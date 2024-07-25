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Тур: 1.
Челси
 
Позже
Селтик
Прогнозы 31
Челси 74.2% (23)
X 19.4% (6)
Селтик 6.5% (2)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0
Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3
Селтик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Куинз Парк - Селтик 4:6 Эйр Юнайтед - Селтик 1:1
Селтик - Рейнджерс 1:0 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Килмарнок - Селтик 0:5 Селтик - Рейнджерс 2:1 Селтик - Хартс 3:0 Данди - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 3:3 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Рейнджерс - Селтик 3:3 Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Джонстон 3:1 Селтик - Ливингстон 4:2 Хартс - Селтик 2:0 Селтик - Данди 7:1 Мотеруэлл - Селтик 1:3 Селтик - Килмарнок 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2024, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 31
    Челси 74.2% (23)
    X 19.4% (6)
    Селтик 6.5% (2)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Челси - Селтик

    Исход игры
    Челси
    74.2% (23)
    Ничья
    19.4% (6)
    Селтик
    6.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (25)
    Меньше
    16.67% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (26)
    Нет
    13.33% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    45.2% (14)
    2:2 Ничья
    16.1% (5)
    2:0 Челси
    9.7% (3)
    3:1 Челси
    9.7% (3)
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    Селтик
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