Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет)

Гвинея (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет)

Япония (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет)

Румыния (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет)

25.07.2021

Новая Зеландия (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет)

2:3

22.07.2021

Новая Зеландия (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет)

1:0

13.08.2008

Новая Зеландия (до 23 лет) - Бельгия (до 23 лет)

0:1

10.08.2008

Новая Зеландия (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет)

0:5

07.08.2008

Китай (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет)

1:1

12.07.2008

Австралия (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет)

3:2