☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: .
Узбекистан (до 23 лет)
 
Позже
Египет (до 23 лет)
Прогнозы 38
Узбекистан (до 23 лет) 55.3% (21)
X 23.7% (9)
Египет (до 23 лет) 21.1% (8)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 1 (1) 1
Египет (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Узбекистан (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Узбекистан (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан (до 23 лет)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Индонезия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:2 Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 2:0
Узбекистан (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 3:0 Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:5 Узбекистан (до 23 лет) - Малайзия (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 1:0 Гонконг (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:10 Узбекистан (до 23 лет) - Афганистан (до 23 лет) 8:1 Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:2 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 1:1 Катар (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:6 Узбекистан (до 23 лет) - Туркменистан (до 23 лет) 1:0 Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:5 Узбекистан (до 23 лет) - Бангладеш (до 23 лет) 6:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 2:2 Австралия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0
Египет (до 23 лет)
(13 матчей)
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 поражений
Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1
Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1

Результаты матчей

Узбекистан (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Узбекистан (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 2
Франция (до 23 лет) Ляказетт Александр 1
Ирак (до 23 лет) Джасим Али 1
Весь список

Топ нарушителей
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Аргентина (до 23 лет) Ди Чезаре Марко 1
Марокко (до 23 лет) Таргаллин Уссама 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2024, осталось 2 дня 9 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 38
    Узбекистан (до 23 лет) 55.3% (21)
    X 23.7% (9)
    Египет (до 23 лет) 21.1% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

    Исход игры
    Узбекистан (до 23 лет)
    56.4% (22)
    Ничья
    23.1% (9)
    Египет (до 23 лет)
    20.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    82.86% (29)
    Нет
    17.14% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Узбекистан (до 23 лет)
    30.8% (12)
    1:1 Ничья
    23.1% (9)
    1:2 Египет (до 23 лет)
    17.9% (7)
    1:0 Узбекистан (до 23 лет)
    12.8% (5)
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    Узбекистан (до 23 лет)
    Египет (до 23 лет)
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