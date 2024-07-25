Тур: 1.
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0
Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3
Селтик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Селтик 3:4 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Куинз Парк - Селтик 4:6 Эйр Юнайтед - Селтик 1:1
Селтик - Рейнджерс 1:0 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Килмарнок - Селтик 0:5 Селтик - Рейнджерс 2:1 Селтик - Хартс 3:0 Данди - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 3:3 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Рейнджерс - Селтик 3:3 Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Джонстон 3:1 Селтик - Ливингстон 4:2 Хартс - Селтик 2:0 Селтик - Данди 7:1 Мотеруэлл - Селтик 1:3 Селтик - Килмарнок 1:1
Прогнозы на матч Челси - Селтик
Исход игры
Челси
74.2% (23)
Ничья
19.4% (6)
Селтик
6.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (25)
Меньше
16.67% (5)
Обе команды забьют
Да
86.67% (26)
Нет
13.33% (4)
Популярный счёт
2:1 Челси
45.2% (14)
2:2 Ничья
16.1% (5)
2:0 Челси
9.7% (3)
3:1 Челси
9.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!