Сегодня команды сыграют между собой в Инглвуде, начало нашего матча намечено примерно на 3:10 по московскому времени.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.