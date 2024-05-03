Тур: 2. Стадион: Велодром.
Бомбардиры внутри турнира
Новая Зеландия (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэйн Бен
|1
|1
|Гарбетт Мэттью
|1
|1
США (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
США (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
США (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
США (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Новая Зеландия (до 23 лет)
(9 матчей)
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 поражений
Гвинея (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0 Румыния (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 2:3
Новая Зеландия (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Бельгия (до 23 лет) 0:1 Новая Зеландия (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 0:5 Китай (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 3:2
США (до 23 лет)
(17 матчей)
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 поражений
Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Гондурас (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4
США (до 23 лет) - Коста-Рика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Катар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Коста-Рика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 21 года) 3:1 США (до 23 лет) - Франция (до 20 лет) 1:3 Дания (до 21 года) - США (до 23 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) - США (до 23 лет) 2:5 Нигерия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 23 лет) 2:2 Япония (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Камерун (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:0
Результаты матчей
Новая Зеландия (до 23 лет)
США (до 23 лет)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Новая Зеландия (до 23 лет)
США (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф
|Япония (до 23 лет)
|Фудзио Сёта
|2
|Япония (до 23 лет)
|Мито Сюнсукэ
|2
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|2
|Франция (до 23 лет)
|Ляказетт Александр
|1
|Ирак (до 23 лет)
|Джасим Али
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Ди Чезаре Марко
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Таргаллин Уссама
|1
Прогнозы на матч Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет)
Исход игры
Новая Зеландия (до 23 лет)
5.9% (2)
Ничья
11.8% (4)
США (до 23 лет)
82.4% (28)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (22)
Меньше
31.25% (10)
Обе команды забьют
Да
78.13% (25)
Нет
21.88% (7)
Популярный счёт
1:2 США (до 23 лет)
55.9% (19)
0:2 США (до 23 лет)
11.8% (4)
1:1 Ничья
8.8% (3)
0:1 США (до 23 лет)
5.9% (2)
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