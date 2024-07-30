Проникающий пас исполнял в штрафную Эчеверри на ход Бельтрану, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

В центре поля грамотно подставился Краснопир и вынудил нарушить правила Эссе. Штрафной удар в пользу украинцев назначил судья.

Оторвался от опеки соперника Велетень на скорости и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Федор на Краснопира, но тому пробить в борьбе с Отаменди не удалось.

Сместился с фланга Крупский и отдал поперек на Крыськива, но тот оказался в положении "вне игры".

Отдавал пас проникающий в штрафную соперника Сенон на Бельтрана. Того опередил Крупский и вынес сферу в аут.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Клаудио Эчеверри! Удвоили свое преимущество аргентинцы. Бельтран сместился с фланга к линии штрафной и пробил в дальний угол, но Фесюн отбил в падении. Первым на добивании оказался Эчеверри и отправил снаряд в пустые ворота.

Рубчинский перехватил снаряд на чужой половине поля и отдал поперек на Крыськива, но тому пробить так и не удалось.

Забросил с центра поля вперед Федор на ход Хланю, но тот в борьбе с защитником подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.

Проникающий пас исполнил Крыськив в центр на Очеретько, но тот вторым касанием пробил точно в Отаменди.

Теперь уже Федор забросил в штрафную на Краснопира, но тому добраться до мяча не позволил Амионе.

Альварес проникающий пас исполнял на фланг, куда забегал Симеоне, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Замена двойная в составе Аргентины произошла. Вместо Альмады и Альвареса на поле появился Эчеверри и Бельтран.

Мог убегать на ворота соперника Крыськив после заброса от Сыча, но вернулся в оборону Ди Чезаре и вынес сферу в аут.

Откровенно грубо сбивал соперника Велетень в грубом подкате на фланге, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Покатил поперечный пас Альмада в штрафную на ход Медине, но тот пробить в окружении двоих защитников не смог.

Проникающий пас Мартынюк исполнил в штрафную на Хланя, но тот в борьбе с защитником так и не смог пробить по воротам.

С угла поля навесил в центр штрафной Очеретько. Здесь пробил в касание Федор, но мяч застрял в гуще защитников.

Убегал в контратаку по флангу Эссе и выдал пас в центр на Альвареса, но тот проиграл борьбу за мяч Таловерову.

Сместился с левого фланга в штрафную Хлань на скорости, но напоролся на Солера, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.

Двойная замена в составе сборной Аргентины произошла. Вместо Солера и Фернандеса игру продолжать будут Сенон и Амионе.

Замена ответная в составе сборной Украины произошла. Вместо Александра Мартынюка шанс проявить себя получил Алексей Сыч.

Альмада забросил в штрафную соперника на ход Альваресу, но тот не смог оторваться от Таловерова и потерял мяч.

Ушел от соперника по флангу Очеретько и подал в центр штрафной, но на выходе перехватил этот пас Рульи.

Ворвался в штрафную соперника Очеретько и пробил с ближней дистанции, но отбил Рульи перед собой, а добивание Краснопира накрыли защитники.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

С центра поля забросил в штрафную соперника Альварес на ход Гондоу, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Тьяго Альмада! Поймали соперника аргентинцы на контратаке. Так Альмада протащил мяч штрафной соперника и с дальней дистанции пробил точно в дальний верхний угол, без шансов для вратаря.

Протащил мяч по флангу Крупский и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара по воротам дело так и не дошло.

В центре поля получил Таловеров по голове локтем от Гондоу. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Украины.

Теперь уже Михайлов получил по ногам в борьбе против Фернандеса. Судья был рядом и зафиксировал штрафной удар.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Михайленко. Потребуется ему помощь медиков.

В центре поля Рубчинский забросил в штрафную на ход Брагару, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Перехватил снаряд Альварес на чужой половине поля, ворвался в штрафную и отдал поперек, но Рубчинский перехватил мяч в подкате.

Диагональ исполнял Мартынюк на ход Хланю, но тот не смог догнать мяч в пределах поля в борьбе с защитником.

Брагару наступил на ногу сопернику в центре поля в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут аргентинцы.

Проникающий пас исполнял Батагов в штрафную на ход Сикану, но прочитал эпизод Солер и оказался первым на мяче.

Катают мяч на чужой половине поля игроки сборной Украины, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.

Замена в составе сборной Аргентины произошла. Вместо Лусиана Гондоу игру продолжать будет Сантьяго Эссе.

Тройная замена в составе Украины произошла. Вместо Михайленко, Брагару и Сикана на поле появились Федор, Очеретько и Краснопир.

С левого фланга сместился в центр Симеоне и отдал поперек на Эссе, который пробил в борьбе с Таловеровым, но не попал в створ ворот.

С левого фланга Федор навесил на дальнюю штангу, куда вбегал Очеретько, но добраться до мяча головой не удалось ему.

Первый тайм

— Своим свистком отправил команды на перерыв судья. Счет в матче пока не открыт!

45' Попытался перебросить вышедшего из ворот голкипера с дальней дистанции Гондоу, но вовремя вернулся к воротам Фесюк и забрал мяч в руки.

