Тур: 1.
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Прогноз на матч от Liveresult
22
Хитон
Том
41
Амасс
Гарри
25
Санчо
Джедон
24
Онана
Андре
45
Дермот
Ми
35
Эванс
Джонни
48
Фиш
Уильям
61
Мюррей
Сэм
21
Антони
43
Кольер
Тоби
598
Ойеделе
Макси
57
Флетчер
Джек
53
Мэтер
Сэм
36
Итан
Уитли
21
Рока
Марк
32
_Mendy
N.
15
_Perraud
R.
16
_Altimira
S.
19
_Losada
I.
13
Адриан
Лопес
25
_Vieites
F.
43
_Alcazar
46
_Flores
M.
52
_Garcia
P.
23
_Sabaly
Y.
45
_Sierra
I.
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Амасс ГарриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
-
24 Онана АндреВратарь
-
45 Дермот МиВратарь
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
-
48 Фиш УильямЗащитник
-
61 Мюррей СэмЗащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
43 Кольер ТобиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
598 Ойеделе МаксиПолузащитник
-
57 Флетчер ДжекНападающий
-
53 Мэтер СэмНападающий
- Нападающий
-
36 Итан УитлиНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
32 _Mendy N.
-
15 _Perraud R.
-
16 _Altimira S.
-
19 _Losada I.
- Запасные игроки
-
13 Адриан ЛопесВратарь
-
25 _Vieites F.Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 _Alcazar
-
-
-
46 _Flores M.
-
52 _Garcia P.
-
23 _Sabaly Y.
-
45 _Sierra I.
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Бетис
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
0.5
Среднее время на гол
22
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
135
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Бетис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2
Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бетис
Исход игры
Манчестер Юнайтед
87.7% (107)
Ничья
10.7% (13)
Бетис
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
45.1% (55)
2:0 Манчестер Юнайтед
12.3% (15)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.5% (14)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.4% (9)
1:1 Ничья
7.4% (9)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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