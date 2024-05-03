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Тур: 2. Стадион: .
Новая Зеландия (до 23 лет)
 
Позже
США (до 23 лет)
Прогнозы 33
Новая Зеландия (до 23 лет) 6.1% (2)
X 9.1% (3)
США (до 23 лет) 84.8% (28)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Новая Зеландия (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэйн Бен 1 1
Гарбетт Мэттью 1 1
США (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
США (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
США (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
США (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Новая Зеландия (до 23 лет)
(9 матчей)
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 поражений
Гвинея (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0 Румыния (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 2:3
Новая Зеландия (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Бельгия (до 23 лет) 0:1 Новая Зеландия (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 0:5 Китай (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 3:2
США (до 23 лет)
(17 матчей)
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 поражений
Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Гондурас (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4
США (до 23 лет) - Коста-Рика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Катар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Коста-Рика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 21 года) 3:1 США (до 23 лет) - Франция (до 20 лет) 1:3 Дания (до 21 года) - США (до 23 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) - США (до 23 лет) 2:5 Нигерия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 23 лет) 2:2 Япония (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Камерун (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:0

Результаты матчей

Новая Зеландия (до 23 лет)
США (до 23 лет)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Новая Зеландия (до 23 лет)
США (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
США (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
США (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 2
Франция (до 23 лет) Ляказетт Александр 1
Ирак (до 23 лет) Джасим Али 1
Весь список

Топ нарушителей
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Аргентина (до 23 лет) Ди Чезаре Марко 1
Марокко (до 23 лет) Таргаллин Уссама 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2024, осталось 2 дня 11 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 33
    Новая Зеландия (до 23 лет) 6.1% (2)
    X 9.1% (3)
    США (до 23 лет) 84.8% (28)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет)

    Исход игры
    Новая Зеландия (до 23 лет)
    5.9% (2)
    Ничья
    11.8% (4)
    США (до 23 лет)
    82.4% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (22)
    Меньше
    31.25% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    78.13% (25)
    Нет
    21.88% (7)
    Популярный счёт
    1:2 США (до 23 лет)
    55.9% (19)
    0:2 США (до 23 лет)
    11.8% (4)
    1:1 Ничья
    8.8% (3)
    0:1 США (до 23 лет)
    5.9% (2)
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    Новая Зеландия (до 23 лет)
    США (до 23 лет)
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