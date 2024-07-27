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Тур: 2. Стадион: .
Доминиканская Республика (до 23 лет)
1:3
Второй тайм: 90+'
Испания (до 23 лет)
0'
0:1
24' Гол
Лопес Фермин
1:1
38' Гол
Монтес Де Ока Анхель
45' Красная карточка
Аскона Эдисон
1:2
55' Гол
Баэна Алекс
1:3
70' Гол
Гутьеррес Мигель

Ход матча

24'
0:1
Лопес Фермин
38'
Монтес Де Ока Анхель
1:1
45'
Аскона Эдисон
 
55'
1:2
Баэна Алекс
70'
1:3
Гутьеррес Мигель

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 121
Доминиканская Республика (до 23 лет) 1.7% (2)
X 1.7% (2)
Испания (до 23 лет) 96.7% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Доминиканская Республика (до 23 лет)
Ничья
Испания (до 23 лет)
87.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Доминиканская Республика (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Доминиканская Республика (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтес Де Ока Анхель 1 0.5
Испания (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутьеррес Мигель 1 0.5
Гомес Серхио 1 0.5
Баэна Алекс 1 0.5
Пубиль Марк 1 0.5
Лопес Фермин 1 0.5

Карточки

Доминиканская Республика (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскона Эдисон 0 1
Испания (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Доминиканская Республика (до 23 лет)
(4 матча)
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 поражения
Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Коста-Рика (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 5:0 Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4 Мексика (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 4:1
Испания (до 23 лет)
(9 матчей)
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 поражение
Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2
Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1

