0 побед 1 ничья 4 поражения

27.07.2024

Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

1:3

24.07.2024

Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет)

0:0

24.03.2021

Коста-Рика (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет)

5:0

21.03.2021

Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет)

0:4