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Тур: 3. Стадион: .
Марокко (до 23 лет)
 
Позже
Ирак (до 23 лет)
Прогнозы 44
Марокко (до 23 лет) 75% (33)
X 9.1% (4)
Ирак (до 23 лет) 15.9% (7)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Марокко (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфьян 3 (2) 1.5
Эль-Ханнус Билал 0 0
Ирак (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуссейн Аймен 2 (1) 1
Джассим Али 1 0.5

Карточки

Марокко (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахими Суфьян 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Эль-Уахди Закария 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Мунир 1 0
Эль-Ханнус Билал 1 0
Ирак (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Марокко (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ирак (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко (до 23 лет)
(12 матчей)
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 поражения
Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1
Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2
Ирак (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аргентина (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:1 Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет) 2:1 Ирак (до 23 лет) - Индонезия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0
Ирак (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:2 Таджикистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:4 Ирак (до 23 лет) - Таиланд (до 23 лет) 0:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 2:2 Восточный Тимор (до 23 года) - Ирак (до 23 лет) 0:6 Ирак (до 23 лет) - Макао (до 23 лет) 13:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 3:1 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1 Иордания (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 3:0 Ирак (до 23 лет) - Мальдивы (до 23 лет) 4:0 Таиланд (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Бахрейн (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1

Результаты матчей

Марокко (до 23 лет)
Ирак (до 23 лет)

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Марокко (до 23 лет)
Ирак (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 3
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марокко (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 44
    Марокко (до 23 лет) 75% (33)
    X 9.1% (4)
    Ирак (до 23 лет) 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Марокко (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Марокко (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет)

    Исход игры
    Марокко (до 23 лет)
    75% (33)
    Ничья
    9.1% (4)
    Ирак (до 23 лет)
    15.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Марокко (до 23 лет)
    54.5% (24)
    2:0 Марокко (до 23 лет)
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    1:2 Ирак (до 23 лет)
    6.8% (3)
    0:1 Ирак (до 23 лет)
    4.5% (2)
    1:0 Марокко (до 23 лет)
    4.5% (2)
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    Марокко (до 23 лет)
    Ирак (до 23 лет)
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