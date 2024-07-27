Тур: 2. Стадион: Матмю Атлантик.
1:3
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
24' ГолЛопес Фермин
1:1
38' ГолМонтес Де Ока Анхель
45' Красная карточкаАскона Эдисон
1:2
55' ГолБаэна Алекс
1:3
70' ГолГутьеррес Мигель
Ход матча
24'
0:1
38'
45'
55'
1:2
70'
1:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 9
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
13 Бёсль ЭнрикеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Урбаэс ХоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Де Леон ХосеПолузащитник
-
Главный тренер: Ибаи Гомес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баэна АлексПолузащитник
-
11 Лопес ФерминПолузащитник
-
14 Орос АймарПолузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
-
12 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дения Сантьяго
Бомбардиры внутри турнира
Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтес Де Ока Анхель
|1
|0.5
Испания (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.5
|Гомес Серхио
|1
|0.5
|Баэна Алекс
|1
|0.5
|Пубиль Марк
|1
|0.5
|Лопес Фермин
|1
|0.5
Карточки
Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскона Эдисон
|0
|1
Испания (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Доминиканская Республика (до 23 лет)
(4 матча)
Испания (до 23 лет)
(9 матчей)
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 поражение
Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2
Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Результаты матчей
Доминиканская Республика (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Доминиканская Республика (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|3:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1:3 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Япония (до 23 лет)
|Фудзио Сёта
|2
|Япония (до 23 лет)
|Мито Сюнсукэ
|2
|Ирак (до 23 лет)
|Хуссейн Аймен
|2
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|2
|Франция (до 23 лет)
|Ляказетт Александр
|1
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Ди Чезаре Марко
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Доминиканская Республика (до 23 лет) 1:3 Испания (до 23 лет)
Исход игры
Доминиканская Республика (до 23 лет)
1.7% (2)
Ничья
1.7% (2)
Испания (до 23 лет)
96.7% (117)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (65)
Меньше
40.91% (45)
Обе команды забьют
Да
17.27% (19)
Нет
82.73% (91)
Популярный счёт
0:2 Испания (до 23 лет)
34.7% (42)
0:3 Испания (до 23 лет)
26.4% (32)
1:3 Испания (до 23 лет)
7.4% (9)
0:4 Испания (до 23 лет)
6.6% (8)
1:2 Испания (до 23 лет)
5.8% (7)
0:6 Испания (до 23 лет)
3.3% (4)
0:1 Испания (до 23 лет)
1.7% (2)
0:5 Испания (до 23 лет)
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!