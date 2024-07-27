Тур: 2. Стадион: Жоффруа Гишар.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
12 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Федор ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
-
1 МунирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эз АбдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ганими РашидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ахомаш ИльясПолузащитник
-
13 Кехта ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сектьюи Тарик
Бомбардиры внутри турнира
Украина (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубчинский Валентин
|1
|1
Марокко (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфьян
|2 (1)
|2
|Эль-Ханнус Билал
|0
|0
Карточки
Украина (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Марокко (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рахими Суфьян
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
|Эль-Уахди Закария
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
|Мунир
|1
|0
|Эль-Ханнус Билал
|1
|0
Результаты матчей
Украина (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Украина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Украина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Украина (до 23 лет)
(6 матчей)
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 поражение
Марокко (до 23 лет)
(11 матчей)
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 поражения
Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1 Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0
Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2
Результаты матчей
Украина (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Украина (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|3:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|1:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|3:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|3:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Япония (до 23 лет)
|Фудзио Сёта
|2
|Япония (до 23 лет)
|Мито Сюнсукэ
|2
|Ирак (до 23 лет)
|Хуссейн Аймен
|2
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|2
|Франция (до 23 лет)
|Ляказетт Александр
|1
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Ди Чезаре Марко
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет)
Исход игры
Украина (до 23 лет)
45.5% (55)
Ничья
20.7% (25)
Марокко (до 23 лет)
33.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:2 Марокко (до 23 лет)
26.4% (32)
2:1 Украина (до 23 лет)
24% (29)
1:1 Ничья
17.4% (21)
1:0 Украина (до 23 лет)
7.4% (9)
2:0 Украина (до 23 лет)
6.6% (8)
0:1 Марокко (до 23 лет)
5% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:1 Украина (до 23 лет)
1.7% (2)
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