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Тур: 3. Стадион: .
Израиль (до 23 лет)
0:0
Второй тайм: 57'
Япония (до 23 лет)
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 123
Израиль (до 23 лет) 10.6% (13)
X 13% (16)
Япония (до 23 лет) 76.4% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Израиль (до 23 лет)
Ничья
Япония (до 23 лет)
3.85
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3.90
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2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Израиль (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 1 0.33
Гандельман Омри 1 0.33
Япония (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ямамото Рихито 2 0.67
Фудзио Сёта 2 0.67
Мито Сюнсукэ 2 0.67

Карточки

Израиль (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япония (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Израиль (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Израиль (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Израиль (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль (до 23 лет)
(2 матча)
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 поражение
Израиль (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:4 Мали (до 23 лет) - Израиль (до 23 лет) 1:1
Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Япония (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0
Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет) 4:0

Результаты матчей

Израиль (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)

Точный счет

2:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Израиль (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Парагвай (до 23 лет)
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
3.
Израиль (до 23 лет)
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4.
Мали (до 23 лет)
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Парагвай (до 23 лет)
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мали (до 23 лет)
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Израиль (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парагвай (до 23 лет)
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
2.
Израиль (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Япония (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Мали (до 23 лет)
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Египет (до 23 лет) Адель Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Сборная Израиля подержала мяч на своей половине поля. Тургеман слева прошёл вперёд, но его подача получилась точно в руки Кокубо.
  • 56'
    На скамейке запасных сборной Израиля заметное оживление. Йона и Исраэлов в спешном порядке отправились разминаться.
  • Травма, повреждение
    54'
    Лемкину потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
  • 53'
    Глоч получил пас от Тургемана и с восемнадцати метров низом пробил немного левее центра ворот. Кокубо сумел опуститься на газон и отбил мяч в сторону.
  • 52'
    Удар Ямады с двадцати трёх метров соперники заблокировали.
  • 50'
    Подачу Учино слева к воротам заблокировал Фейнгольд.
  • Угловой
    49'
    Араки исполнил подачу от углового флага. Защитники сборной Израиля мяч от ворот выбили.
  • Замена
    48'
    В составе сборной Израиля в перерыве произошло две замены: вместо Идо Шахара и Элада Мадмона на поле вышли Айано Фенреде и Дор Тургеман.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе сборной Японии произошла замена: вместо Рихито Ямамото на поле вышел Асахи Уэнака.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Нанте!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Израиль (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) - 0:0.
  • 45'
    Японцы снова долго готовят свою атаку со своей же половины поля. Очень много поперечных передач.
  • Угловой
    45'
    Ямада от  углового флага навесил на Кимуру, который головой пробил в правый верхний угол ворот. Нирон в прыжке сумел забрать мяч в руки.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Мартинес в первом тайме.
  • 45'
    Японцы с мячом отошли на свою половину поля. Кокубо вышел за пределы штрафной площади и поучаствовал в перепасовке.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      В первой половине тайма активнее действовала сборная Израиля, а вот концовку уже островитяне практически не покидают чужую половину поля. При этом моменты у ворот возникают очень редко.
    • 42'
      Навес Сато слева к дальней штанге получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • Офсайд
      41'
      Нисио справа забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      40'
      Гандельман на фланге ударил по ногам Ямамото.