Результаты матчей

Доминиканская Республика (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Доминиканская Республика (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 23 лет)
 3:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 1:3 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Испания (до 23 лет)
 3:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 23 лет)
 3:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 1:3 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Ирак (до 23 лет) Хуссейн Аймен 2
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 2
Франция (до 23 лет) Ляказетт Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Аргентина (до 23 лет) Ди Чезаре Марко 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Пачеко получает желтую карточку за фол против Гонсалеса.
  • Дополнительное время
    90'
    8 минут добавляет арбитр из ОАЭ к основному времени матча.
  • Травма, повреждение
    87'
    Небольшие проблемы со здоровьем у Мершеля, врачи сборной Доминиканской Республики на поле.
  • Опасный момент
    85'
    Туррьентес отмечается неприятным ударом низом из центральной зоны - мяч попадает в штангу и уходит за лицевую линию!
  • Опасный момент
    82'
    Туррьентес получает мяч на правом краю штрафной и стреляет в ближний угол - Бёсль спасает свои ворота!
  • Угловой
    80'
    Разыграли испанцы угловой, Эрик Гарсия после навеса с правого фланга пробил головой, но мяч прошел выше створа.
  • Замена
    79'
    Гутьеррес отмечается ударом с дальней дистанции, мяч попадает в ногу защитнику и уходит на угловой.
  • Замена
    78'
    Хосе Де Леон появляется на поле вместо Франциско Маризана.
  • Замена
    77'
    Диего Лопес и Беньят Туррьентес появляются на поле вместо Фермина Лопеса и Алекса Баэны.
  • 75'
    Теперь с левого фланга испанцы доставляют мяч в чужую штрафную площадь, однако защитники действуют внимательно.
  • Описание гола
    73'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3! МИГЕЛЬ ГУТЬЕРРЕС!
    И всё-таки после просмотра видео гол сборной Испании засчитан, Дуарте коснулся мяча перед тем, как тот достался Гутьерресу, потому офсайда уже не было!
  • Видеоповтор
    72'
    ВАР довольно долго проверяет эпизод с забитым мячом, есть у видеоассистентов сомнения по поводу решения бригады в поле.
  • Офсайд
    70'
    Еще один мяч побывал в ворота доминиканцев, однако в момент прострела Фермина Лопес Гутьеррес оказался в положении "вне игры".
  • 69'
    Фермин Лопес после прострела Хуанлу исхитрился ковырнуть мяч из-под себя, но вратарь доминиканцев справился.
  • Угловой
    67'
    Гутьеррес после навеса с углового сумел пробить головой по воротам, но в створ не попал.
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    • Замена
      66'
      Хон Пачеко, Мигель Гутьеррес и Адриан Бернабе появляются на поле вместо Пау Кубарси, Хуана Миранды и Пабло Барриоса.
    • 65'
      Руис после прострела Хуанлу не попал по мячу, на угловой выбивают снаряд защитники сборной Доминиканы.
    • Фол, нарушение
      64'
      Баэна оказался на газоне после фола Пуйоля, немного по голове получил хавбек "Вильярреала".
    • 63'
      Миранда открылся в центре штрафной под передачу партнера, однако получилась она слишком сильной, голкипер доминиканцев забрал мяч.
    • 62'
      Около получаса остается играть, пока ни одной атаки в меньшинстве доминиканцы не соорудили, тяжеловато приходится островитянам.
    • Замена
      60'
      Рафаэль Нуньес и Оскар Уренья появляются на поле вместо Нельсона Лемаира и Омара Де Ла Круса.
    • 59'
      Еще одна атака сборной Испании завершается неудачной подачей с правого фланга - мяч ушел за лицевую линию.
    • 57'
      Продолжает сборная Испании давление на ворота соперника, не в стиле "красной фурии" сбавлять обороты, тем более в первом тайме уже за это они поплатились.
    • Описание гола
      55'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! АЛЕКС БАЭНА!
      Баэна получает мяч от Ороса перед штрафной соперника и стреляет метров с 23, а снаряд после рикошета оказывается в ближнем углу ворот сборной Доминиканы!
    • 54'
      Продолжают испанцы осаду финальной трети поля соперника, думается, гол является делом времени.
    • 52'
      Фермин Лопес после навеса с левого фланга пробивает в касание из центра штрафной, однако мяч прошел мимо дальнего угла.
    • Офсайд
      51'
      Хуанлу оказывается в положении "вне игры" в момент передачи на фланг, внимательно работает лайнсмен.
    • Фол, нарушение
      49'
      Свежий Гонсалес зацепился за мяч в центре поля, Кубарси сфолил против соперника.
    • 48'
      Естественно, сборная Испании сразу же переходит в наступление, в большинстве фавориту матча должно быть полегче.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Петер Гонсалес появился на поле вместо Новенда Лоренсо.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Кубарси попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако мяч накрывает голкипер сборной Доминиканы.
    • Желтая карточка
      45'
      Кубарси получил у нас желтую карточку от арбитра после оказания медицинской помощи.
    • Красная карточка
      45'
      В меньшинстве остается сборная Доминиканской Республики, Аскона после фола Кубарси откровенно лягнул соперника и получил прямую красную карточку!
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавляет арбитр из ОАЭ к основному времени первого тайма.
    • Фол, нарушение
      44'
      Эрик Гарсия завалил на газоне Лоренсо, по-хорошему, должна быть желтая карточка, однако арбитр обошелся обычным свистком.
    • Опасный момент
      42'
      Аскона отмечается подачей со штрафного, Мершель опережает оплошавшего на выходе Тенаса, однако в створ не попадает!
    • Фол, нарушение
      41'
      Проход Асконы по центральной зоне с нарушением правил останавливает Баэна, штрафной готовят доминиканцы.
    • 40'
      Баэна отмечается ударом с линии штрафной после передачи Хуанлу, однако мяч проходит мимо створа.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! АНХЕЛЬ МОНТЕС ДЕ ОСА!
      Аскона исполнил угловой с левого фланга, а Монтес Де Оса головой расстреливает ворота Тенаса!
    • 36'
      Руис врывается в штрафную соперника с правого края и пробивает низом в дальний угол, однако Бёсль успевает сложиться и справляется с угрозой.
    • 35'
      Гомес с правого фланга исполняет подачу в штрафную, однако Бёсль на выходе мяч уверенно забирает.
    • 34'
      В спокойном темпе проходит встреча в эти минуты, явно сборная Испании намерена сегодня победить малой кровью.
    • 32'
      Атака сборной Испании завершается проникающей передачей в штрафную - мяч на выходе забирает Бёсль.
    • 31'
      Штрафной на правом фланге атаки заработали доминиканцы, однако верховая борьба остается за игроками сборной Испании.
    • 30'
      Руис после прострела с правого фланга опережает защитника и пробивает в касание, однако мяч пролетает над перекладиной.
    • 28'
      Фермин Лопес попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч угодил в одного из защитников сборной Доминиканы.
    • 27'
      Да, есть подача со штрафного, однако мяч защитники сборной Доминиканской Республики выбивают.
    • 26'
      Монтес фолит против Ороса на фланге, похоже, этот штрафной испанцы собираются подавать.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ФЕРМИН ЛОПЕС!
      Ошибается снова в передаче голкипер доминиканцев, Лопес опережает Де Ла Круса и спокойно поражает ворота соперника!
    • 22'
      Серхио Гомес отмечается ударом из-за пределов штрафной, однако мяч прошел правее створа. Хотя испанцы просили угловой.
    • 20'
      Вот наконец-таки через левый фланг выбрались в атаку доминиканцы, но Хуанлу легко лишил мяча соперника.
    • 19'
      Никак не удается выйти с мячом за центр поля игрокам сборной Доминиканской Республики, испанцы соперник встречают высоко.
    • Опасный момент
      18'
      Бёсль под прессингом соперника ошибается, отдавая передачу Руису, тот пробивает по воротам с 12 метров, однако голкипер сборной Доминиканы отбивает мяч!
    • 16'
      Серхио Гомес приближается к штрафной с левого края и подает на дальнюю штангу, где защитники верх снимают.
    • 14'
      Руис после прострела Серхио Гомеса с левого фланга пытался переправить мяч в дальний угол бедром, но в цель не попал.
    • 12'
      И еще один прострел Миранды с левого фланга - Бёсль на выходе фиксирует мяч.
    • 11'
      Миранда с левого фланга исполняет прострел в штрафную соперника, но защитники доминиканцев на месте.
    • 10'
      Хуанлу с правого фланга простреливает в штрафную соперника, однако Бёсль спокойно забирает мяч на выходе.
    • 8'
      Еще один мелкий фол допускают доминиканцы, Лемаир уронил на газон Ороса на фланге. Испанцы штрафной быстро разыгрывают.
    • 7'
      Пока у нас тотальное преимущество сборной Испании в плане контроля мяча, но до штрафной соперника добраться пока не удается.
    • 6'
      Сборная Доминиканской Республики сыграла 0:0 с командой Египта, хотя островитяне считались в той встрече андердогом.
    • 5'
      Напомним, что сборная Испании в стартовом матче добилась непростой победы над Узбекистаном со счётом 2:1, забивали Пубиль и Гомес.
    • Фол, нарушение
      3'
      Пару нарушений правил допускают доминиканцы на старте этой встречи, не успевают островитяне за техничными испанцами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Кубарси Пау получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - Аскона Эдисон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 38'
      Аскона Эдисон сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Angel Montes De Oca бьет в цель!
    • 24'
      Г О О О О Л - Лопес Фермин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Доминиканская Республика (до 23 лет) 1:3 Испания (до 23 лет)

    Исход игры
    Доминиканская Республика (до 23 лет)
    1.7% (2)
    Ничья
    1.7% (2)
    Испания (до 23 лет)
    96.7% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (65)
    Меньше
    40.91% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    17.27% (19)
    Нет
    82.73% (91)
    Популярный счёт
    0:2 Испания (до 23 лет)
    34.7% (42)
    0:3 Испания (до 23 лет)
    26.4% (32)
    1:3 Испания (до 23 лет)
    7.4% (9)
    0:4 Испания (до 23 лет)
    6.6% (8)
    1:2 Испания (до 23 лет)
    5.8% (7)
    0:6 Испания (до 23 лет)
    3.3% (4)
    0:1 Испания (до 23 лет)
    1.7% (2)
    0:5 Испания (до 23 лет)
    1.7% (2)
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