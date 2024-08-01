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Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским играм. В рамках такого матча сойдутся в очной схватке игроки «Манчестер Юнайтед» и «Бетиса».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!