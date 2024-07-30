Замена в перерыве случилась в составе сборной Мали. Вместо Джидду на поле поле появился Самаке.

МОМЕНТИЩЕ! Думбия слева ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр вратарской на Траоре, который пробил в упор, но Роберто Фернандес невероятным образом свою команду выручил!

Брахима Диарра из глубины отдал пас в левую часть штрафной парагвайцев, Самаке прострелил к ближней штанге, но эту передачу успел прервать Де Хесус. Активно начинают вторую половину встречи малийцы.

ОПАСНО! Энсисо от левого угла штрафной отдал пас в центр на Переза, который первым касанием мяч подработал, а вторым с 19 метров плотно пальнул рядом с правой штангой!

Ожидаемо, что после перерыва игра пошла гораздо веселее. Малийцам нет смысла отсиживаться в обороне, поэтому сейчас они большими силами пытаются идти в атаку.

Тункара со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд по левому флангу, вот только передача получилась сильной, и Дукур сохранить игровой снаряд в пределах поля не сумел.

Активный Нуньес справа приблизился к штрафной соперника, сместился в центр ис 17 метров пробил по воротам, вот только игровой снаряд улетел значительно выше левого угла.

Джидду из глубины забросил мяч в правую часть штрафной парагвайцев, а Диоманде решился на авантюрный удар через себя. Получилось красиво и даже в створ, вот только слабо и точно в руки Роберто Фернандесу.

ГОРЯЧО! Энсисо протащил мяч по левому флангу на чужой половине поля, сместился в центр и с 25 метров плотно пробил в левый верхний угол. Мяч пролетел рядом со штангой!

Брахима Диарра с левого фланга сместился к центру и низом пробил в сторону ворот, вот только эта попытка пришлась в Думбия. По-прежнему ничего не получается в атаке у малийцев.

Думбия получил мяч перед штрафной соперника и решил "продавить" защитника, однако Бальбуэна сыграл уверенно и всё-таки сумел выбить мяч у форварда малийской сборной.

Диего Гомес получает жёлтую карточку в составе сборной Парагвая. Траоре красиво разобрался в центр поля и готовился бежать вперёд, а парагваец откровенно схватил его рукой.

Марсело Фернандес рвался вперёд по правой бровке, и его грубым приёмом у лицевой остановил Дукур. Право на перспективный стандарт получают игроки парагвайской сборной.

Марсело Фернандес получил мяч на правом фланге, за счёт дриблинга добрался до штрафной, а затем пробил гораздо выше перекладины. Практически без моментов у нас идёт игра в первом тайме.

Диоманде справа имел отличную возможность ворваться в штрафную, вот только устоять на ногах у футболиста сборной Мали не получилось. В простой ситуации он завалился на газон.

Марсело Фернандес перехватил мяч на своей половине поля и сразу же отдал пас вперёд на Энсисо, которого в последний момент всё-таки сумел опередить Сиссе. Важный перехват совершил малиец.

Напряжённой получается первая половина встречи, но, откровенно говоря, очень скучной. Заметно, что результат выходит на первый план, поэтому оба коллектива стараются действовать аккуратно.

Диего Гомес из глубины отдал пас на правый фланг, Нуньес без сопротивления навесил к дальней штанге,тно эту передачу перехватил Диарра, уверенно сыгравший на выходе.

Первая жёлтая карточка в нашем матче. Перез наказан предупреждением в составе сборной Парагвая. Немного не успел форвард к эпизоду и в подкате грубо влетел в Диарра.

ГОЛ забивают парагвайцы, но он отменён из-за офсайда! Марсело Фернандес от правого угла штрафной навесил к линии вратарской, а Диего Гомес с близкого расстояния отправил мяч в левый угол, однако забрался он в положение вне игры.

Постепенно приближается к своему логическому завершению первая половина встречи. Ничего интересного в атаке пока не могут придумать малийцы, поэтому что-то нужно менять Бадра Диалло в перерыве.

Нуньес на скорости ворвался в правую часть штрафной малийцев и отдал передачу в район одиннадцатиметровой отметки, а там никого из партнёров не оказалось.

32' Вынужденная замена в составе сборной Мали. Вместо Тимоко Диарра, получившего повреждение, на поле появился Брахима Диарра.

31' Траоре от правого края штрафной отдал пас вперёд на Сако, которого уверенно от мяча оттеснил Маркос Гомес, проводивший игровой снаряд за лицевую. Пока ничего острого не могут придумать малийцы.

30' Не сможет продолжить встречу Тимоко Диарра. Снова прилёг он на газон. Носилки уже вынесли на поле, и именно на них футболист малийской сборной и отправится в подтрибунное помещение.

29' Маркос Гомес перехватил мяч на своей половине поля и сразу же сделал пас вперёд на Переза, который такой скорости от партнёра не ожидал, поэтому даже к передаче не стартовал.

