☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Олимпийские игры 2024
Тур: 3. Стадион: .
Украина (до 23 лет)
0:2
Второй тайм: 90+'
Аргентина (до 23 лет)

Ход матча

47'
0:1
Альмада Тьяго
90'
0:2
Эчеверри Клаудио

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 135
Украина (до 23 лет) 11.9% (16)
X 5.9% (8)
Аргентина (до 23 лет) 82.2% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Украина (до 23 лет)
Ничья
Аргентина (до 23 лет)
5.56
Реклама, olimp.bet
6.40
Реклама, fon.bet
1.84
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Украина (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Украина (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыськив Дмитрий 1 0.33
Рубчинский Валентин 1 0.33
Краснопир Игорь 1 0.33
Аргентина (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 2 0.67
Фернандес Игнасио 1 0.33
Симеоне Джулиано 1 0.33
Гондоу Лусиано 1 0.33
Эчеверри Клаудио 1 0.33
Солер Хулио 0 0

Карточки

Украина (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 0 1
Аргентина (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио II 1 0
Ди Чезаре Марко 1 0

Результаты матчей

Украина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Украина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Украина (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Украина (до 23 лет)
(7 матчей)
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 поражение
Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1 Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет) 2:1 Украина (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 2:2 Украина (до 23 лет) - Япония (до 19 лет) 2:1
Украина (до 23 лет) - Панама (до 23 лет) 2:0 Украина (до 23 лет) - Италия (до 21 года) 4:0 Индонезия (до 20 лет) - Украина (до 23 лет) 0:3
Аргентина (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аргентина (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3
Аргентина (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:2 Аргентина (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 3:3 Чили (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:5 Перу (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) - Алжир (до 23 лет) 2:1 Португалия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 2:0 Нигерия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 3:0 Аргентина (до 23 лет) - Сербия (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:0

