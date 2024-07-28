Тур: 1. Стадион: Соу-Фай Стэдиум.
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Прогноз на матч от Liveresult
4
Уайт
Бен
76
_Heaven
A.
53
Нванери
Итан
24
Нелсон
Райс
54
Martin
Lucas
36
_Setford
T.
62
_Rojas
A.
15
Кивёр
Якуб
60
_Rekik
O.
6
_Gabriel
21
Виейра
Фабиу
64
Саго
Чарльз
14
Нкетиа
Эдди
29
Хаверц
Кай
56
_M'Hand
S.
44
_Gower
J.
51
_Nichols
J.
63
_Rosiak
M.
24
Онана
Андре
41
Амасс
Гарри
15
_Yoro
L.
43
Кольер
Тоби
40
Витек
Радек
22
Хитон
Том
66
Беннетт
Рис
35
Эванс
Джонни
48
Фиш
Уильям
79
Мюррей
Сэм
21
Антони
25
Санчо
Джедон
57
Флетчер
Джек
53
Мэтер
Сэм
84
Итан
Уитли
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
76 _Heaven A.Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Martin LucasВратарь
-
36 _Setford T.Вратарь
-
62 _Rojas A.Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
-
60 _Rekik O.Защитник
-
6 _GabrielЗащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Саго ЧарльзНападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
-
56 _M'Hand S.
-
44 _Gower J.
-
51 _Nichols J.
-
63 _Rosiak M.
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Амасс ГарриЗащитник
- Защитник
-
15 _Yoro L.Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Кольер ТобиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Витек РадекВратарь
-
22 Хитон ТомВратарь
-
66 Беннетт РисЗащитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
-
48 Фиш УильямЗащитник
-
79 Мюррей СэмЗащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
-
57 Флетчер ДжекНападающий
-
53 Мэтер СэмНападающий
- Нападающий
-
84 Итан УитлиНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
История личных встреч
Арсенал
Манчестер Юнайтед
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
64.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 9 побед
42 матча
31%
21.4%
47.6%
13 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
16.7%
38.1%
45.2%
7 побед 16 ничьих 19 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
12 побед 21 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.52
0.95
Среднее время на гол
59
94
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.9
1.29
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
72
47
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
52
80
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0
Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Арсенал
54.3% (69)
Ничья
29.9% (38)
Манчестер Юнайтед
15.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
76.36% (84)
Меньше
23.64% (26)
Обе команды забьют
Да
98.18% (108)
Нет
1.82% (2)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
42.5% (54)
1:1 Ничья
18.9% (24)
2:2 Ничья
10.2% (13)
1:2 Манчестер Юнайтед
7.1% (9)
3:2 Арсенал
3.1% (4)
3:1 Арсенал
2.4% (3)
1:0 Арсенал
1.6% (2)
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