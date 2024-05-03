Тур: 3. Стадион: Парк де Пренс.
Бомбардиры внутри турнира
Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтес Де Ока Анхель
|1
|0.5
Узбекистан (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|1 (1)
|0.5
Карточки
Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскона Эдисон
|0
|1
Узбекистан (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Узбекистан (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Узбекистан (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
0
Доминиканская Республика (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Узбекистан (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Доминиканская Республика (до 23 лет)
(5 матчей)
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 поражения
Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3 Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Коста-Рика (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 5:0 Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4
Узбекистан (до 23 лет)
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Индонезия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:2
Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 3:0 Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:5 Узбекистан (до 23 лет) - Малайзия (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 1:0 Гонконг (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:10 Узбекистан (до 23 лет) - Афганистан (до 23 лет) 8:1 Узбекистан (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:2 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Узбекистан (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 1:1 Катар (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 0:6 Узбекистан (до 23 лет) - Туркменистан (до 23 лет) 1:0 Кувейт (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:5 Узбекистан (до 23 лет) - Бангладеш (до 23 лет) 6:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 2:2
Результаты матчей
Доминиканская Республика (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Доминиканская Республика (до 23 лет)
Узбекистан (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|3
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|2
|Япония (до 23 лет)
|Ямамото Рихито
|2
|Япония (до 23 лет)
|Фудзио Сёта
|2
|Япония (до 23 лет)
|Мито Сюнсукэ
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|1
Прогнозы на матч Доминиканская Республика (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)
Исход игры
Доминиканская Республика (до 23 лет)
8.3% (4)
Ничья
10.4% (5)
Узбекистан (до 23 лет)
81.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
64.44% (29)
Нет
35.56% (16)
Популярный счёт
1:2 Узбекистан (до 23 лет)
41.7% (20)
0:1 Узбекистан (до 23 лет)
16.7% (8)
0:2 Узбекистан (до 23 лет)
10.4% (5)
1:1 Ничья
10.4% (5)
2:1 Доминиканская Республика (до 23 лет)
4.2% (2)
1:0 Доминиканская Республика (до 23 лет)
4.2% (2)
1:3 Узбекистан (до 23 лет)
4.2% (2)
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