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Тур: 3. Стадион: .
Испания (до 23 лет)
 
Позже
Египет (до 23 лет)
Прогнозы 48
Испания (до 23 лет) 97.9% (47)
X 0% (0)
Египет (до 23 лет) 2.1% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Испания (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ОИ
0:0
ТМС
3:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутьеррес Мигель 1 0.5
Гомес Серхио 1 0.5
Баэна Алекс 1 0.5
Пубиль Марк 1 0.5
Лопес Фермин 1 0.5
Египет (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кока Ахмед 1 0.5

Карточки

Испания (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Египет (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Испания (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Испания (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Египет (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Испания (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Египет (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (до 23 лет)
(10 матчей)
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 поражение
Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3 Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1
Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Египет (до 23 лет)
(14 матчей)
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 поражений
Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2
Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1

Результаты матчей

Испания (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Испания (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 3
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 45 минут.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    Испания (до 23 лет) 97.9% (47)
    X 0% (0)
    Египет (до 23 лет) 2.1% (1)
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    Где смотреть матч Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

    Исход игры
    Испания (до 23 лет)
    97.9% (47)
    Ничья
    0% (0)
    Египет (до 23 лет)
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (20)
    Нет
    56.52% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Испания (до 23 лет)
    41.7% (20)
    2:1 Испания (до 23 лет)
    18.8% (9)
    3:1 Испания (до 23 лет)
    16.7% (8)
    3:0 Испания (до 23 лет)
    8.3% (4)
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    Испания (до 23 лет)
    Египет (до 23 лет)
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