Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

31.07.2021

Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет)

5:2

28.07.2021

Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

1:1

25.07.2021

Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

0:1

22.07.2021

Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

0:0

28.02.2012

Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

3:1

28.02.2012

Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

3:1