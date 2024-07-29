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Тур: 1.
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Бетис
Прогнозы 33
Манчестер Юнайтед 90.9% (30)
X 6.1% (2)
Бетис 3% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Бетис

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
135

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Бетис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2
Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2024, осталось 2 дня 20 часов 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.5% пользователей.
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    • Прогнозы 33
    Манчестер Юнайтед 90.9% (30)
    X 6.1% (2)
    Бетис 3% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бетис

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    90.9% (30)
    Ничья
    6.1% (2)
    Бетис
    3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.7% (23)
    Меньше
    30.3% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    69.7% (23)
    Нет
    30.3% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    45.5% (15)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    15.2% (5)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    12.1% (4)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    6.1% (2)
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