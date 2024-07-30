Тур: 1. Стадион: Camping World Stadium.
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Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
75
О'Райли
Нико
87
Макати
Джон
52
Бобб
Оскар
10
Грилиш
Джек
24
_Gvardiol
J.
56
Райт
Джо
33
Карсон
Скотт
91
Мфуни
Стивен
88
Галвез
Томас
86
Дойл
Крис
95
Хески
Рейган
73
Ндала
Джоэл
89
Фатах
Амар
13
Пенья
Иньяки
20
Форт
Эктор
24
Мартин
Жерар
16
Берналь
Марк
30
Касадо
Марк
17
Роке
Витор
31
Кочен
Диего
41
Файе
Микаил
99
Валле
Алекс
97
Дарвих
Ноа
18
Ромеу
Ориоль
93
_Cuenca
A.
96
_Junyent
Q.
94
_Olmedo
A.
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
-
75 О'Райли НикоПолузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
52 Бобб ОскарНападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Нападающий
-
24 _Gvardiol J.
- Запасные игроки
-
56 Райт ДжоВратарь
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Мфуни СтивенЗащитник
-
88 Галвез ТомасЗащитник
- Защитник
-
86 Дойл КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Хески РейганНападающий
-
73 Ндала ДжоэлНападающий
- Нападающий
-
89 Фатах АмарНападающий
-
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
20 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мартин ЖерарЗащитник
-
16 Берналь МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
- Нападающий
-
17 Роке ВиторНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
-
41 Файе МикаилЗащитник
- Защитник
-
99 Валле АлексЗащитник
-
97 Дарвих НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Нападающий
-
93 _Cuenca A.
-
-
-
96 _Junyent Q.
-
94 _Olmedo A.
-
Главный тренер: _Flick H.
История личных встреч
Манчестер Сити
Барселона
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|1
|1
|Макати Джон
|1
|1
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2
Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3
Результаты матчей
Манчестер Сити
Барселона
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|-
|0
|Милан
|Коломбо Лоренцо
|2
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|1
|Манчестер Сити
|Макати Джон
|1
|Милан
|Насти Марко
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Барселона
Исход игры
Манчестер Сити
46.8% (73)
Ничья
23.1% (36)
Барселона
30.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
88.89% (88)
Меньше
11.11% (11)
Обе команды забьют
Да
96.97% (96)
Нет
3.03% (3)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
33.3% (52)
2:2 Ничья
10.9% (17)
1:2 Барселона
5.1% (8)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:3 Барселона
2.6% (4)
3:3 Ничья
1.9% (3)
3:2 Манчестер Сити
1.3% (2)
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