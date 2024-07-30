☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: .
Парагвай (до 23 лет)
1:0
Второй тайм: 50'
Мали (до 23 лет)

Ход матча

5'
Фернандес Марсело
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 123
Парагвай (до 23 лет) 73.2% (90)
X 17.9% (22)
Мали (до 23 лет) 8.9% (11)
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Парагвай (до 23 лет)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Парагвай (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Марсело 3 1
Бальбуэна Фабиан 1 0.33
Энсисо Хулио 1 0.33
Мали (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думбия Шейкна 1 0.33

Карточки

Парагвай (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виера Вильдер 0 1
Мали (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Парагвай (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Парагвай (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
2
Парагвай (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай (до 23 лет)
(13 матчей)
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 поражения
Израиль (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Парагвай (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3
Бразилия (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 0:1 Чили (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:1 Парагвай (до 23 лет) - Перу (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 4:3 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) - Англия (до 21 года) 0:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3
Мали (до 23 лет)
(7 матчей)
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 поражения
Япония (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Мали (до 23 лет) - Израиль (до 23 лет) 1:1 Мали (до 23 лет) - Болгария (до 21 года) 3:1 Франция (до 20 лет) - Мали (до 23 лет) 2:1
Мали (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:3 Чехия (до 20 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Мали (до 23 лет) - Сенегал (до 23 лет) 1:0

