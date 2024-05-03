Тур: 3. Стадион: Велодром.
Бомбардиры внутри турнира
Новая Зеландия (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэйн Бен
|1
|0.5
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.5
|Рэнделл Джесси
|1
|0.5
Франция (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|1
|0.5
|Олисе Майкл
|1
|0.5
|Баде Луак
|1
|0.5
|Сильдийя Кильянн
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Новая Зеландия (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Новая Зеландия (до 23 лет)
(10 матчей)
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 поражений
Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:4 Гвинея (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0 Румыния (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 0:0
Новая Зеландия (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 2:3 Новая Зеландия (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 1:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Бельгия (до 23 лет) 0:1 Новая Зеландия (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 0:5 Китай (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Новая Зеландия (до 23 лет) 3:2
Франция (до 23 лет)
(5 матчей)
Результаты матчей
Новая Зеландия (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Новая Зеландия (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|3
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|2
|Япония (до 23 лет)
|Ямамото Рихито
|2
|Япония (до 23 лет)
|Фудзио Сёта
|2
|Япония (до 23 лет)
|Мито Сюнсукэ
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|1
Прогнозы на матч Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет)
Исход игры
Новая Зеландия (до 23 лет)
5.4% (2)
Ничья
0% (0)
Франция (до 23 лет)
94.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (25)
Меньше
28.57% (10)
Обе команды забьют
Да
51.43% (18)
Нет
48.57% (17)
Популярный счёт
1:2 Франция (до 23 лет)
35.1% (13)
0:2 Франция (до 23 лет)
27% (10)
0:3 Франция (до 23 лет)
8.1% (3)
0:4 Франция (до 23 лет)
8.1% (3)
2:1 Новая Зеландия (до 23 лет)
5.4% (2)
1:3 Франция (до 23 лет)
5.4% (2)
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