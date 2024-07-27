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Тур: 2. Стадион: .
Украина (до 23 лет)
 
Позже
Марокко (до 23 лет)
Прогнозы 119
Украина (до 23 лет) 46.2% (55)
X 20.2% (24)
Марокко (до 23 лет) 33.6% (40)
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Украина (до 23 лет)
Ничья
Марокко (до 23 лет)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Украина (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Украина (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубчинский Валентин 1 1
Марокко (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфьян 2 (1) 2
Эль-Ханнус Билал 0 0

Карточки

Украина (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марокко (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахими Суфьян 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Эль-Уахди Закария 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Мунир 1 0
Эль-Ханнус Билал 1 0

Результаты матчей

Украина (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Украина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Украина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Украина (до 23 лет)
(6 матчей)
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 поражение
Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет) 2:1 Украина (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 2:2 Украина (до 23 лет) - Япония (до 19 лет) 2:1 Украина (до 23 лет) - Панама (до 23 лет) 2:0
Украина (до 23 лет) - Италия (до 21 года) 4:0 Индонезия (до 20 лет) - Украина (до 23 лет) 0:3
Марокко (до 23 лет)
(11 матчей)
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 поражения
Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1 Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0
Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2

Результаты матчей

Украина (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Украина (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Аргентина (до 23 лет)
 3:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Ирак (до 23 лет)
 1:3 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак (до 23 лет)
 1:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Аргентина (до 23 лет)
 3:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Аргентина (до 23 лет)
 3:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ирак (до 23 лет)
 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Ирак (до 23 лет) Хуссейн Аймен 2
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 2
Франция (до 23 лет) Ляказетт Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Аргентина (до 23 лет) Ди Чезаре Марко 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группы В Олимпийского футбольного турнира 2024 года в Париже, в котором сыграют сборные Украины и Марокко. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2024, осталось считанные секунды.



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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет)

Исход игры
Украина (до 23 лет)
45.5% (55)
Ничья
20.7% (25)
Марокко (до 23 лет)
33.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:2 Марокко (до 23 лет)
26.4% (32)
2:1 Украина (до 23 лет)
24% (29)
1:1 Ничья
17.4% (21)
1:0 Украина (до 23 лет)
7.4% (9)
2:0 Украина (до 23 лет)
6.6% (8)
0:1 Марокко (до 23 лет)
5% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
3:1 Украина (до 23 лет)
1.7% (2)
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Украина (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет)
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