Украина (до 23 лет)

Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет)

Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет)

Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет)

Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет)

30.05.2015

Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет)

0:3

28.05.2015

Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет)

3:3

28.05.2012

Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет)

2:2

26.05.2012

Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет)

0:0

24.05.2012

Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет)

3:4

17.11.2007

Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет)

2:0

14.10.2007

Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет)

2:2