Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)

Индонезия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)

Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет)

23.04.2024

Узбекистан (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет)

3:0

20.04.2024

Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)

0:5

17.04.2024

Узбекистан (до 23 лет) - Малайзия (до 23 лет)

2:0

12.09.2023

Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет)

1:0

09.09.2023

Гонконг (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)

0:10

06.09.2023

Узбекистан (до 23 лет) - Афганистан (до 23 лет)

8:1

19.06.2022

Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет)

0:2

15.06.2022

Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

2:0

11.06.2022

Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет)

2:2

07.06.2022

Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет)

1:1

04.06.2022

Катар (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)

0:6

01.06.2022

Узбекистан (до 23 лет) - Туркменистан (до 23 лет)

1:0

02.11.2021

Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)

1:5

30.10.2021

Узбекистан (до 23 лет) - Бангладеш (до 23 лет)

6:0

27.10.2021

Саудовская Аравия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)

2:2

25.01.2020

Австралия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)

1:0