28' Великолепно слышно фанатов малийской сборной, которые очень громко поддерживают своих любимцев. Посещаемость этого матча очень достойная по сравнению с другими играми группового этапа.

27' И очередное неприятное столкновение в нашем матче. Думбия вёл борьбу за верховой мяч на чужой половине поля и попал локтем по голове Бальбуэна. Досталось парагвайцу в этом эпизоде.

26' Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты сборной Парагвая. Энсисо из глубины выполнил заброс в район одиннадцатиметровой отметки, а оттуда мяч уверенно выбил Сиссе.

25' Тимоко Диарра получил серьёзное повреждение в предыдущем моменте и пока никак не может подняться на ноги. Медицинская бригада малийской сборной уже появилась на поле.

24' Тимоко Диарра опередил Нуньеса на чужой половине поля, и парагваец грубо нарушил правила, ударив соперника сзади по ногам. Странно, что рефери и тут не стал показывать карточку.

23' Думбия зацепился за непростой мяч на правом фланге в центральной части поля, но уйти от двух соперников не сумел и выпустил игровой снаряд за боковую. Упал темп в нашем матче.

22' Красиво выбрались номинальные гости со своей половины поля, после чего Траоре из центрального круга выполнил пас вперёд, а Думбия забрался в положение вне игры.

21' Дьяките в центральном круге случайно наступил на ногу Перезу. Футболист сборной Парагвая оказался на газоне и самостоятельно на ноги подняться пока не может.

20' Пролетели стартовые минуты матча. Складывается такое ощущение, что малийцы играют не на полную мощь. Пока парагвайцы имеют преимущество над своим соперником.

19' Диего Гомес из глубины заброс мяч к правому углу штрафной на Энсисо, который мяч получил и вторым касанием попытался пробить по воротам, но его выстрел малийцы заблокировали.

18' Кантеро получил мяч на правом фланге в районе центральной линии поля, и ему сзади по ногам врезал Диоманде. Фол получился грубым, но Танташев обошёлся без предупреждения.

17' Думбия по центру рвался к штрафной соперника, но слишком далеко отпустил от себя мяч, после чего откровенно дёрнул за плечо Бальбуэна. Рефери зафиксировал нарушение.

16' Тимоко Диарра слева за счёт дриблинга ворвался в штрафную парагвайцев и от лицевой прострелил к ближней штанге, но эту попытку сумел перехватить Бальбуэна.

15' Сиссе со своей половины поля выполнил перспективный пас на правый фланг атаки, Траоре ждал мяча, вот только эту передачу своевременно перехватил Де Хесус.

14' Диоманде за счёт дриблинга попытался выйти со своей половины поля и чуть было не потерял мяч на правом фланге обороны, однако Кантеро не сумел удержать снаряд в пределах поля после перехвата.

13' Обслуживает сегодняшнюю встречу Ильгиз Танташев из Узбекистана. По первым минутам складывается впечатление, что очень непростая встреча сегодня может получиться для рефери.

11' МОМЕНТ! Марсело Фернандес с правого фланга забросил мяч в ближнюю часть штрафной на Переза, который хлёстко стрельнул в ближний угол, но Диарра с угрозой сумел справиться!

10' Несколько успокоилась у нас игра после очень бурного начала. Парагвайцы попытались за счёт длинной передачи выбраться в атаку, однако Марсело Фернандес за мяч на правом фланге не зацепился.

9' Заглянем в турнирную таблицу группы D. Перед заключительным туром на вершине расположились японцы с 6 очками, дальше идут парагвайцы с тремя баллами, а ещё ниже расположились сборные Израиля и Мали, имеющие по одному баллу.

8' Маркос Гомес в предыдущем моменте получил повреждение. Очень самоотверженно сыграл футболист сборной Парагвая и спас свою команду, возможно, от пропущенного мяча.

7' ОПАСНО! Думбия слева ворвался в штрафную соперника, но бить с хорошей позиции не стал, а попытался сместиться в центр, и Маркос Гомес успел у него мяч вынести!

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МАРСЕЛО ФЕРНАНДЕС! КРАСОТА! Марсело Фернандес зацепился за мяч перед радиусом штрафной соперника, а затем по невероятной траектории отправил его в правый верхний угол! Прыжок Диарра добавил эффектности этому эпизоду!

5' Ривас получил игровой снаряд на чужой половине поля и с 27 метров пробил по воротам. Мяч свалился с ноги и прокатился далеко от правой штангой, да и Диарра в этой ситуации всё контролировал.

4' Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Парагвая. Энсисо навесил в центр штрафной, а там внимательно сыграл Траоре, выбивший мяч подальше от владений Диарра.

3' Марсело Фернандес справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, Тункара сыграл внимательно и перехватил эту передачу. Активны парагвайцы в стартовые минуты.

2' Парагвайцы вышли на эту встречу в красно-белых футболках и голубых трусах, футболисты сборной Мали играют в зелёных футболках и жёлтых трусах. Ворота Диарра в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.