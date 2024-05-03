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Тур: 2. Стадион: .
Израиль (до 23 лет)
 
Позже
Парагвай (до 23 лет)
Прогнозы 33
Израиль (до 23 лет) 24.2% (8)
X 27.3% (9)
Парагвай (до 23 лет) 48.5% (16)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Парагвай (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Израиль (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парагвай (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виера Вильдер 0 1

Результаты матчей

Израиль (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Израиль (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Израиль (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль (до 23 лет)
(1 матч)
100%
0 побед 1 ничья 0 поражений
Мали (до 23 лет) - Израиль (до 23 лет) 1:1
Парагвай (до 23 лет)
(12 матчей)
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 поражения
Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Парагвай (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Бразилия (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 0:1
Чили (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:1 Парагвай (до 23 лет) - Перу (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 4:3 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) - Англия (до 21 года) 0:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3

Результаты матчей

Израиль (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Израиль (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 2
Франция (до 23 лет) Ляказетт Александр 1
Ирак (до 23 лет) Джасим Али 1
Весь список

Топ нарушителей
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Аргентина (до 23 лет) Ди Чезаре Марко 1
Марокко (до 23 лет) Таргаллин Уссама 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Израиль (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2024, осталось 2 дня 11 часов 16 минут.



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  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 33
    Израиль (до 23 лет) 24.2% (8)
    X 27.3% (9)
    Парагвай (до 23 лет) 48.5% (16)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Израиль (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Израиль (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

    Исход игры
    Израиль (до 23 лет)
    26.5% (9)
    Ничья
    26.5% (9)
    Парагвай (до 23 лет)
    47.1% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.63% (21)
    Меньше
    34.38% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    93.75% (30)
    Нет
    6.25% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Парагвай (до 23 лет)
    32.4% (11)
    1:1 Ничья
    26.5% (9)
    2:1 Израиль (до 23 лет)
    17.6% (6)
    1:3 Парагвай (до 23 лет)
    8.8% (3)
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    Израиль (до 23 лет)
    Парагвай (до 23 лет)
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