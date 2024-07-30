Получил небольшое повреждение голкипер сборной Марокко. Понимает Мунир, что спешить не нужно, поэтому он очень неторопливо поднимается на ноги.

В быструю атаку выбрались футболисты сборной Ирака, после чего Мухаммад с правого фланга выполнил сильный пас в центр, но эту передачу сумел перехватить Хакими.

МОМЕНТ! Ахомаш получил мяч в правой части штрафной соперника, сместился немного в центр, а затем хлёстко стрельнул в ближний угол. Хасан смог парировать сложный выстрел!

Очень неспешно протекают добавленные минуты. Футболисты сборной Марокко спокойно перекатывают мяч на своей половине поля, даже не думая приступать к атакующим действиям.

ОПАСНО! Эз Абде из глубины отдал отличный проникающий пас вперёд, Рахими по центру выскочил на рандеву с голкипером, но пробросить мяч мимо Хасана у него не получилось!

Двойная замена в составе сборной Ирака. Ушли с поля Саад и Амин, а появились Джассим и Мухаммад.

К экстренным перестановкам пришлось прибегнуть главному тренеру сборной Ирака. Полностью провалили первый тайм иракцы, а теперь исправить ситуацию будет крайне проблематично.

Эз Абде с левого фланга отдал пас в ближнюю часть штрафной на Эль-Уахди, который неудачно мяч остановил, после чего защитник сборной Ирака вынес снаряд ему в руку. Рефери всё видел и дал свисток.

ШАНСИЩЕ! Макнази с левого фланга классно навесил в центр к линии вратарской, Хуссейн опередил защитника и головой с близкого расстояния пробил точно в ногу Муниру!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! ЭЗ АБДЕ! КРАСОТИЩА! Эз Абде получил мяч на левом фланге, добрался до угла штрафной, после чего по невероятной траектории отправил мяч точнёхонько в дальний верхний угол!

Саадун с правого фланга навесил в штрафную сборной Марокко, Хуссейн в борьбе с защитником упал на газон, однако рефери никак на это падение не отреагировал.

Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Ирака. Макнази навесил в район дальней штанги, после чего мяч заметался перед воротами, но удара по воротам так и не последовало.

И ещё один корнер на правом фланге заработали иракцы. Макнази навесил к дальней штанге, а там Саадун нарушил правила против голкипера сборной Марокко.

Хакими по правому флангу стартовал к штрафной сборной Ирака, и его сзади в спину толкнул Саад. Пришлось бразильскому рефери провести беседу с нарушителем.

Рахими перехватил мяч у правого края штрафной соперника и за счёт индивидуальных действий пытался выйти на ударную позицию, однако сразу три футболиста сборной Ирака его остановили.

Стандарт на правом фланге заработали футболисты сборной Марокко. Ахомаш мощно навесил в центр вратарской, а там уверенно на "втором этаже" сыграл Натик, сильно выбивший мяч.

Эль-Аззузи из глубины выполнил классный заброс в правую часть штрафной соперника, Таргаллин рвался вперёд, но его опередил Хасан, своевременно выскочивший из ворот.

Эз Абде вёл борьбу за верховой мяч в центральной части поля и очень неудачно приземлился на газон. Никак не может футболист сборной Марокко пока подняться на ноги.

Эль-Уахди получил мяч в левой части штрафной соперника, технично развернулся и пробил по воротам, но этот выстрел иракцы успели заблокировать. Продолжают атаковать номинальные хозяева.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! РАХИМИ! Эз Абде слева от лицевой навесил к линии вратарской, Ахомаш пробил головой, но эту попытку заблокировал защитник, зато мяч отскочил к Рахими, который с близкого расстояния не промахнулся и пальнул под перекладину!

Очень уверенно в первой трети матча смотрятся футболисты сборной Марокко. Пока непонятно, каким образом иракцы будут спасать эту встречу. В случае поражения они покидают турнир.

