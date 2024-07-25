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Тур: 1.
Арсенал
 
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Манчестер Юнайтед
Прогнозы 31
Арсенал 51.6% (16)
X 38.7% (12)
Манчестер Юнайтед 9.7% (3)
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Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
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4.20
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История личных встреч

Арсенал
Манчестер Юнайтед

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
64.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 9 побед

42 матча

31%
21.4%
47.6%
13 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

16.7%
38.1%
45.2%
7 побед 16 ничьих 19 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
12 побед 21 ничья 9 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ТМК
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
К
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ЛЧ
1:3
ЛЧ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
4:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.52
0.95

Среднее время на гол

59
94

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.9
1.29

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

72
47

Голов в среднем за матч

1.71
1.12

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

52
80

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2024, осталось 2 дня 18 часов 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 31
    Арсенал 51.6% (16)
    X 38.7% (12)
    Манчестер Юнайтед 9.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.03
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    4.50
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    4.20
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Арсенал
    51.6% (16)
    Ничья
    38.7% (12)
    Манчестер Юнайтед
    9.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.41% (21)
    Меньше
    27.59% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    96.55% (28)
    Нет
    3.45% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    32.3% (10)
    1:1 Ничья
    22.6% (7)
    2:2 Ничья
    16.1% (5)
    3:2 Арсенал
    6.5% (2)
    3:1 Арсенал
    6.5% (2)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    6.5% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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