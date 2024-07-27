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Тур: 2. Стадион: .
Япония (до 23 лет)
0:0
Второй тайм: 46'
Мали (до 23 лет)
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 123
Япония (до 23 лет) 93.5% (115)
X 2.4% (3)
Мали (до 23 лет) 4.1% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония (до 23 лет)
Ничья
Мали (до 23 лет)
2.40
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3.80
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5.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Япония (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Япония (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзио Сёта 2 1
Мито Сюнсукэ 2 1
Ямамото Рихито 1 0.5
Мали (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думбия Шейкна 1 0.5

Карточки

Япония (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мали (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Япония (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Япония (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4
Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет) 4:0 Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 3:1
Мали (до 23 лет)
(6 матчей)
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 поражения
Мали (до 23 лет) - Израиль (до 23 лет) 1:1 Мали (до 23 лет) - Болгария (до 21 года) 3:1 Франция (до 20 лет) - Мали (до 23 лет) 2:1 Мали (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:3
Чехия (до 20 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Мали (до 23 лет) - Сенегал (до 23 лет) 1:0

Результаты матчей

Япония (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Япония (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
3.
Мали (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Мали (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
2.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Мали (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Япония (до 23 лет)
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 3
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Ирак (до 23 лет) Хуссейн Аймен 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Нисио получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Думбия.
  • Угловой
    45'
    Разыграли угловой малийцы, доставив мяч в центральную зону, откуда пробил по воротам Дукуре - снаряд пришелся в соперника.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • Опасный момент
    44'
    Диоманде наносит неожиданный удар с правого полуфланга - Кокубо вынужден вытаскивать мяч из-под перекладины!
  • 42'
    Неплохо японцы разогнались через центр, однако обыгрыш один в один у одного из самураев явно не получился.
  • 41'
    5:3 у нас по ударам к этой минуте, а вот единственное попадание в створ в активе сборной Мали.
  • 40'
    Совсем немного времени остается у нас до перерыва, по-прежнему мало событий в этой встрече и совсем мало голевых моментов.
  • 38'
    Ямада с правого угла штрафной пытается пробить по воротам, но успевает защитник африканской команды поставить блок.
  • Травма, повреждение
    36'
    Дукуре получает повреждение после единоборства с Ямадой, врачи сборной Мали на поле.
  • 34'
    Саито отмечается ударом из-за пределов штрафной, мяч после рикошета миновал Диарра, но подстраховал своего вратаря один из партнеров.
  • Травма, повреждение
    32'
    Голкипер гостей Диарра получил небольшое повреждение в борьбе с соперником, но помощи врачей ему не потребовалось.
  • 31'
    Полчаса отыграли команды, по-прежнему у сборной Японии нет никакого преимущества, но всё может измениться в любой момент.
  • Офсайд
    29'
    Атака малийской команды завершается попаданием Диарра в офсайд, внимательно действует бригада арбитров-женщин из Бразилии.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      28'
      Первая желтая карточка у нас - Фудзита наказан за фол в центре поля против Джидду.
    • 27'
      Араки после передачи партнера неплохо развернул соперника около чужой штрафной, но подстраховка у малийцев сработала.
    • 25'
      Позиционную атаку провели японцы, последовала тонкая передача в штрафную, но мяч достался Диарра.
    • 23'
      Добираются команды до экватора первой половины встречи, пока у ворот сборной Мали ничего опасного нет, но инициатива постепенно переходит к японцам.
    • Угловой
      21'
      Два угловых кряду исполнили японцы, однако остроты на "стандартах" не возникло, а удар Саито с подбора получился неточным.
    • 20'
      Удар Араки с левого угла штрафной принимает на себя защитник сборной Мали, еще один угловой заработали японцы.
    • Угловой
      19'
      Араки подает угловой с левого фланга, мяч на пару секунд заметался по вратарской, но в итоге малийцы отбились снаряд подальше.
    • 16'
      Слишком академично пока работает с мячом сборная Японии, никаких проникновений в чужую штрафную в их исполнении нет.
    • 14'
      Успокаивает сборная Японии игру в эти минуты, всё-таки пропускать сегодня азиатской команде явно не хочется.
    • Угловой
      12'
      Тункара после навеса с углового головой пробивает в дальний угол, но один из защитников помогает Кокубо, а Дукуре с подбора стреляет очень неточно.
    • Опасный момент
      11'
      Диарра врывается в штрафную японцев с левого края и стреляет низом в ближний угол - Кокубо ногой отводит угрозу!
    • 10'
      В хорошем темпе проходит стартовый отрезок встречи, пока малийцы смотрятся лучше соперника.
    • 8'
      Думбия прорывался к чужой штрафной и оказался на газоне в борьбе с защитником, но свисток арбитра молчит.
    • Угловой
      7'
      Угловой на левом фланге малийцы разыграли, в этот раз никакой остроты на "стандарте" им создать не удается.
    • Угловой
      6'
      Дьяките с углового исполняет подачу в голову Тункаре, который акцентированно пробить не смог.
    • 5'
      Проникают малийцы в чужую штрафную с правого края и зарабатывают первый в матче угловой.
    • Фол, нарушение
      4'
      Охата нарушает правила на чужой половине поля, Диоманде грамотно подставился под соперника.
    • 3'
      Сборная Мали, в свою очередь, сыграла вничью против Израиля, причем африканцы забили и в свои, и в чужие ворота.
    • 2'
      Напомним, что сборная Японии на старте турнира добилась самой крупной победы, обыграв со счётом 5:0 Парагвай.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Нисио Рюя получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Фуджита Джоэл Чима получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) 0:0 Мали (до 23 лет)

    Исход игры
    Япония (до 23 лет)
    93.5% (115)
    Ничья
    2.4% (3)
    Мали (до 23 лет)
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.06% (70)
    Меньше
    36.94% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Япония (до 23 лет)
    43.1% (53)
    2:0 Япония (до 23 лет)
    17.9% (22)
    1:0 Япония (до 23 лет)
    13.8% (17)
    3:1 Япония (до 23 лет)
    4.9% (6)
    3:0 Япония (до 23 лет)
    4.1% (5)
    1:2 Мали (до 23 лет)
    2.4% (3)
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    Япония (до 23 лет)
    Мали (до 23 лет)
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