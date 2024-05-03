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Тур: 2. Стадион: .
Япония (до 23 лет)
 
Позже
Мали (до 23 лет)
Прогнозы 33
Япония (до 23 лет) 87.9% (29)
X 3% (1)
Мали (до 23 лет) 9.1% (3)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Япония (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзио Сёта 2 2
Мито Сюнсукэ 2 2
Ямамото Рихито 1 1
Мали (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думбия Шейкна 1 1

Карточки

Япония (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мали (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Япония (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Япония (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4
Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет) 4:0 Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 3:1
Мали (до 23 лет)
(6 матчей)
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 поражения
Мали (до 23 лет) - Израиль (до 23 лет) 1:1 Мали (до 23 лет) - Болгария (до 21 года) 3:1 Франция (до 20 лет) - Мали (до 23 лет) 2:1 Мали (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:3
Чехия (до 20 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Мали (до 23 лет) - Сенегал (до 23 лет) 1:0

Результаты матчей

Япония (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

5:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Япония (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 2
Франция (до 23 лет) Ляказетт Александр 1
Ирак (до 23 лет) Джасим Али 1
Весь список

Топ нарушителей
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Аргентина (до 23 лет) Ди Чезаре Марко 1
Марокко (до 23 лет) Таргаллин Уссама 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Япония (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2024, осталось 2 дня 13 часов 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 33
    Япония (до 23 лет) 87.9% (29)
    X 3% (1)
    Мали (до 23 лет) 9.1% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Япония (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) - Мали (до 23 лет)

    Исход игры
    Япония (до 23 лет)
    88.2% (30)
    Ничья
    2.9% (1)
    Мали (до 23 лет)
    8.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.13% (25)
    Меньше
    21.88% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (22)
    Нет
    31.25% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Япония (до 23 лет)
    44.1% (15)
    2:0 Япония (до 23 лет)
    17.6% (6)
    3:0 Япония (до 23 лет)
    8.8% (3)
    3:1 Япония (до 23 лет)
    8.8% (3)
    1:2 Мали (до 23 лет)
    5.9% (2)
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    Япония (до 23 лет)
    Мали (до 23 лет)
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