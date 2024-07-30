☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: .
Марокко (до 23 лет)
3:0
Перерыв
Ирак (до 23 лет)
0'
1:0
19' Гол
Ричардсон Амир
2:0
28' Гол
Рахими Суфьян
3:0
36' Гол
Эз Абде

Ход матча

19'
Ричардсон Амир
1:0
28'
Рахими Суфьян
2:0
36'
Эз Абде
3:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогнозы 122
Марокко (до 23 лет) 75.4% (92)
X 12.3% (15)
Ирак (до 23 лет) 12.3% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Марокко (до 23 лет)
Ничья
Ирак (до 23 лет)
1.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Марокко (до 23 лет)
Ирак (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Марокко (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфьян 4 (2) 1.33
Эз Абде 1 0.33
Ричардсон Амир 1 0.33
Эль-Ханнус Билал 0 0
Ирак (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуссейн Аймен 2 (1) 0.67
Джассим Али 1 0.33

Карточки

Марокко (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахими Суфьян 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Эль-Уахди Закария 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Мунир 1 0
Эль-Ханнус Билал 1 0
Ирак (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Марокко (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко (до 23 лет)
(12 матчей)
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 поражения
Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1
Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2
Ирак (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аргентина (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:1 Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет) 2:1 Ирак (до 23 лет) - Индонезия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0
Ирак (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:2 Таджикистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:4 Ирак (до 23 лет) - Таиланд (до 23 лет) 0:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 2:2 Восточный Тимор (до 23 года) - Ирак (до 23 лет) 0:6 Ирак (до 23 лет) - Макао (до 23 лет) 13:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 3:1 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1 Иордания (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 3:0 Ирак (до 23 лет) - Мальдивы (до 23 лет) 4:0 Таиланд (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Бахрейн (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1

Результаты матчей

Марокко (до 23 лет)
Ирак (до 23 лет)