    • 38'
      Сато с Учино покомбинировали на левом фланге, но мяч к воротам доставить так и не смогли.
    • Угловой
      37'
      .Араки от углового флага навесил к дальней штанге, где Судзуки до мяча добраться головой не удалось.
    • 36'
      Сато слева прострелил в центр на Кавасаки, который с пятнадцати метров пробил левее и выше ворот.
    • Фол, нарушение
      35'
      Фейнгольд на чужой половине поля ударил по ногам Учино.
    • Угловой
      34'
      Араки от углового флага закрутил мяч в ближний угол. Нирон кулаками мяч выбил, а в это время кто-то из японцев нарушил правила в чужой штрафной площади.
    • 33'
      Прострел Сато слева к воротам заблокировал Фейнгольд.
    • Угловой
      32'
      Ямада от углового флага навесил на Кимуру, у которого удар головой не получился. Мяч полетел значительно правее ворот.
    • 30'
      Фудзио справа попытался прорваться к воротам, но упустил мяч за пределы поля.
    • 29'
      Учино слева прорвался в чужую штрафную площадь, но прострелить в центр ему соперники не позволили.
    • Фол, нарушение
      28'
      Мадмон на чужой половине поля нарушил правила.
    • 27'
      Араки справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда израильские защитники мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      26'
      Азулай на фланге сбил Ямамото.
    • 24'
      Дальний удар Адабы заблокировали соперники.
    • 23'
      Прострел Ревиво слева в штрафную площадь заблокировал Судзуки.
    • 22'
      Судзуки справа сделал неточный заброс вперёд. Мяч ==оказался за боковой линией поля.
    • 21'
      Японцы покатали мяч на своей половине поля. Контроль не прибавляет островитянам остроты впереди.
    • Опасный момент
      20'
      Мадмон слева убежал в отрыв и с двенадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.
    • Угловой
      18'
      Араки от углового флага навесил к ближней штанге, откуда соперники мяч выбили.
    • Травма, повреждение
      17'
      Ямаде медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Желтая карточка
      16'
      Шахар за фол у центрального круга против Ямады получил жёлтую карточку.
    • 15'
      Глоч со штрафного сделал заброс к воротам, откуда японцы мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      14'
      Ямада у центрального круга сбил Ревиво.
    • 13'
      Стартовые минуты проходят в равной борьбе. При этом сборная Израиля смогла создать пару моментов у чужих ворот, а команде с островов опасно действовать впереди не удаётся.
    • 12'
      Сато по центру попытался вывести к воротам Фудзио, но после небольшого рикошета от соперника мяч отскочил в руки Нирону.
    • Опасный момент
      11'
      Абада справа в штрафной площади сделал пас на Глоча, который низом пробил в дальний угол. Кокуюбо распластался на газоне и забрал мяч в руки.
    • 10'
      Обе команды грамотно применяют прессинг в центре поля и не позволяют соперникам быстро переходить в атаку.
    • Опасный момент
      9'
      Абада справа выскочил к воротам, но его удар с восьми метров сумел отразить Кокубо.
    • 8'
      Японцы прошли вперёд по правому флангу, но передача в штрафную площадь прервана соперниками.
    • 6'
      Японцы на своей половине поля попали под прессинг и отодвинулись к штрафной площади.
    • 5'
      Сборная Израиля расположилась на чужой половине поля, но подобраться к штрафной площади не может.
    • 4'
      Первые минуты игра проходит у центрального круга. Плотная игра соперников не даёт никому продвинуться вперёд.
    • Фол, нарушение
      3'
      Ямада на чужой половине поля завалил на газон Ревиво.
    • 2'
      Сборная Израиля играет в синей форме, сборная Японии - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стад де ля Божуар"!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Шахар Идо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Израиль (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет)

    Исход игры
    Израиль (до 23 лет)
    10.6% (13)
    Ничья
    13% (16)
    Япония (до 23 лет)
    76.4% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.82% (68)
    Меньше
    38.18% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (75)
    Нет
    31.82% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Япония (до 23 лет)
    40.7% (50)
    0:1 Япония (до 23 лет)
    18.7% (23)
    1:1 Ничья
    8.9% (11)
    2:1 Израиль (до 23 лет)
    4.9% (6)
    0:2 Япония (до 23 лет)
    3.3% (4)
    0:3 Япония (до 23 лет)
    3.3% (4)
    1:3 Япония (до 23 лет)
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Израиль (до 23 лет)
    Япония (до 23 лет)
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