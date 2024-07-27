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Тур: 1.
Челси
 
Позже
Селтик
Прогнозы 118
Челси 74.6% (88)
X 17.8% (21)
Селтик 7.6% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Селтик
4.20
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Челси
Селтик

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3
Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3
Селтик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Куинз Парк - Селтик 4:6 Эйр Юнайтед - Селтик 1:1
Селтик - Рейнджерс 1:0 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Килмарнок - Селтик 0:5 Селтик - Рейнджерс 2:1 Селтик - Хартс 3:0 Данди - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 3:3 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Рейнджерс - Селтик 3:3 Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Джонстон 3:1 Селтик - Ливингстон 4:2 Хартс - Селтик 2:0 Селтик - Данди 7:1 Мотеруэлл - Селтик 1:3 Селтик - Килмарнок 1:1
  • До матча
  • Начало матча на некоторое время задерживается.
  • Приветствуем всех любителей футбола! В клубном товарищеском матче между собой сыграют "Челси" (Лондон, Англия) и "Селтик" (Глазго, Шотландия). Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 48.3% пользователей.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 118
Челси 74.6% (88)
X 17.8% (21)
Селтик 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Селтик
4.20
Реклама, zenit.win
4.20
Реклама, fon.bet
3.33
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Челси - Селтик онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси - Селтик

Исход игры
Челси
75% (90)
Ничья
17.5% (21)
Селтик
7.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (90)
Меньше
16.67% (18)
Обе команды забьют
Да
89.81% (97)
Нет
10.19% (11)
Популярный счёт
2:1 Челси
48.3% (58)
2:2 Ничья
10% (12)
1:0 Челси
5.8% (7)
1:1 Ничья
5.8% (7)
3:2 Челси
5% (6)
1:2 Селтик
4.2% (5)
2:0 Челси
3.3% (4)
3:1 Челси
3.3% (4)
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