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Марокко (до 23 лет)
Ирак (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 3:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Аргентина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Украина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Ирак (до 23 лет)
 0:3 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Украина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Марокко (до 23 лет)
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ирак (до 23 лет)
 0:3 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Аргентина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 3:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Аргентина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Украина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ирак (до 23 лет)
 0:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Египет (до 23 лет) Адель Ибрахим 2
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! Марокко - Ирак 3-0. 
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Эз Абде из глубины отдал отличный проникающий пас вперёд, Рахими по центру выскочил на рандеву с голкипером, но пробросить мяч мимо Хасана у него не получилось!
  • 45'
    Очень неспешно протекают добавленные минуты. Футболисты сборной Марокко спокойно перекатывают мяч на своей половине поля, даже не думая приступать к атакующим действиям. 
  • Дополнительное время
    45'
    Шесть минут к первому тайму компенсировал Абьатти. 
  • Опасный момент
    44'
    МОМЕНТ! Ахомаш получил мяч в правой части штрафной соперника, сместился немного в центр, а затем хлёстко стрельнул в ближний угол. Хасан смог парировать сложный выстрел!
  • 43'
    В быструю атаку выбрались футболисты сборной Ирака, после чего Мухаммад с правого фланга выполнил сильный пас в центр, но эту передачу сумел перехватить Хакими. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Получил небольшое повреждение голкипер сборной Марокко. Понимает Мунир, что спешить не нужно, поэтому он очень неторопливо поднимается на ноги. 
  • Угловой
    41'
    И ещё один корнер на правом фланге заработали иракцы. Макнази навесил к дальней штанге, а там Саадун нарушил правила против голкипера сборной Марокко. 
  • Угловой
    39'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Ирака. Макнази навесил в район дальней штанги, после чего мяч заметался перед воротами, но удара по воротам так и не последовало. 
  • 38'
    Саадун с правого фланга навесил в штрафную сборной Марокко, Хуссейн в борьбе с защитником упал на газон, однако рефери никак на это падение не отреагировал. 
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! ЭЗ АБДЕ! КРАСОТИЩА! Эз Абде получил мяч на левом фланге, добрался до угла штрафной, после чего по невероятной траектории отправил мяч точнёхонько в дальний верхний угол!
  • Опасный момент
    36'
    ШАНСИЩЕ! Макнази с левого фланга классно навесил в центр к линии вратарской, Хуссейн опередил защитника и головой с близкого расстояния пробил точно в ногу Муниру!
  • Фол, нарушение
    35'
    Эз Абде с левого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной на Эль-Уахди, который неудачно мяч остановил, после чего защитник сборной Ирака вынес снаряд ему в руку. Рефери всё видел и дал свисток. 
  • 34'
    К экстренным перестановкам пришлось прибегнуть главному тренеру сборной Ирака. Полностью провалили первый тайм иракцы, а теперь исправить ситуацию будет крайне проблематично. 
  • Замена
    33'
    Двойная замена в составе сборной Ирака. Ушли с поля Саад и Амин, а появились Джассим и Мухаммад. 
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    • 32'
      Хакими со стандарта с 25 метров пробил очень мощно, и игровой снаряд полетел сильно выше перекладины. Первые замены уже готовятся в составе сборной Ирака. 
    • Желтая карточка
      31'
      Макнази получает жёлтую карточку в составе сборной Ирака. Ахомаш по центру полёз к штрафной соперника, а защитник гостей в подкате откровенно уложил его на газон. 
    • 30'
      Очень уверенно в первой трети матча смотрятся футболисты сборной Марокко. Пока непонятно, каким образом иракцы будут спасать эту встречу. В случае поражения они покидают турнир. 
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! РАХИМИ! Эз Абде слева от лицевой навесил к линии вратарской, Ахомаш пробил головой, но эту попытку заблокировал защитник, зато мяч отскочил к Рахими, который с близкого расстояния не промахнулся и пальнул под перекладину!
    • 28'
      Эль-Уахди получил мяч в левой части штрафной соперника, технично развернулся и пробил по воротам, но этот выстрел иракцы успели заблокировать. Продолжают атаковать номинальные хозяева. 
    • Травма, повреждение
      27'
      Эз Абде вёл борьбу за верховой мяч в центральной части поля и очень неудачно приземлился на газон. Никак не может футболист сборной Марокко пока подняться на ноги. 
    • 26'
      Эль-Аззузи из глубины выполнил классный заброс в правую часть штрафной соперника, Таргаллин рвался вперёд, но его опередил Хасан, своевременно выскочивший из ворот. 
    • 25'
