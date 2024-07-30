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Тур: 3. Стадион: .
Новая Зеландия (до 23 лет)
 
Позже
Франция (до 23 лет)
Прогнозы 117
Новая Зеландия (до 23 лет) 2.6% (3)
X 1.7% (2)
Франция (до 23 лет) 95.7% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Новая Зеландия (до 23 лет)
Ничья
Франция (до 23 лет)
7.34
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6.20
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1.42
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новая Зеландия (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Новая Зеландия (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэйн Бен 1 0.5
Гарбетт Мэттью 1 0.5
Рэнделл Джесси 1 0.5
Франция (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 0.5
Олисе Майкл 1 0.5
Баде Луак 1 0.5
Сильдийя Кильянн 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Новая Зеландия (до 23 лет)
(10 матчей)
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 поражений
Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:4 Гвинея (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0 Румыния (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0
Новая Зеландия (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 2:3 Новая Зеландия (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Бельгия (до 23 лет) 0:1 Новая Зеландия (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 0:5 Китай (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 3:2
Франция (до 23 лет)
(5 матчей)
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 поражения
Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0 Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3
Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1

Результаты матчей

Новая Зеландия (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Новая Зеландия (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Египет (до 23 лет) Адель Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура группы А Олимпийского футбольного турнира 2024 года в Париже, в котором сыграют сборные Новой Зеландии и Франции. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 5 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 38.1% пользователей.
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Прогнозы 117
Новая Зеландия (до 23 лет) 2.6% (3)
X 1.7% (2)
Франция (до 23 лет) 95.7% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Новая Зеландия (до 23 лет)
Ничья
Франция (до 23 лет)
7.34
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6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет)

Исход игры
Новая Зеландия (до 23 лет)
2.5% (3)
Ничья
1.7% (2)
Франция (до 23 лет)
95.8% (113)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (60)
Меньше
45.95% (51)
Обе команды забьют
Да
44.14% (49)
Нет
55.86% (62)
Популярный счёт
0:2 Франция (до 23 лет)
38.1% (45)
1:2 Франция (до 23 лет)
29.7% (35)
0:3 Франция (до 23 лет)
6.8% (8)
1:3 Франция (до 23 лет)
5.9% (7)
0:1 Франция (до 23 лет)
4.2% (5)
2:1 Новая Зеландия (до 23 лет)
2.5% (3)
0:4 Франция (до 23 лет)
2.5% (3)
1:4 Франция (до 23 лет)
1.7% (2)
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Франция (до 23 лет)
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