Тур: 3. Стадион: Гроупама Арена.
0:2
Второй тайм: 90+'
Ход матча
47'
0:1
90'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
12 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Федор ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маскерано Хавьер
Бомбардиры внутри турнира
Украина (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.33
|Рубчинский Валентин
|1
|0.33
|Краснопир Игорь
|1
|0.33
Аргентина (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмада Тьяго
|2
|0.67
|Фернандес Игнасио
|1
|0.33
|Симеоне Джулиано
|1
|0.33
|Гондоу Лусиано
|1
|0.33
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.33
|Солер Хулио
|0
|0
Карточки
Украина (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|0
|1
Аргентина (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио II
|1
|0
|Ди Чезаре Марко
|1
|0
Результаты матчей
Украина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Украина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
3
Украина (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Украина (до 23 лет)
(7 матчей)
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 поражение
Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1 Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет) 2:1 Украина (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 2:2 Украина (до 23 лет) - Япония (до 19 лет) 2:1
Украина (до 23 лет) - Панама (до 23 лет) 2:0 Украина (до 23 лет) - Италия (до 21 года) 4:0 Индонезия (до 20 лет) - Украина (до 23 лет) 0:3
Аргентина (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аргентина (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3
Аргентина (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:2 Аргентина (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 3:3 Чили (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:5 Перу (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) - Алжир (до 23 лет) 2:1 Португалия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 2:0 Нигерия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 3:0 Аргентина (до 23 лет) - Сербия (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:0
Результаты матчей
Украина (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Украина (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|0:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|4
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|2
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Япония (до 23 лет)
|Ямамото Рихито
|2
|Египет (до 23 лет)
|Адель Ибрахим
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Украина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет)
Исход игры
Украина (до 23 лет)
11.9% (16)
Ничья
5.9% (8)
Аргентина (до 23 лет)
82.2% (111)
Тотал 2.5
Больше
69.3% (79)
Меньше
30.7% (35)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
1:2 Аргентина (до 23 лет)
43% (58)
0:2 Аргентина (до 23 лет)
11.1% (15)
0:1 Аргентина (до 23 лет)
9.6% (13)
1:3 Аргентина (до 23 лет)
7.4% (10)
2:1 Украина (до 23 лет)
5.2% (7)
1:1 Ничья
5.2% (7)
0:3 Аргентина (до 23 лет)
2.2% (3)
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