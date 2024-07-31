Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ливерпуль
Арсенал
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
44 матча
34.1%
36.4%
29.5%
15 побед 16 ничьих 13 побед
Первый тайм
29.5%
47.7%
22.8%
13 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
36.4%
38.6%
25%
16 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
2.48
1.43
Среднее время на гол
36
62
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.43
1.52
Среднее время на гол
62
59
Всего голов
85
65
Голов в среднем за матч
1.93
1.48
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
46
60
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2
Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1
Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал
Исход игры
Ливерпуль
41.4% (53)
Ничья
34.4% (44)
Арсенал
24.2% (31)
Тотал 2.5
Больше
73.39% (80)
Меньше
26.61% (29)
Обе команды забьют
Да
96.33% (105)
Нет
3.67% (4)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
28.9% (37)
1:1 Ничья
19.5% (25)
1:2 Арсенал
14.8% (19)
2:2 Ничья
11.7% (15)
2:3 Арсенал
2.3% (3)
3:1 Ливерпуль
1.6% (2)
1:3 Арсенал
1.6% (2)
3:2 Ливерпуль
1.6% (2)
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