небольшие проблемы со здоровьем у Мершеля, врачи сборной Доминиканской Республики на поле.

8 минут добавляет арбитр из ОАЭ к основному времени матча.

Пачеко получает желтую карточку за фол против Гонсалеса.

Гутьеррес после навеса с углового сумел пробить головой по воротам, но в створ не попал.

Фермин Лопес после прострела Хуанлу исхитрился ковырнуть мяч из-под себя, но вратарь доминиканцев справился.

Еще один мяч побывал в ворота доминиканцев, однако в момент прострела Фермина Лопес Гутьеррес оказался в положении "вне игры".

ВАР довольно долго проверяет эпизод с забитым мячом, есть у видеоассистентов сомнения по поводу решения бригады в поле.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3! МИГЕЛЬ ГУТЬЕРРЕС! И всё-таки после просмотра видео гол сборной Испании засчитан, Дуарте коснулся мяча перед тем, как тот достался Гутьерресу, потому офсайда уже не было!

Теперь с левого фланга испанцы доставляют мяч в чужую штрафную площадь, однако защитники действуют внимательно.

Диего Лопес и Беньят Туррьентес появляются на поле вместо Фермина Лопеса и Алекса Баэны.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! АЛЕКС БАЭНА! Баэна получает мяч от Ороса перед штрафной соперника и стреляет метров с 23, а снаряд после рикошета оказывается в ближнем углу ворот сборной Доминиканы!

Продолжает сборная Испании давление на ворота соперника, не в стиле "красной фурии" сбавлять обороты, тем более в первом тайме уже за это они поплатились.

Еще одна атака сборной Испании завершается неудачной подачей с правого фланга - мяч ушел за лицевую линию.

Рафаэль Нуньес и Оскар Уренья появляются на поле вместо Нельсона Лемаира и Омара Де Ла Круса.

Около получаса остается играть, пока ни одной атаки в меньшинстве доминиканцы не соорудили, тяжеловато приходится островитянам.

Миранда открылся в центре штрафной под передачу партнера, однако получилась она слишком сильной, голкипер доминиканцев забрал мяч.

Баэна оказался на газоне после фола Пуйоля, немного по голове получил хавбек "Вильярреала".

Руис после прострела Хуанлу не попал по мячу, на угловой выбивают снаряд защитники сборной Доминиканы.

Хон Пачеко, Мигель Гутьеррес и Адриан Бернабе появляются на поле вместо Пау Кубарси, Хуана Миранды и Пабло Барриоса.

Второй тайм начался! Петер Гонсалес появился на поле вместо Новенда Лоренсо.

Естественно, сборная Испании сразу же переходит в наступление, в большинстве фавориту матча должно быть полегче.

Свежий Гонсалес зацепился за мяч в центре поля, Кубарси сфолил против соперника.

Хуанлу оказывается в положении "вне игры" в момент передачи на фланг, внимательно работает лайнсмен.

Фермин Лопес после навеса с левого фланга пробивает в касание из центра штрафной, однако мяч прошел мимо дальнего угла.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Кубарси попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако мяч накрывает голкипер сборной Доминиканы.

45' Кубарси получил у нас желтую карточку от арбитра после оказания медицинской помощи.

45' В меньшинстве остается сборная Доминиканской Республики, Аскона после фола Кубарси откровенно лягнул соперника и получил прямую красную карточку!

45' 4 минуты добавляет арбитр из ОАЭ к основному времени первого тайма.

44' Эрик Гарсия завалил на газоне Лоренсо, по-хорошему, должна быть желтая карточка, однако арбитр обошелся обычным свистком.

42' Аскона отмечается подачей со штрафного, Мершель опережает оплошавшего на выходе Тенаса, однако в створ не попадает!

41' Проход Асконы по центральной зоне с нарушением правил останавливает Баэна, штрафной готовят доминиканцы.

40' Баэна отмечается ударом с линии штрафной после передачи Хуанлу, однако мяч проходит мимо створа.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! АНХЕЛЬ МОНТЕС ДЕ ОСА!

Аскона исполнил угловой с левого фланга, а Монтес Де Оса головой расстреливает ворота Тенаса!

36' Руис врывается в штрафную соперника с правого края и пробивает низом в дальний угол, однако Бёсль успевает сложиться и справляется с угрозой.

35' Гомес с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Бёсль на выходе мяч уверенно забирает.

34' В спокойном темпе проходит встреча в эти минуты, явно сборная Испании намерена сегодня победить малой кровью.

32' Атака сборной Испании завершается проникающей передачей в штрафную - мяч на выходе забирает Бёсль.

31' Штрафной на правом фланге атаки заработали доминиканцы, однако верховая борьба остается за игроками сборной Испании.

30' Руис после прострела с правого фланга опережает защитника и пробивает в касание, однако мяч пролетает над перекладиной.

28' Фермин Лопес попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч угодил в одного из защитников сборной Доминиканы.

27' Да, есть подача со штрафного, однако мяч защитники сборной Доминиканской Республики выбивают.

26' Монтес фолит против Ороса на фланге, похоже, этот штрафной испанцы собираются подавать.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ФЕРМИН ЛОПЕС!

Ошибается снова в передаче голкипер доминиканцев, Лопес опережает Де Ла Круса и спокойно поражает ворота соперника!

22' Серхио Гомес отмечается ударом из-за пределов штрафной, однако мяч прошел правее створа. Хотя испанцы просили угловой.

20' Вот наконец-таки через левый фланг выбрались в атаку доминиканцы, но Хуанлу легко лишил мяча соперника.

19' Никак не удается выйти с мячом за центр поля игрокам сборной Доминиканской Республики, испанцы соперник встречают высоко.

18' Бёсль под прессингом соперника ошибается, отдавая передачу Руису, тот пробивает по воротам с 12 метров, однако голкипер сборной Доминиканы отбивает мяч!

16' Серхио Гомес приближается к штрафной с левого края и подает на дальнюю штангу, где защитники верх снимают.

14' Руис после прострела Серхио Гомеса с левого фланга пытался переправить мяч в дальний угол бедром, но в цель не попал.

12' И еще один прострел Миранды с левого фланга - Бёсль на выходе фиксирует мяч.

11' Миранда с левого фланга исполняет прострел в штрафную соперника, но защитники доминиканцев на месте.

10' Хуанлу с правого фланга простреливает в штрафную соперника, однако Бёсль спокойно забирает мяч на выходе.

8' Еще один мелкий фол допускают доминиканцы, Лемаир уронил на газон Ороса на фланге. Испанцы штрафной быстро разыгрывают.

7' Пока у нас тотальное преимущество сборной Испании в плане контроля мяча, но до штрафной соперника добраться пока не удается.

6' Сборная Доминиканской Республики сыграла 0:0 с командой Египта, хотя островитяне считались в той встрече андердогом.

5' Напомним, что сборная Испании в стартовом матче добилась непростой победы над Узбекистаном со счётом 2:1, забивали Пубиль и Гомес.

3' Пару нарушений правил допускают доминиканцы на старте этой встречи, не успевают островитяне за техничными испанцами.