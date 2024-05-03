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Тур: 3. Стадион: .
Украина (до 23 лет)
 
Позже
Аргентина (до 23 лет)
Прогнозы 47
Украина (до 23 лет) 10.6% (5)
X 8.5% (4)
Аргентина (до 23 лет) 80.9% (38)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Украина (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыськив Дмитрий 1 0.5
Рубчинский Валентин 1 0.5
Краснопир Игорь 1 0.5
Аргентина (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Игнасио 1 0.5
Альмада Тьяго 1 0.5
Симеоне Джулиано 1 0.5
Гондоу Лусиано 1 0.5
Солер Хулио 0 0

Карточки

Украина (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 0 1
Аргентина (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио II 1 0
Ди Чезаре Марко 1 0

Результаты матчей

Украина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Украина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Украина (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Украина (до 23 лет)
(7 матчей)
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 1 поражение
Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1 Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет) 2:1 Украина (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 2:2 Украина (до 23 лет) - Япония (до 19 лет) 2:1
Украина (до 23 лет) - Панама (до 23 лет) 2:0 Украина (до 23 лет) - Италия (до 21 года) 4:0 Индонезия (до 20 лет) - Украина (до 23 лет) 0:3
Аргентина (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Аргентина (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3
Аргентина (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:2 Аргентина (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 3:3 Чили (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:5 Перу (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) - Алжир (до 23 лет) 2:1 Португалия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 2:0 Нигерия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 3:0 Аргентина (до 23 лет) - Сербия (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:0

Результаты матчей

Украина (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Украина (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 3
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Украина (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 47
    Украина (до 23 лет) 10.6% (5)
    X 8.5% (4)
    Аргентина (до 23 лет) 80.9% (38)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Украина (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

    Исход игры
    Украина (до 23 лет)
    10.6% (5)
    Ничья
    8.5% (4)
    Аргентина (до 23 лет)
    80.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.12% (28)
    Меньше
    34.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина (до 23 лет)
    40.4% (19)
    0:2 Аргентина (до 23 лет)
    19.1% (9)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    1:3 Аргентина (до 23 лет)
    8.5% (4)
    2:1 Украина (до 23 лет)
    6.4% (3)
    0:1 Аргентина (до 23 лет)
    4.3% (2)
    0:3 Аргентина (до 23 лет)
    4.3% (2)
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    Украина (до 23 лет)
    Аргентина (до 23 лет)
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