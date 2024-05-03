6 побед 0 ничьих 1 поражение

27.07.2024

Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет)

2:1

24.07.2024

Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет)

2:1

16.06.2024

Украина (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 20 лет)

2:2

10.06.2024

Украина (до 23 лет) - Япония (до 19 лет)

2:1