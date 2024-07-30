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Тур: 3. Стадион: .
Доминиканская Республика (до 23 лет)
0:0
Первый тайм: 6'
Узбекистан (до 23 лет)
0'
Прогнозы 145
Доминиканская Республика (до 23 лет) 11% (16)
X 13.1% (19)
Узбекистан (до 23 лет) 75.9% (110)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Доминиканская Республика (до 23 лет)
Ничья
Узбекистан (до 23 лет)
5.26
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4.30
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1.98
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Доминиканская Республика (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Доминиканская Республика (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтес Де Ока Анхель 1 0.5
Узбекистан (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 1 (1) 0.5

Карточки

Доминиканская Республика (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскона Эдисон 0 1
Узбекистан (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Узбекистан (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Узбекистан (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Узбекистан (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Доминиканская Республика (до 23 лет)
(5 матчей)
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 поражения
Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3 Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Коста-Рика (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 5:0 Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4
Мексика (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 4:1
Узбекистан (до 23 лет)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Индонезия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:2
Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 3:0 Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:5 Узбекистан (до 23 лет) - Малайзия (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 1:0 Гонконг (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:10 Узбекистан (до 23 лет) - Афганистан (до 23 лет) 8:1 Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:2 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 1:1 Катар (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:6 Узбекистан (до 23 лет) - Туркменистан (до 23 лет) 1:0 Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:5 Узбекистан (до 23 лет) - Бангладеш (до 23 лет) 6:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 2:2

Результаты матчей

Доминиканская Республика (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Доминиканская Республика (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 23 лет)
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Египет (до 23 лет)
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Египет (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Испания (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Египет (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Узбекистан (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 3
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Мог убегать на ворота соперника Уренья после паса от Лоренсо, но нарушил он правила в борьбе против Хусанова.
  • 6'
    Тонко отдавал пас с фланга Абдирахматов на ход Джиянову, но того грамотно от мяча оттеснил в силовой борьбе Пуйоль.
  • 5'
    Прорывался по флангу на скорости Одилов, но напоролся на Урбаэса, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
  • 4'
    Продавил соперника по флангу Де Лукас и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Назаров забрал мяч в руки.
  • 3'
    Забросил с центра поля в штрафную соперника Джиянов на ход Норчаеву, но тот не смог оторваться от опеки защитника и потерял мяч.
  • 2'
    Узбекистанцы выбрали себе традиционный синий комплект формы, доминиканцы будут играть в белых цветах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Узбекистан (до 23 лет)

Исход игры
Доминиканская Республика (до 23 лет)
11% (16)
Ничья
13.1% (19)
Узбекистан (до 23 лет)
75.9% (110)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
66.07% (74)
Нет
33.93% (38)
Популярный счёт
1:2 Узбекистан (до 23 лет)
33.8% (49)
0:1 Узбекистан (до 23 лет)
16.6% (24)
1:1 Ничья
10.3% (15)
0:2 Узбекистан (до 23 лет)
6.2% (9)
2:1 Доминиканская Республика (до 23 лет)
3.4% (5)
1:0 Доминиканская Республика (до 23 лет)
2.8% (4)
1:3 Узбекистан (до 23 лет)
2.8% (4)
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Доминиканская Республика (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)
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