Результаты матчей

Украина (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Украина (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 3:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Аргентина (до 23 лет)
 2:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Украина (до 23 лет)
 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Ирак (до 23 лет)
 0:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ирак (до 23 лет)
 0:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Аргентина (до 23 лет)
 2:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Украина (до 23 лет)
 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 23 лет)
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Марокко (до 23 лет)
 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Украина (до 23 лет)
 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ирак (до 23 лет)
 0:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Египет (до 23 лет) Адель Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Клаудио Эчеверри! Удвоили свое преимущество аргентинцы. Бельтран сместился с фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, но Фесюн отбил в падении. Первым на добивании оказался Эчеверри и отправил снаряд в пустые ворота.
  • 90'
    Отдавал пас проникающий в штрафную соперника Сенон на Бельтрана. Того опередил Крупский и вынес сферу в аут.
  • Офсайд
    89'
    Сместился с фланга Крупский и отдал поперек на Крыськива, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 88'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Федор на Краснопира, но тому пробить в борьбе с Отаменди не удалось.
  • 87'
    Оторвался от опеки соперника Велетень на скорости и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 85'
    В центре поля грамотно подставился Краснопир и вынудил нарушить правила Эссе. Штрафной удар в пользу украинцев назначил судья.
  • 84'
    Проникающий пас исполнял в штрафную Эчеверри на ход Бельтрану, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • Желтая карточка
    83'
    Откровенно грубо сбивал соперника Велетень в грубом подкате на фланге, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 82'
    Мог убегать на ворота соперника Крыськив после заброса от Сыча, но вернулся в оборону Ди Чезаре и вынес сферу в аут.
  • Замена
    81'
    Замена двойная в составе Аргентины произошла. Вместо Альмады и Альвареса на поле появился Эчеверри и Бельтран.
  • 80'
    Альварес проникающий пас исполнял на фланг, куда забегал Симеоне, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
  • 79'
    Теперь уже Федор забросил в штрафную на Краснопира, но тому добраться до мяча не позволил Амионе.
  • 78'
    Проникающий пас исполнил Крыськив в центр на Очеретько, но тот вторым касанием пробил точно в Отаменди.
  • 76'
    Забросил с центра поля вперед Федор на ход Хланю, но тот в борьбе с защитником подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.
  • 75'
    Рубчинский перехватил снаряд на чужой половине поля и отдал поперек на Крыськива, но тому пробить так и не удалось.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      74'
      Ворвался в штрафную соперника Очеретько и пробил с ближней дистанции, но отбил Рульи перед собой, а добивание Краснопира накрыли защитники.
    • 73'
      Ушел от соперника по флангу Очеретько и подал в центр штрафной, но на выходе перехватил этот пас Рульи.
    • 71'
      Альмада забросил в штрафную соперника на ход Альваресу, но тот не смог оторваться от Таловерова и потерял мяч.
    • Замена
      70'
      Замена ответная в составе сборной Украины произошла. Вместо Александра Мартынюка шанс проявить себя получил Алексей Сыч. 
    • Замена
      69'
      Двойная замена в составе сборной Аргентины произошла. Вместо Солера и Фернандеса игру продолжать будут Сенон и Амионе.
    • 68'
      Сместился с левого фланга в штрафную Хлань на скорости, но напоролся на Солера, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.
    • 67'
      Убегал в контратаку по флангу Эссе и выдал пас в центр на Альвареса, но тот проиграл борьбу за мяч Таловерову.
    • 66'
      С угла поля навесил в центр штрафной Очеретько. Здесь пробил в касание Федор, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 65'
      Проникающий пас Мартынюк исполнил в штрафную на Хланя, но тот в борьбе с защитником так и не смог пробить по воротам.
    • 64'
      Покатил поперечный пас Альмада в штрафную на ход Медине, но тот пробить в окружении двоих защитников не смог.
    • 63'
      С левого фланга Федор навесил на дальнюю штангу, куда вбегал Очеретько, но добраться до мяча головой не удалось ему.
    • 62'
      С левого фланга сместился в центр Симеоне и отдал поперек на Эссе, который пробил в борьбе с Таловеровым, но не попал в створ ворот.
    • Замена
      61'
      Тройная замена в составе Украины произошла. Вместо Михайленко, Брагару и Сикана на поле появились Федор, Очеретько и Краснопир.
    • Замена
      60'
      Замена в составе сборной Аргентины произошла. Вместо Лусиана Гондоу игру продолжать будет Сантьяго Эссе.
    • 59'
      Катают мяч на чужой половине поля игроки сборной Украины, но пройти массированную оборону соперника пока не удается. 
    • 58'
      Проникающий пас исполнял Батагов в штрафную на ход Сикану, но прочитал эпизод Солер и оказался первым на мяче.
    • 57'
      Брагару наступил на ногу сопернику в центре поля в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут аргентинцы.
    • 56'
      Диагональ исполнял Мартынюк на ход Хланю, но тот не смог догнать мяч в пределах поля в борьбе с защитником.
    • 55'
      Перехватил снаряд Альварес на чужой половине поля, ворвался в штрафную и отдал поперек, но Рубчинский перехватил мяч в подкате.
    • 54'
      В центре поля Рубчинский забросил в штрафную на ход Брагару, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 53'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Михайленко. Потребуется ему помощь медиков.
    • 52'
      Теперь уже Михайлов получил по ногам в борьбе против Фернандеса. Судья был рядом и зафиксировал штрафной удар.
    • 51'
      В центре поля получил Таловеров по голове локтем от Гондоу. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Украины.
    • 50'
      Протащил мяч по флангу Крупский и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.
    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Тьяго Альмада! Поймали соперника аргентинцы на контратаке. Так Альмада протащил мяч  штрафной соперника и с дальней дистанции пробил точно в дальний верхний угол, без шансов для вратаря.
    • 47'
