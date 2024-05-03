Израиль (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

Парагвай (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет)

Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

05.02.2024

Бразилия (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

0:1

02.02.2024

Чили (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

2:1

27.01.2024

Парагвай (до 23 лет) - Перу (до 23 лет)

1:0

24.01.2024

Парагвай (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет)

4:3

21.01.2024

Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

1:1

27.05.2016

Португалия (до 20 лет) - Парагвай (до 23 лет)

3:0

25.05.2016

Парагвай (до 23 лет) - Англия (до 21 года)

0:4

21.05.2016

Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

1:2

19.05.2016

Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

1:3