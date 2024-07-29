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Тур: 1.
Ливерпуль
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 35
Ливерпуль 51.4% (18)
X 37.1% (13)
Арсенал 11.4% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Ливерпуль
Арсенал

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

44 матча

34.1%
36.4%
29.5%
15 побед 16 ничьих 13 побед

Первый тайм

29.5%
47.7%
22.8%
13 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

36.4%
38.6%
25%
16 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
3:1
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

2.48
1.43

Среднее время на гол

36
62

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.43
1.52

Среднее время на гол

62
59

Всего голов

85
65

Голов в среднем за матч

1.93
1.48

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
40
Больше 91%
Меньше 9%
4
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

46
60

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2
Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1
Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1
Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2024, осталось 2 дня 18 часов 2 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.9% пользователей.
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    • Прогнозы 35
    Ливерпуль 51.4% (18)
    X 37.1% (13)
    Арсенал 11.4% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ливерпуль - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал

    Исход игры
    Ливерпуль
    51.4% (18)
    Ничья
    37.1% (13)
    Арсенал
    11.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.65% (23)
    Меньше
    32.35% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    94.12% (32)
    Нет
    5.88% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    42.9% (15)
    1:1 Ничья
    25.7% (9)
    2:2 Ничья
    8.6% (3)
    1:2 Арсенал
    5.7% (2)
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