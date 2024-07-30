Тур: 3. Стадион: Альянц Ривьера.
3:0
Перерыв
Ход матча
19'
1:0
28'
2:0
36'
3:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
1 МунирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ахомаш ИльясПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Эз АбдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ганими РашидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Кехта ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сектьюи Тарик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Амер ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Саад КаррарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Амин ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шенаишил Радхи
Бомбардиры внутри турнира
Марокко (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфьян
|4 (2)
|1.33
|Эз Абде
|1
|0.33
|Ричардсон Амир
|1
|0.33
|Эль-Ханнус Билал
|0
|0
Ирак (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуссейн Аймен
|2 (1)
|0.67
|Джассим Али
|1
|0.33
Карточки
Марокко (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рахими Суфьян
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
|Эль-Уахди Закария
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
|Мунир
|1
|0
|Эль-Ханнус Билал
|1
|0
Ирак (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Марокко (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Марокко (до 23 лет)
(12 матчей)
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 поражения
Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1
Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2
Ирак (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аргентина (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:1 Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет) 2:1 Ирак (до 23 лет) - Индонезия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0
Ирак (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:2 Таджикистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:4 Ирак (до 23 лет) - Таиланд (до 23 лет) 0:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 2:2 Восточный Тимор (до 23 года) - Ирак (до 23 лет) 0:6 Ирак (до 23 лет) - Макао (до 23 лет) 13:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 3:1 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1 Иордания (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 3:0 Ирак (до 23 лет) - Мальдивы (до 23 лет) 4:0 Таиланд (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Бахрейн (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1
Результаты матчей
Марокко (до 23 лет)
Ирак (до 23 лет)
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Марокко (до 23 лет)
Ирак (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|0:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|3:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|0:3 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|0:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|4
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|2
|Япония (до 23 лет)
|Ямамото Рихито
|2
|Египет (до 23 лет)
|Адель Ибрахим
|2
|Япония (до 23 лет)
|Фудзио Сёта
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марокко (до 23 лет) 3:0 Ирак (до 23 лет)
Исход игры
Марокко (до 23 лет)
75.4% (92)
Ничья
12.3% (15)
Ирак (до 23 лет)
12.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
75.89% (85)
Нет
24.11% (27)
Популярный счёт
2:1 Марокко (до 23 лет)
48.4% (59)
1:0 Марокко (до 23 лет)
12.3% (15)
1:1 Ничья
9.8% (12)
1:2 Ирак (до 23 лет)
7.4% (9)
2:0 Марокко (до 23 лет)
7.4% (9)
3:1 Марокко (до 23 лет)
2.5% (3)
0:1 Ирак (до 23 лет)
1.6% (2)
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