      Стандарт на правом фланге заработали футболисты сборной Марокко. Ахомаш мощно навесил в центр вратарской, а там уверенно на "втором этаже" сыграл Натик, сильно выбивший мяч. 
    • 24'
      Рахими перехватил мяч у правого края штрафной соперника и за счёт индивидуальных действий пытался выйти на ударную позицию, однако сразу три футболиста сборной Ирака его остановили. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Хакими по правому флангу стартовал к штрафной сборной Ирака, и его сзади в спину толкнул Саад. Пришлось бразильскому рефери провести беседу с нарушителем. 
    • Опасный момент
      22'
      МОМЕНТИЩЕ! Рахими после отличного заброса из глубины выскочил на рандеву с голкипером, ушёл в сторону от Хасана и пробил по пустым воротам, но этот выстрел в подкате успел заблокировать Амер!
    • 20'
      Закономерным выглядит гол сборной Марокко. С преимуществом номинальные хозяева провели стартовые минуты поединка. Теперь, конечно, иракцам нет смысла отсиживаться в обороне. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! РИЧАРДСОН! Хакими справа ворвался в штрафную соперника, за счёт дриблинга добрался до лицевой и выполнил кросс к дальней штанге, Ричардсон перепрыгнул защитника и головой пробил точно в цель!
    • 18'
      Немного болельщиков пришло на трибуны, однако отчётливо слышно марокканских фанатов, которые громко поддерживают свою сборную. Посмотрим, ответят ли футболисты любезностью своим болельщикам. 
    • Травма, повреждение
      17'
      Ахомаш вёл борьбу на чужой половине поля и получил неприятный удар по ноге. Немного полежал на газоне футболист сборной Марокко, а затем сумел самостоятельно подняться. 
    • 16'
      Каррар Мохаммед перехватил мяч в центральной части поля, после чего выполнил сильный заброс за спину защитникам сборной Марокко, но Хуссейн к этой передаче немного не успел. 
    • 15'
      Саад по левому флангу на высокой скорости пытался прорваться вперёд, однако его уверенно остановил Таргаллин, в подкате выбивший игровой снаряд за боковую. 
    • 14'
      Букамир левее центра протащил мяч вперёд по чужой половине поля и попытался отдать передачу во фланг, вот только эта попытка пришлась в пятку защитника сборной Ирака. 
    • Судья
      13'
      Обслуживает эту встречу бразильский арбитр Рамон Абьатти. Уже на стартовых минутах становится ясно, что игра сегодня будет жаркой, поэтому у рефери будет немало работы. 
    • Угловой
      12'
      Ещё один угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Марокко. Хакими классно навесил в центр вратарской, но эту передачу в высоком прыжке прервал Байеш. 
    • 11'
      Хитро разыграли стандарт футболисты сборной Марокко, после чего Хакими из левой части штрафной попытался пробить по воротам, но его попытку иракцы заблокировали. 
    • Желтая карточка
      10'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Каррар Мохаммед наказан предупреждением в составе сборной Ирака. Эль-Уахди слева пытался ворваться в штрафную, а футболист гостей грубо наступил ему на ногу. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Хакими уверенно поставил корпус в борьбе за мяч на своей половине поля, и его грубым приёмом уложил на газон Мунтадер Мохаммед. Бразильский рефери всё видел и дал свисток. 
    • 7'
      С преимуществом проводят стартовые минуты поединка марокканцы. Много времени они проводят на чужой половине поля и частенько забираются в штрафную сборной Ирака. 
    • Угловой
      6'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Марокко. Последовал короткий розыгрыш, после которого Хакими навесил к дальней штанге, а там никого из партнёров не оказалось. 
    • 5'
      Невероятно запутанная ситуация в группе В перед заключительным туром. Все команды набрали по три очка, поэтому всё будет зависеть от матчей, которые проходят в эти минуты. 
    • 4'
      Эз Абде получил мяч у левого края штрафной соперника, сместился в центр и плотно пробил по воротам, однако эту попытку своевременно успел заблокировать Натик. 
    • 3'
      Очень активно марокканцы начинают эту встречу! Эз Абде слева ворвался в штрафную соперника и опасно прострелил вдоль ворот, а Рахими не хватило пары сантиметров, дабы переправить снаряд в цель. 
    • 2'
      Футболисты сборной Марокко вышли на эту встречу в красных футболках и зелёных трусах, номинальные гости играют в белом комплекте формы. Ворота Мунира в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли иракцы. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марокко (до 23 лет) 3:0 Ирак (до 23 лет)

    Исход игры
    Марокко (до 23 лет)
    75.4% (92)
    Ничья
    12.3% (15)
    Ирак (до 23 лет)
    12.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    75.89% (85)
    Нет
    24.11% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Марокко (до 23 лет)
    48.4% (59)
    1:0 Марокко (до 23 лет)
    12.3% (15)
    1:1 Ничья
    9.8% (12)
    1:2 Ирак (до 23 лет)
    7.4% (9)
    2:0 Марокко (до 23 лет)
    7.4% (9)
    3:1 Марокко (до 23 лет)
    2.5% (3)
    0:1 Ирак (до 23 лет)
    1.6% (2)
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