      С центра поля забросил в штрафную соперника Альварес на ход Гондоу, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв судья. Счет в матче пока не открыт!
    • 45'
      Попытался перебросить вышедшего из ворот голкипера с дальней дистанции Гондоу, но вовремя вернулся к воротам Фесюк и забрал мяч в руки.
    • 45'
      С угла поля Крыськив навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Батагов, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 45'
      Брагару зацепился за мяч в чужой штрафной и отдал пас на Михайленко, но выстрел последнего пришелся точно в корпус защитнику.
    • Опасный момент
      44'
      Обрезался на своей половине поля Фесюн, подарив мяч Медине, который пасом вывел на ворота соперника Гондоу, а тот в ближнем бою переиграть голкипера так и не смог.
    • Опасный момент
      43'
      Отличным пасом Альмада нашел в штрафной соперника Альвареса, который пробил в одно касание, но мяч пролетел в сантиметрах от ближней штанги.
    • 42'
      С левого фланга Михайлюк покатил в центр на Крыськива, но тот пробил в касание точно в корпус защитнику.
    • Опасный момент
      41'
      Убегал в контратаку по флангу Альмада и отдал в штрафную на Симеоне, который накрутил соперника финтом и пробил в ближний угол, но справился в падении Фесюк.
    • 40'
      Далеко вбросил аут Лухан в центр штрафной на Гондоу, но того опередил Таловеров и не позволил пробить головой.
    • Угловой
      39'
      Со штрафного навесил Медина на дальнюю штангу, но здесь Таловеров головой вынес сферу на угловой.
    • 37'
      Перед чужой штрафной Симеоне получил по ногам от Мартынюка. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Аргентины.
    • 36'
      Перехватил снаряд в центре поля Михайленко и выдал пас в штрафную на Сикана, но тот пробил с разворота крайне неточно.
    • 35'
      Хлань финтом ушел от опеки по флангу на скорости и подал на дальнюю штангу, но перехватил мяч на выходе голкипер.
    • 33'
      На скорости оторвался от опеки защитника Симеоне и прострелил вдоль ворот, но до удара здесь дело так и не дошло.
    • 32'
      Прорывался на скорости по правой бровке Хлань и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 31'
      Михайленко отдавал пас в штрафную соперника с левого фланга, но здесь Крыськива от мяча оттеснил корпусом Солер.
    • 30'
      Пауза в нашем поединке. Судья отправил команды немного отдохнуть, попить воды и перевести дух.
    • 29'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Медина. Здесь головой Гондоу пробил по воротам, но мяч кулаком вынес за пределы поля Фесюк.
    • Угловой
      28'
      Прострелил вдоль ворот с правого фланга Симеоне, но здесь в чистом подкате Батагов вынес сферу на угловой.
    • 27'
      Ушел от соперника на скорости Михайленко и навесил на дальнюю штангу, но здесь Хлань не смог достать мяч головой.
    • 26'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Симеоне, но напоролся на Крупского, который в чистом подкате отобрал мяч.
    • 25'
      Продавил соперника по флангу Альмада и от лицевой линии подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 24'
      Сместился с левого фланга в центр Брагару и пробил в дальнюю девятку, но мяч полетел выше перекладины.
    • 23'
      Диагональ исполнял Медина в штрафную на ход Альваресу, но тому пробить по воротам на выходе не позволил Фесюк.
    • 22'
      С правого фланга в штрафную соперника отдавал Брагару на ход Хланю, но того опередил Солер и вынес сферу в аут.
    • 21'
      В центре поля грамотно подставился в центре поля Медина и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 19'
      Отдавал пас в штрафную теперь уже Альварес на Гондоу, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 18'
      Прорывался по флангу на скорости Хлань и прострелил в центр на Брагару, но тот не смог пробить с дальней дистанции.
    • 17'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Мартынюк, но здесь головой Таловеров пробил крайне неточно.
    • Угловой
      16'
      Сместился с фланга в центр Мартынюк и отдал пас в центр на Батагова, который пробил в касание, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 14'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мартынюк. Потребуется ему помощь медиков.
    • 13'
      На скорости ворвался в штрафную соперника Альмада и пробил по воротам, но мяч рикошетом от ноги Таловерова полетел за пределы поля.
    • 12'
      Отдавал пас в штрафную соперника Альварес на ход Симеоне, который пробил в одно касание, но в створ ворот попасть не смог.
    • 11'
      Альмада снова убежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, где скинул Альварес головой в центр, но Таловеров перехватил снаряд.
    • Угловой
      10'
      Низом прострелил с левого фланга Альмада в штрафную, но мяч рикошетом от ноги Батагова полетел на угловой.
    • 9'
      Перехватил снаряд в центре поля Фернандес и отдал вперед на Альмаду, который пробил по воротам, но не попал в створ ворот.
    • 8'
      С правого фланга отдавал пас низом Ди Чезаре в центр на Альвареса, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Батагов.
    • 7'
      Проникающим пасом Гондоу запустил в штрафную соперника Симеоне, но выстрел последнего заблокировали защитники.
    • 6'
      Мягко забросил в штрафную Гонлдоу на ход Альваресу, но того опередил Таловеров и перехватил снаряд.
    • 5'
      Продавил соперника Альмада по флангу и отдал поперек на ход Симеоне, но тому добраться до мяча Таловеров не позволил.
    • 4'
      В центре поля Сикан грамотно подставился и вынудил нарушить правила Лухана. Штрафной удар исполнят украинцы.
    • 3'
      Отдавал пас в штрафную соперника Альмада на ход Альваресу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 2'
      Украинцы будут играть сегодня в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Украина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Украина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет)

    Исход игры
    Украина (до 23 лет)
    11.9% (16)
    Ничья
    5.9% (8)
    Аргентина (до 23 лет)
    82.2% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.3% (79)
    Меньше
    30.7% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    72.81% (83)
    Нет
    27.19% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина (до 23 лет)
    43% (58)
    0:2 Аргентина (до 23 лет)
    11.1% (15)
    0:1 Аргентина (до 23 лет)
    9.6% (13)
    1:3 Аргентина (до 23 лет)
    7.4% (10)
    2:1 Украина (до 23 лет)
    5.2% (7)
    1:1 Ничья
    5.2% (7)
    0:3 Аргентина (до 23 лет)
    2.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Украина (до 23 лет)
    Аргентина (до 23 лет)
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный