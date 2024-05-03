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Тур: 2. Стадион: .
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 
Позже
Испания (до 23 лет)
Прогнозы 39
Доминиканская Республика (до 23 лет) 2.6% (1)
X 0% (0)
Испания (до 23 лет) 97.4% (38)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Доминиканская Республика (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Испания (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Серхио 1 1
Пубиль Марк 1 1

Карточки

Результаты матчей

Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Доминиканская Республика (до 23 лет)
(4 матча)
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 поражения
Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Коста-Рика (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 5:0 Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4 Мексика (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 4:1
Испания (до 23 лет)
(9 матчей)
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 поражение
Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2
Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1

Результаты матчей

Доминиканская Республика (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Доминиканская Республика (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 2
Франция (до 23 лет) Ляказетт Александр 1
Ирак (до 23 лет) Джасим Али 1
Весь список

Топ нарушителей
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Аргентина (до 23 лет) Ди Чезаре Марко 1
Марокко (до 23 лет) Таргаллин Уссама 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2024, осталось 2 дня 7 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 39
    Доминиканская Республика (до 23 лет) 2.6% (1)
    X 0% (0)
    Испания (до 23 лет) 97.4% (38)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

    Исход игры
    Доминиканская Республика (до 23 лет)
    2.5% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Испания (до 23 лет)
    97.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    21.05% (8)
    Нет
    78.95% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Испания (до 23 лет)
    32.5% (13)
    0:3 Испания (до 23 лет)
    20% (8)
    0:4 Испания (до 23 лет)
    12.5% (5)
    0:6 Испания (до 23 лет)
    10% (4)
    1:3 Испания (до 23 лет)
    7.5% (3)
    1:2 Испания (до 23 лет)
    5% (2)
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    Доминиканская Республика (до 23 лет)
    Испания (до 23 лет)
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