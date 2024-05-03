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Тур: 3. Стадион: .
Израиль (до 23 лет)
 
Позже
Япония (до 23 лет)
Прогнозы 36
Израиль (до 23 лет) 5.6% (2)
X 11.1% (4)
Япония (до 23 лет) 83.3% (30)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Израиль (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 1 0.5
Гандельман Омри 1 0.5
Япония (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ямамото Рихито 2 1
Фудзио Сёта 2 1
Мито Сюнсукэ 2 1

Карточки

Израиль (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япония (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Израиль (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Израиль (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Израиль (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Израиль (до 23 лет)
(2 матча)
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 поражение
Израиль (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:4 Мали (до 23 лет) - Израиль (до 23 лет) 1:1
Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Япония (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0
Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет) 4:0

Результаты матчей

Израиль (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)

Точный счет

2:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Израиль (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
3.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
2.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 3
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Израиль (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 36
    Израиль (до 23 лет) 5.6% (2)
    X 11.1% (4)
    Япония (до 23 лет) 83.3% (30)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Израиль (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Израиль (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

    Исход игры
    Израиль (до 23 лет)
    5.6% (2)
    Ничья
    11.1% (4)
    Япония (до 23 лет)
    83.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.65% (23)
    Меньше
    32.35% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (24)
    Нет
    29.41% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Япония (до 23 лет)
    50% (18)
    0:1 Япония (до 23 лет)
    11.1% (4)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
    0:2 Япония (до 23 лет)
    5.6% (2)
    0:3 Япония (до 23 лет)
    5.6% (2)
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    Израиль (до 23 лет)
    Япония (до 23 лет)
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