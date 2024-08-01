☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Тур: 1.
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Бетис
Прогнозы 122
Манчестер Юнайтед 87.7% (107)
X 10.7% (13)
Бетис 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Бетис
2.15
Реклама, zenit.win
4.00
Реклама, bettery.ru
3.70
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Диалло
Абдулай
22
Хитон
Том
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
41
Амасс
Гарри
18
Каземиро
Карлос
39
Мактоминай
Скотт
14
Эриксен
Кристиан
25
Санчо
Джедон
10
Рэшфорд
Маркус
24
Онана
Андре
45
Дермот
Ми
35
Эванс
Джонни
48
Фиш
Уильям
61
Мюррей
Сэм
21
Антони
43
Кольер
Тоби
46
Межбри
Ханнибал
7
Маунт
Мэйсон
598
Ойеделе
Макси
57
Флетчер
Джек
53
Мэтер
Сэм
63
Скэнлон
Джеймс
36
Итан
Уитли
1
Араужу
Рикарду
3
Льоренте
Диего
24
Руибаль
Айтор
21
Рока
Марк
9
Авила
Эсекьель
17
Санчес
Родриго
2
_Bellerin
H.
32
_Mendy
N.
15
_Perraud
R.
16
_Altimira
S.
19
_Losada
I.
13
Адриан
Лопес
25
_Vieites
F.
14
Карвальо
Уилсон
8
Фекир
Набиль
18
Форнальс
Пабло
4
Кардозо
Джонни
20
Хуанми
Мигель
43
_Alcazar
5
_Bartra
M.
44
_Fernandez
Sanchez
M.
46
_Flores
M.
52
_Garcia
P.
23
_Sabaly
Y.
45
_Sierra
I.
Манчестер Юнайтед
Бетис

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Бетис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Бетис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2
Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским играм. В рамках такого матча сойдутся в очной схватке игроки «Манчестер Юнайтед» и «Бетиса».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2024, осталось считанные секунды.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 122
Манчестер Юнайтед 87.7% (107)
X 10.7% (13)
Бетис 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Бетис
2.15
Реклама, zenit.win
4.00
Реклама, bettery.ru
3.70
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Бетис онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бетис

Исход игры
Манчестер Юнайтед
87.7% (107)
Ничья
10.7% (13)
Бетис
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
45.1% (55)
2:0 Манчестер Юнайтед
12.3% (15)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.5% (14)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.4% (9)
1:1 Ничья
7.4% (9)
2:2 Ничья
2.5% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Манчестер Юнайтед
Бетис
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный