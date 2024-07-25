Тур: 1.
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История личных встреч
Арсенал
Манчестер Юнайтед
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
64.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 9 побед
42 матча
31%
21.4%
47.6%
13 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
16.7%
38.1%
45.2%
7 побед 16 ничьих 19 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
12 побед 21 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.52
0.95
Среднее время на гол
59
94
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.9
1.29
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
72
47
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
24
Больше 57%
Меньше 43%
18
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
52
80
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2
Прогнозы на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Арсенал
51.6% (16)
Ничья
38.7% (12)
Манчестер Юнайтед
9.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
72.41% (21)
Меньше
27.59% (8)
Обе команды забьют
Да
96.55% (28)
Нет
3.45% (1)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
32.3% (10)
1:1 Ничья
22.6% (7)
2:2 Ничья
16.1% (5)
3:2 Арсенал
6.5% (2)
3:1 Арсенал
6.5% (2)
1:2 Манчестер Юнайтед
6.5% (2)
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