Макнази получает жёлтую карточку в составе сборной Ирака. Ахомаш по центру полёз к штрафной соперника, а защитник гостей в подкате откровенно уложил его на газон.

Хакими со стандарта с 25 метров пробил очень мощно, и игровой снаряд полетел сильно выше перекладины. Первые замены уже готовятся в составе сборной Ирака.

22' МОМЕНТИЩЕ! Рахими после отличного заброса из глубины выскочил на рандеву с голкипером, ушёл в сторону от Хасана и пробил по пустым воротам, но этот выстрел в подкате успел заблокировать Амер!

20' Закономерным выглядит гол сборной Марокко. С преимуществом номинальные хозяева провели стартовые минуты поединка. Теперь, конечно, иракцам нет смысла отсиживаться в обороне.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! РИЧАРДСОН! Хакими справа ворвался в штрафную соперника, за счёт дриблинга добрался до лицевой и выполнил кросс к дальней штанге, Ричардсон перепрыгнул защитника и головой пробил точно в цель!

18' Немного болельщиков пришло на трибуны, однако отчётливо слышно марокканских фанатов, которые громко поддерживают свою сборную. Посмотрим, ответят ли футболисты любезностью своим болельщикам.

17' Ахомаш вёл борьбу на чужой половине поля и получил неприятный удар по ноге. Немного полежал на газоне футболист сборной Марокко, а затем сумел самостоятельно подняться.

16' Каррар Мохаммед перехватил мяч в центральной части поля, после чего выполнил сильный заброс за спину защитникам сборной Марокко, но Хуссейн к этой передаче немного не успел.

15' Саад по левому флангу на высокой скорости пытался прорваться вперёд, однако его уверенно остановил Таргаллин, в подкате выбивший игровой снаряд за боковую.

14' Букамир левее центра протащил мяч вперёд по чужой половине поля и попытался отдать передачу во фланг, вот только эта попытка пришлась в пятку защитника сборной Ирака.

13' Обслуживает эту встречу бразильский арбитр Рамон Абьатти. Уже на стартовых минутах становится ясно, что игра сегодня будет жаркой, поэтому у рефери будет немало работы.

12' Ещё один угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Марокко. Хакими классно навесил в центр вратарской, но эту передачу в высоком прыжке прервал Байеш.

11' Хитро разыграли стандарт футболисты сборной Марокко, после чего Хакими из левой части штрафной попытался пробить по воротам, но его попытку иракцы заблокировали.

10' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Каррар Мохаммед наказан предупреждением в составе сборной Ирака. Эль-Уахди слева пытался ворваться в штрафную, а футболист гостей грубо наступил ему на ногу.

8' Хакими уверенно поставил корпус в борьбе за мяч на своей половине поля, и его грубым приёмом уложил на газон Мунтадер Мохаммед. Бразильский рефери всё видел и дал свисток.

7' С преимуществом проводят стартовые минуты поединка марокканцы. Много времени они проводят на чужой половине поля и частенько забираются в штрафную сборной Ирака.

6' Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Марокко. Последовал короткий розыгрыш, после которого Хакими навесил к дальней штанге, а там никого из партнёров не оказалось.

5' Невероятно запутанная ситуация в группе В перед заключительным туром. Все команды набрали по три очка, поэтому всё будет зависеть от матчей, которые проходят в эти минуты.

4' Эз Абде получил мяч у левого края штрафной соперника, сместился в центр и плотно пробил по воротам, однако эту попытку своевременно успел заблокировать Натик.

3' Очень активно марокканцы начинают эту встречу! Эз Абде слева ворвался в штрафную соперника и опасно прострелил вдоль ворот, а Рахими не хватило пары сантиметров, дабы переправить снаряд в цель.

2' Футболисты сборной Марокко вышли на эту встречу в красных футболках и зелёных трусах, номинальные гости играют в белом комплекте формы. Ворота Мунира в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.