Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Колвилл ЛевиЗащитник
-
33 Фофана УэслиЗащитник
-
24 Джеймс РисЗащитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гиу МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Бич ЭддиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатоПолузащитник
-
19 Броя АрмандоНападающий
-
32 Джордж ТирикНападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Хатате РеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бэйн СкоттВратарь
-
55 Деде ДжошЗащитник
- Защитник
-
47 Мюррэй ДрюЗащитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Квон Хёк-КюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Донован КрисНападающий
-
18 Ю КобаяшиНападающий
-
13 Хьюн-Чжун ЯнНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3
Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3
Селтик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Куинз Парк - Селтик 4:6 Эйр Юнайтед - Селтик 1:1
Селтик - Рейнджерс 1:0 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Килмарнок - Селтик 0:5 Селтик - Рейнджерс 2:1 Селтик - Хартс 3:0 Данди - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 3:3 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Рейнджерс - Селтик 3:3 Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Джонстон 3:1 Селтик - Ливингстон 4:2 Хартс - Селтик 2:0 Селтик - Данди 7:1 Мотеруэлл - Селтик 1:3 Селтик - Килмарнок 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси - Селтик
Исход игры
Челси
75% (90)
Ничья
17.5% (21)
Селтик
7.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (90)
Меньше
16.67% (18)
Обе команды забьют
Да
89.81% (97)
Нет
10.19% (11)
Популярный счёт
2:1 Челси
48.3% (58)
2:2 Ничья
10% (12)
1:0 Челси
5.8% (7)
1:1 Ничья
5.8% (7)
3:2 Челси
5% (6)
1:2 Селтик
4.2% (5)
2:0 Челси
3.3% (4)
3:1 Челси
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!