45' С угла поля Крыськив навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Батагов, но мяч в гуще защитников застрял.

45' Брагару зацепился за мяч в чужой штрафной и отдал пас на Михайленко, но выстрел последнего пришелся точно в корпус защитнику.

44' Обрезался на своей половине поля Фесюн, подарив мяч Медине, который пасом вывел на ворота соперника Гондоу, а тот в ближнем бою переиграть голкипера так и не смог.

43' Отличным пасом Альмада нашел в штрафной соперника Альвареса, который пробил в одно касание, но мяч пролетел в сантиметрах от ближней штанги.

42' С левого фланга Михайлюк покатил в центр на Крыськива, но тот пробил в касание точно в корпус защитнику.

41' Убегал в контратаку по флангу Альмада и отдал в штрафную на Симеоне, который накрутил соперника финтом и пробил в ближний угол, но справился в падении Фесюк.

40' Далеко вбросил аут Лухан в центр штрафной на Гондоу, но того опередил Таловеров и не позволил пробить головой.

39' Со штрафного навесил Медина на дальнюю штангу, но здесь Таловеров головой вынес сферу на угловой.

37' Перед чужой штрафной Симеоне получил по ногам от Мартынюка. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Аргентины.

36' Перехватил снаряд в центре поля Михайленко и выдал пас в штрафную на Сикана, но тот пробил с разворота крайне неточно.

35' Хлань финтом ушел от опеки по флангу на скорости и подал на дальнюю штангу, но перехватил мяч на выходе голкипер.

33' На скорости оторвался от опеки защитника Симеоне и прострелил вдоль ворот, но до удара здесь дело так и не дошло.

32' Прорывался на скорости по правой бровке Хлань и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

31' Михайленко отдавал пас в штрафную соперника с левого фланга, но здесь Крыськива от мяча оттеснил корпусом Солер.

30' Пауза в нашем поединке. Судья отправил команды немного отдохнуть, попить воды и перевести дух.

29' С угла поля навесил на дальнюю штангу Медина. Здесь головой Гондоу пробил по воротам, но мяч кулаком вынес за пределы поля Фесюк.

28' Прострелил вдоль ворот с правого фланга Симеоне, но здесь в чистом подкате Батагов вынес сферу на угловой.

27' Ушел от соперника на скорости Михайленко и навесил на дальнюю штангу, но здесь Хлань не смог достать мяч головой.

26' Ворвался в штрафную соперника на скорости Симеоне, но напоролся на Крупского, который в чистом подкате отобрал мяч.

25' Продавил соперника по флангу Альмада и от лицевой линии подал на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог пробить.

24' Сместился с левого фланга в центр Брагару и пробил в дальнюю девятку, но мяч полетел выше перекладины.

23' Диагональ исполнял Медина в штрафную на ход Альваресу, но тому пробить по воротам на выходе не позволил Фесюк.

22' С правого фланга в штрафную соперника отдавал Брагару на ход Хланю, но того опередил Солер и вынес сферу в аут.

21' В центре поля грамотно подставился в центре поля Медина и заработал для своей команды перспективный стандарт.

19' Отдавал пас в штрафную теперь уже Альварес на Гондоу, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

18' Прорывался по флангу на скорости Хлань и прострелил в центр на Брагару, но тот не смог пробить с дальней дистанции.

17' С угла поля навесил на дальнюю штангу Мартынюк, но здесь головой Таловеров пробил крайне неточно.

16' Сместился с фланга в центр Мартынюк и отдал пас в центр на Батагова, который пробил в касание, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

14' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Мартынюк. Потребуется ему помощь медиков.

13' На скорости ворвался в штрафную соперника Альмада и пробил по воротам, но мяч рикошетом от ноги Таловерова полетел за пределы поля.

12' Отдавал пас в штрафную соперника Альварес на ход Симеоне, который пробил в одно касание, но в створ ворот попасть не смог.

11' Альмада снова убежал по флангу и навесил на дальнюю штангу, где скинул Альварес головой в центр, но Таловеров перехватил снаряд.

10' Низом прострелил с левого фланга Альмада в штрафную, но мяч рикошетом от ноги Батагова полетел на угловой.

9' Перехватил снаряд в центре поля Фернандес и отдал вперед на Альмаду, который пробил по воротам, но не попал в створ ворот.

8' С правого фланга отдавал пас низом Ди Чезаре в центр на Альвареса, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Батагов.

7' Проникающим пасом Гондоу запустил в штрафную соперника Симеоне, но выстрел последнего заблокировали защитники.

6' Мягко забросил в штрафную Гонлдоу на ход Альваресу, но того опередил Таловеров и перехватил снаряд.

5' Продавил соперника Альмада по флангу и отдал поперек на ход Симеоне, но тому добраться до мяча Таловеров не позволил.

4' В центре поля Сикан грамотно подставился и вынудил нарушить правила Лухана. Штрафной удар исполнят украинцы.

3' Отдавал пас в штрафную соперника Альмада на ход Альваресу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

2' Украинцы будут играть сегодня в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.