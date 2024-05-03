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Тур: 3. Стадион: .
Новая Зеландия (до 23 лет)
 
Позже
Франция (до 23 лет)
Прогнозы 37
Новая Зеландия (до 23 лет) 5.4% (2)
X 0% (0)
Франция (до 23 лет) 94.6% (35)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Новая Зеландия (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэйн Бен 1 0.5
Гарбетт Мэттью 1 0.5
Рэнделл Джесси 1 0.5
Франция (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 0.5
Олисе Майкл 1 0.5
Баде Луак 1 0.5
Сильдийя Кильянн 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Новая Зеландия (до 23 лет)
(10 матчей)
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 поражений
Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:4 Гвинея (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0 Румыния (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0
Новая Зеландия (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 2:3 Новая Зеландия (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Бельгия (до 23 лет) 0:1 Новая Зеландия (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 0:5 Китай (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 3:2
Франция (до 23 лет)
(5 матчей)
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 поражения
Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0 Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3
Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1

Результаты матчей

Новая Зеландия (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Новая Зеландия (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 3
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 37
    Новая Зеландия (до 23 лет) 5.4% (2)
    X 0% (0)
    Франция (до 23 лет) 94.6% (35)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет)

    Исход игры
    Новая Зеландия (до 23 лет)
    5.4% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Франция (до 23 лет)
    94.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (25)
    Меньше
    28.57% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    51.43% (18)
    Нет
    48.57% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Франция (до 23 лет)
    35.1% (13)
    0:2 Франция (до 23 лет)
    27% (10)
    0:3 Франция (до 23 лет)
    8.1% (3)
    0:4 Франция (до 23 лет)
    8.1% (3)
    2:1 Новая Зеландия (до 23 лет)
    5.4% (2)
    1:3 Франция (до 23 лет)
    5.4% (2)
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    Новая Зеландия (до 23 лет)
    Франция (до 23 лет)
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