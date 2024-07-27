Тур: 2. Стадион: Матмю Атлантик.
0:0
Второй тайм: 46'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Такаи КотаЗащитник
-
16 Охата АюмуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Араки РётароПолузащитник
-
20 Ямада ФукиПолузащитник
-
10 Саито КокиНападающий
-
11 Хосоя МаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Учино ТакасиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мито СюнсукэПолузащитник
-
18 Сато КейнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Оива Го
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Джидду СаламПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Диалло ДембаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Диалло Бадра
Бомбардиры внутри турнира
Япония (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фудзио Сёта
|2
|1
|Мито Сюнсукэ
|2
|1
|Ямамото Рихито
|1
|0.5
Мали (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Думбия Шейкна
|1
|0.5
Карточки
Япония (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Мали (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Япония (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Япония (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4
Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет) 4:0 Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 3:1
Мали (до 23 лет)
(6 матчей)
33.3%
33.3%
33.4%
Результаты матчей
Япония (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)
Точный счет
5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Япония (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|3.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|3
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|2
|Япония (до 23 лет)
|Фудзио Сёта
|2
|Япония (до 23 лет)
|Мито Сюнсукэ
|2
|Ирак (до 23 лет)
|Хуссейн Аймен
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) 0:0 Мали (до 23 лет)
Исход игры
Япония (до 23 лет)
93.5% (115)
Ничья
2.4% (3)
Мали (до 23 лет)
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.06% (70)
Меньше
36.94% (41)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
2:1 Япония (до 23 лет)
43.1% (53)
2:0 Япония (до 23 лет)
17.9% (22)
1:0 Япония (до 23 лет)
13.8% (17)
3:1 Япония (до 23 лет)
4.9% (6)
3:0 Япония (до 23 лет)
4.1% (5)
1:2 Мали (до 23 лет)
2.4% (3)
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