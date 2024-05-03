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Тур: 3. Стадион: .
Парагвай (до 23 лет)
 
Позже
Мали (до 23 лет)
Прогнозы 36
Парагвай (до 23 лет) 77.8% (28)
X 2.8% (1)
Мали (до 23 лет) 19.4% (7)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Марсело 2 1
Бальбуэна Фабиан 1 0.5
Энсисо Хулио 1 0.5
Мали (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думбия Шейкна 1 0.5

Карточки

Парагвай (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виера Вильдер 0 1
Мали (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Парагвай (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Парагвай (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
2
Парагвай (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мали (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай (до 23 лет)
(13 матчей)
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 поражения
Израиль (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Парагвай (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3
Бразилия (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 0:1 Чили (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:1 Парагвай (до 23 лет) - Перу (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 4:3 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) - Англия (до 21 года) 0:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3
Мали (до 23 лет)
(7 матчей)
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 поражения
Япония (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Мали (до 23 лет) - Израиль (до 23 лет) 1:1 Мали (до 23 лет) - Болгария (до 21 года) 3:1 Франция (до 20 лет) - Мали (до 23 лет) 2:1
Мали (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:3 Чехия (до 20 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Мали (до 23 лет) - Сенегал (до 23 лет) 1:0

Результаты матчей

Парагвай (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Парагвай (до 23 лет)
Мали (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
3.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
2.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 3
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Япония (до 23 лет) Фудзио Сёта 2
Япония (до 23 лет) Мито Сюнсукэ 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.



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  • 19 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 36
    Парагвай (до 23 лет) 77.8% (28)
    X 2.8% (1)
    Мали (до 23 лет) 19.4% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Парагвай (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Парагвай (до 23 лет) - Мали (до 23 лет)

    Исход игры
    Парагвай (до 23 лет)
    77.8% (28)
    Ничья
    2.8% (1)
    Мали (до 23 лет)
    19.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.12% (15)
    Меньше
    55.88% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    44.12% (15)
    Нет
    55.88% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Парагвай (до 23 лет)
    30.6% (11)
    2:1 Парагвай (до 23 лет)
    22.2% (8)
    1:2 Мали (до 23 лет)
    13.9% (5)
    1:0 Парагвай (до 23 лет)
    13.9% (5)
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    Парагвай (до 23 лет)
    Мали (до 23 лет)
    Букмекеры
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