Результаты матчей

Парагвай (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Парагвай (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Парагвай (до 23 лет)
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
3.
Израиль (до 23 лет)
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
4.
Мали (до 23 лет)
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Парагвай (до 23 лет)
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мали (до 23 лет)
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Израиль (до 23 лет)
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парагвай (до 23 лет)
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
2.
Израиль (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Япония (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Мали (до 23 лет)
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Египет (до 23 лет) Адель Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Тункара со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд по левому флангу, вот только передача получилась сильной, и Дукур сохранить игровой снаряд в пределах поля не сумел. 
  • 51'
    Ожидаемо, что после перерыва игра пошла гораздо веселее. Малийцам нет смысла отсиживаться в обороне, поэтому сейчас они большими силами пытаются идти в атаку. 
  • Опасный момент
    50'
    ОПАСНО! Энсисо от левого угла штрафной отдал пас в центр на Переза, который первым касанием мяч подработал, а вторым с 19 метров плотно пальнул рядом с правой штангой!
  • 49'
    Брахима Диарра из глубины отдал пас в левую часть штрафной парагвайцев, Самаке прострелил к ближней штанге, но эту передачу успел прервать Де Хесус. Активно начинают вторую половину встречи малийцы. 
  • Опасный момент
    48'
    МОМЕНТИЩЕ! Думбия слева ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил в центр вратарской на Траоре, который пробил в упор, но Роберто Фернандес невероятным образом свою команду выручил!
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве случилась в составе сборной Мали. Вместо Джидду на поле поле появился Самаке. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! Парагвай - Мали 1-0. 
  • Желтая карточка
    45'
    Диего Гомес получает жёлтую карточку в составе сборной Парагвая. Траоре красиво разобрался в центр поля и готовился бежать вперёд, а парагваец откровенно схватил его рукой. 
  • 45'
    Думбия получил мяч перед штрафной соперника и решил "продавить" защитника, однако Бальбуэна сыграл уверенно и всё-таки сумел выбить мяч у форварда малийской сборной. 
  • 45'
    Брахима Диарра с левого фланга сместился к центру и низом пробил в сторону ворот, вот только эта попытка пришлась в Думбия. По-прежнему ничего не получается в атаке у малийцев. 
  • Опасный момент
    45'
    ГОРЯЧО! Энсисо протащил мяч по левому флангу на чужой половине поля, сместился в центр и с 25 метров плотно пробил в левый верхний угол. Мяч пролетел рядом со штангой!
  • Дополнительное время
    45'
    Восемь минут к первому тайму компенсировал Танташев. 
  • 44'
    Джидду из глубины забросил мяч в правую часть штрафной парагвайцев, а Диоманде решился на авантюрный удар через себя. Получилось красиво и даже в створ, вот только слабо и точно в руки Роберто Фернандесу. 
  • 43'
    Активный Нуньес справа приблизился к штрафной соперника, сместился в центр ис 17 метров пробил по воротам, вот только игровой снаряд улетел значительно выше левого угла. 
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    • 42'
      Нуньес на скорости ворвался в правую часть штрафной малийцев и отдал передачу в район одиннадцатиметровой отметки, а там никого из партнёров не оказалось. 
    • 41'
      Постепенно приближается к своему логическому завершению первая половина встречи. Ничего интересного в атаке пока не могут придумать малийцы, поэтому что-то нужно менять Бадра Диалло в перерыве. 
    • Офсайд
      40'
      ГОЛ забивают парагвайцы, но он отменён из-за офсайда! Марсело Фернандес от правого угла штрафной навесил к линии вратарской, а Диего Гомес с близкого расстояния отправил мяч в левый угол, однако забрался он в положение вне игры. 
    • Желтая карточка
      39'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Перез наказан предупреждением в составе сборной Парагвая. Немного не успел форвард к эпизоду и в подкате грубо влетел в Диарра. 
    • 38'
      Диего Гомес из глубины отдал пас на правый фланг, Нуньес без сопротивления навесил к дальней штанге,тно эту передачу перехватил Диарра, уверенно сыгравший на выходе. 
    • 37'
      Напряжённой получается первая половина встречи, но, откровенно говоря, очень скучной. Заметно, что результат выходит на первый план, поэтому оба коллектива стараются действовать аккуратно. 
    • 36'
      Марсело Фернандес перехватил мяч на своей половине поля и сразу же отдал пас вперёд на Энсисо, которого в последний момент всё-таки сумел опередить Сиссе. Важный перехват совершил малиец. 
    • 35'
      Диоманде справа имел отличную возможность ворваться в штрафную, вот только устоять на ногах у футболиста сборной Мали не получилось. В простой ситуации он завалился на газон. 
    • 34'
      Марсело Фернандес получил мяч на правом фланге, за счёт дриблинга добрался до штрафной, а затем пробил гораздо выше перекладины. Практически без моментов у нас идёт игра в первом тайме. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Марсело Фернандес рвался вперёд по правой бровке, и его грубым приёмом у лицевой остановил Дукур. Право на перспективный стандарт получают игроки парагвайской сборной. 
    • Замена
      32'
      Вынужденная замена в составе сборной Мали. Вместо Тимоко Диарра, получившего повреждение, на поле появился Брахима Диарра. 
    • 31'
      Траоре от правого края штрафной отдал пас вперёд на Сако, которого уверенно от мяча оттеснил Маркос Гомес, проводивший игровой снаряд за лицевую. Пока ничего острого не могут придумать малийцы. 
    • Травма, повреждение
      30'
      Не сможет продолжить встречу Тимоко Диарра. Снова прилёг он на газон. Носилки уже вынесли на поле, и именно на них футболист малийской сборной и отправится в подтрибунное помещение. 
    • 29'
      Маркос Гомес перехватил мяч на своей половине поля и сразу же сделал пас вперёд на Переза, который такой скорости от партнёра не ожидал, поэтому даже к передаче не стартовал. 
