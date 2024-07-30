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Тур: 1. Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Барселона
Прогнозы 146
Манчестер Сити 47.3% (69)
X 24.7% (36)
Барселона 28.1% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Барселона
1.88
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4.10
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3.40
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Все Коэффициенты
31
Эдерсон
Хонорато
82
Льюис
Рико
97
Уилсон-Эсбранд
Джош
75
О'Райли
Нико
87
Макати
Джон
8
Ковачич
Матео
4
Филлипс
Кевин
52
Бобб
Оскар
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
24
_Gvardiol
J.
56
Райт
Джо
18
Ортега
Штефан
33
Карсон
Скотт
79
Мбете-Тату
Люк
90
Сэмюэл
Лакиле
91
Мфуни
Стивен
88
Галвез
Томас
70
Катонго
Джадель
86
Дойл
Крис
92
Хэмилтон
Мика
32
Перроне
Максимо
76
Сусохо
Мамаду
96
Найт
Бенджамин
95
Хески
Рейган
73
Ндала
Джоэл
99
Обоаводуо
Джастин
89
Фатах
Амар
66
Симпсон-Пуси
Жамай
13
Пенья
Иньяки
20
Форт
Эктор
4
Ленгле
Клеман
2
Араухо
Хулиан
24
Мартин
Жерар
16
Берналь
Марк
6
Торре
Пабло
30
Касадо
Марк
21
Домингес
Серхи
17
Роке
Витор
8
_Delgado
P.
V.
26
Астралага
Андер
31
Кочен
Диего
3
Бальде
Алехандро
41
Файе
Микаил
5
Иньиго
Мартинес
99
Валле
Алекс
97
Дарвих
Ноа
35
Эрнандес
Унаи
18
Ромеу
Ориоль
9
Левандовски
Роберт
93
_Cuenca
A.
98
_Fernandez
G.
95
_Fernandez
T.
96
_Junyent
Q.
94
_Olmedo
A.
Манчестер Сити
Барселона

История личных встреч

Манчестер Сити
Барселона

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
3:3
ЛЧ
3:1
ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
2:1
ЛЧ
0:2
ТМС
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 1 1
Макати Джон 1 1
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2
Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Барселона

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Манчестер Сити
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 - 0
5.
Манчестер Сити
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Челси
 0 - 0

Топ бомбардиров
Милан Коломбо Лоренцо 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 1
Манчестер Сити Макати Джон 1
Милан Насти Марко 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском матче во Флориде английский "Манчестер Сити" сыграет с испанской "Барселоной". Текстовую трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 146
Манчестер Сити 47.3% (69)
X 24.7% (36)
Барселона 28.1% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Барселона
1.88
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4.10
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3.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Барселона

Исход игры
Манчестер Сити
46.8% (73)
Ничья
23.1% (36)
Барселона
30.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
88.89% (88)
Меньше
11.11% (11)
Обе команды забьют
Да
96.97% (96)
Нет
3.03% (3)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
33.3% (52)
2:2 Ничья
10.9% (17)
1:2 Барселона
5.1% (8)
1:1 Ничья
5.1% (8)
2:3 Барселона
2.6% (4)
3:3 Ничья
1.9% (3)
3:2 Манчестер Сити
1.3% (2)
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Барселона
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