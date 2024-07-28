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Арсенал
 
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Манчестер Юнайтед
Прогнозы 123
Арсенал 56.1% (69)
X 30.9% (38)
Манчестер Юнайтед 13% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Хейн
Карл-Якоб
4
Уайт
Бен
12
Тимбер
Юрриен
76
_Heaven
A.
35
_Zinchenko
O.
8
Эдегор
Мартин
53
Нванери
Итан
19
Троссар
Леандро
20
Жоржинью
Перейра
24
Нелсон
Райс
9
Жезус
Габриэль
54
Martin
Lucas
36
_Setford
T.
62
_Rojas
A.
15
Кивёр
Якуб
60
_Rekik
O.
6
_Gabriel
21
Виейра
Фабиу
5
Парти
Томас
49
Льюис-Скелли
Майлс
64
Саго
Чарльз
14
Нкетиа
Эдди
29
Хаверц
Кай
11
Мартинелли
Габриэл
56
_M'Hand
S.
44
_Gower
J.
51
_Nichols
J.
63
_Rosiak
M.
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
5
Магуайр
Гарри
41
Амасс
Гарри
18
Каземиро
Карлос
15
_Yoro
L.
7
Маунт
Мэйсон
43
Кольер
Тоби
10
Рэшфорд
Маркус
9
Хёйлунн
Расмус
16
Диалло
Абдулай
40
Витек
Радек
22
Хитон
Том
66
Беннетт
Рис
35
Эванс
Джонни
48
Фиш
Уильям
79
Мюррей
Сэм
21
Антони
14
Эриксен
Кристиан
39
Мактоминай
Скотт
46
Межбри
Ханнибал
74
Ойеделе
Макси
25
Санчо
Джедон
57
Флетчер
Джек
53
Мэтер
Сэм
63
Скэнлон
Джеймс
84
Итан
Уитли
Арсенал
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Арсенал
Манчестер Юнайтед

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
64.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 9 побед

42 матча

31%
21.4%
47.6%
13 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.7%
38.1%
45.2%
7 побед 16 ничьих 19 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
12 побед 21 ничья 9 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ТМК
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
4:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.52
0.95

Среднее время на гол

59
94

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.9
1.29

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

72
47

Голов в среднем за матч

1.71
1.12

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

52
80

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0
Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2
  • До матча
  • Сегодня команды сыграют между собой в Инглвуде, начало нашего матча намечено примерно на 3:10 по московскому времени. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.10. Новички получат приятный бонус!
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Прогнозы 123
Арсенал 56.1% (69)
X 30.9% (38)
Манчестер Юнайтед 13% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.90
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4.20
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3.70
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Арсенал
54.3% (69)
Ничья
29.9% (38)
Манчестер Юнайтед
15.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
76.36% (84)
Меньше
23.64% (26)
Обе команды забьют
Да
98.18% (108)
Нет
1.82% (2)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
42.5% (54)
1:1 Ничья
18.9% (24)
2:2 Ничья
10.2% (13)
1:2 Манчестер Юнайтед
7.1% (9)
3:2 Арсенал
3.1% (4)
3:1 Арсенал
2.4% (3)
1:0 Арсенал
1.6% (2)
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Манчестер Юнайтед
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