    • 28'
      Великолепно слышно фанатов малийской сборной, которые очень громко поддерживают своих любимцев. Посещаемость этого матча очень достойная по сравнению с другими играми группового этапа. 
    • Фол, нарушение
      27'
      И очередное неприятное столкновение в нашем матче. Думбия вёл борьбу за верховой мяч на чужой половине поля и попал локтем по голове Бальбуэна. Досталось парагвайцу в этом эпизоде. 
    • 26'
      Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты сборной Парагвая. Энсисо из глубины выполнил заброс в район одиннадцатиметровой отметки, а оттуда мяч уверенно выбил Сиссе. 
    • Травма, повреждение
      25'
      Тимоко Диарра получил серьёзное повреждение в предыдущем моменте и пока никак не может подняться на ноги. Медицинская бригада малийской сборной уже появилась на поле. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Тимоко Диарра опередил Нуньеса на чужой половине поля, и парагваец грубо нарушил правила, ударив соперника сзади по ногам. Странно, что рефери и тут не стал показывать карточку. 
    • 23'
      Думбия зацепился за непростой мяч на правом фланге в центральной части поля, но уйти от двух соперников не сумел и выпустил игровой снаряд за боковую. Упал темп в нашем матче. 
    • Офсайд
      22'
      Красиво выбрались номинальные гости со своей половины поля, после чего Траоре из центрального круга выполнил пас вперёд, а Думбия забрался в положение вне игры. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Дьяките в центральном круге случайно наступил на ногу Перезу. Футболист сборной Парагвая оказался на газоне и самостоятельно на ноги подняться пока не может. 
    • 20'
      Пролетели стартовые минуты матча. Складывается такое ощущение, что малийцы играют не на полную мощь. Пока парагвайцы имеют преимущество над своим соперником. 
    • 19'
      Диего Гомес из глубины заброс мяч к правому углу штрафной на Энсисо, который мяч получил и вторым касанием попытался пробить по воротам, но его выстрел малийцы заблокировали. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Кантеро получил мяч на правом фланге в районе центральной линии поля, и ему сзади по ногам врезал Диоманде. Фол получился грубым, но Танташев обошёлся без предупреждения. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Думбия по центру рвался к штрафной соперника, но слишком далеко отпустил от себя мяч, после чего откровенно дёрнул за плечо Бальбуэна. Рефери зафиксировал нарушение. 
    • 16'
      Тимоко Диарра слева за счёт дриблинга ворвался в штрафную парагвайцев и от лицевой прострелил к ближней штанге, но эту попытку сумел перехватить Бальбуэна. 
    • 15'
      Сиссе со своей половины поля выполнил перспективный пас на правый фланг атаки, Траоре ждал мяча, вот только эту передачу своевременно перехватил Де Хесус. 
    • 14'
      Диоманде за счёт дриблинга попытался выйти со своей половины поля и чуть было не потерял мяч на правом фланге обороны, однако Кантеро не сумел удержать снаряд в пределах поля после перехвата. 
    • Судья
      13'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу Ильгиз Танташев из Узбекистана. По первым минутам складывается впечатление, что очень непростая встреча сегодня может получиться для рефери. 
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТ! Марсело Фернандес с правого фланга забросил мяч в ближнюю часть штрафной на Переза, который хлёстко стрельнул в ближний угол, но Диарра с угрозой сумел справиться!
    • 10'
      Несколько успокоилась у нас игра после очень бурного начала. Парагвайцы попытались за счёт длинной передачи выбраться в атаку, однако Марсело Фернандес за мяч на правом фланге не зацепился. 
    • 9'
      Заглянем в турнирную таблицу группы D. Перед заключительным туром на вершине расположились японцы с 6 очками, дальше идут парагвайцы с тремя баллами, а ещё ниже расположились сборные Израиля и Мали, имеющие по одному баллу. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Маркос Гомес в предыдущем моменте получил повреждение. Очень самоотверженно сыграл футболист сборной Парагвая и спас свою команду, возможно, от пропущенного мяча. 
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Думбия слева ворвался в штрафную соперника, но бить с хорошей позиции не стал, а попытался сместиться в центр, и Маркос Гомес успел у него мяч вынести!
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МАРСЕЛО ФЕРНАНДЕС! КРАСОТА! Марсело Фернандес зацепился за мяч перед радиусом штрафной соперника, а затем по невероятной траектории отправил его в правый верхний угол! Прыжок Диарра добавил эффектности этому эпизоду!
    • 5'
      Ривас получил игровой снаряд на чужой половине поля и с 27 метров пробил по воротам. Мяч свалился с ноги и прокатился далеко от правой штангой, да и Диарра в этой ситуации всё контролировал. 
    • Угловой
      4'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты сборной Парагвая. Энсисо навесил в центр штрафной, а там внимательно сыграл Траоре, выбивший мяч подальше от владений Диарра. 
    • 3'
      Марсело Фернандес справа ворвался в штрафную соперника и прострелил в центр, Тункара сыграл внимательно и перехватил эту передачу. Активны парагвайцы в стартовые минуты. 
    • 2'
      Парагвайцы вышли на эту встречу в красно-белых футболках и голубых трусах, футболисты сборной Мали играют в зелёных футболках и жёлтых трусах. Ворота Диарра в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли малийцы. 
    • Второй тайм
    • 46'
      Salam Jiddou уходит с поля. Wilson Samake выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Парагвай (до 23 лет) 1:0 Мали (до 23 лет)

    Исход игры
    Парагвай (до 23 лет)
    73.2% (90)
    Ничья
    17.9% (22)
    Мали (до 23 лет)
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (55)
    Меньше
    50% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Парагвай (до 23 лет)
    34.1% (42)
    1:0 Парагвай (до 23 лет)
    14.6% (18)
    1:1 Ничья
    13.8% (17)
    2:0 Парагвай (до 23 лет)
    13% (16)
    1:2 Мали (до 23 лет)
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:1 Мали (до 23 лет)
    1.6% (2)
    0:2 Мали (до 23 лет)
    1.6% (2)
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    Мали (до 23 лет)
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