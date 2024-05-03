Тур: 3. Стадион: Матмю Атлантик.
История личных встреч
Испания (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Испания (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.5
|Гомес Серхио
|1
|0.5
|Баэна Алекс
|1
|0.5
|Пубиль Марк
|1
|0.5
|Лопес Фермин
|1
|0.5
Египет (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кока Ахмед
|1
|0.5
Карточки
Испания (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Египет (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Испания (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Испания (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Египет (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Испания (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Египет (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания (до 23 лет)
(10 матчей)
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 поражение
Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3 Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1
Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Египет (до 23 лет)
(14 матчей)
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 поражений
Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2
Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Результаты матчей
Испания (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Испания (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|3
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|2
|Япония (до 23 лет)
|Ямамото Рихито
|2
|Япония (до 23 лет)
|Фудзио Сёта
|2
|Япония (до 23 лет)
|Мито Сюнсукэ
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|1
Прогнозы на матч Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)
Исход игры
Испания (до 23 лет)
97.9% (47)
Ничья
0% (0)
Египет (до 23 лет)
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
43.48% (20)
Нет
56.52% (26)
Популярный счёт
2:0 Испания (до 23 лет)
41.7% (20)
2:1 Испания (до 23 лет)
18.8% (9)
3:1 Испания (до 23 лет)
16.7% (8)
3:0 Испания (до 23 лет)
8.3% (4)
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