Стадион: Парк де Пренс.
Бомбардиры внутри турнира
Марокко (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфьян
|4 (2)
|1.33
|Эз Абде
|1
|0.33
|Ричардсон Амир
|1
|0.33
|Эль-Ханнус Билал
|0
|0
США (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паредес Кевин
|2
|0.67
|Михайлович Джордже
|2 (1)
|0.67
|Циммерман Уокер
|1
|0.33
|Бузио Джанлука
|1
|0.33
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.33
Карточки
Марокко (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рахими Суфьян
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
|Эль-Уахди Закария
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
|Мунир
|1
|0
|Эль-Ханнус Билал
|1
|0
США (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Марокко (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
США (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
США (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Марокко (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
США (до 23 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Марокко (до 23 лет)
(13 матчей)
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 поражения
Марокко (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:0 Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1
Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1 Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2
США (до 23 лет)
(19 матчей)
47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 поражений
США (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 3:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:4 Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Гондурас (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1
Мексика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4 США (до 23 лет) - Коста-Рика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Катар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Коста-Рика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 21 года) 3:1 США (до 23 лет) - Франция (до 20 лет) 1:3 Дания (до 21 года) - США (до 23 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) - США (до 23 лет) 2:5 Нигерия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 23 лет) 2:2 Япония (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Камерун (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:0
Результаты матчей
Марокко (до 23 лет)
США (до 23 лет)
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Марокко (до 23 лет)
США (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|4
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|3
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Япония (до 23 лет)
|Ямамото Рихито
|2
|Египет (до 23 лет)
|Адель Ибрахим
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
Прогнозы на матч Марокко (до 23 лет) - США (до 23 лет)
Исход игры
Марокко (до 23 лет)
87.5% (14)
Ничья
0% (0)
США (до 23 лет)
12.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (9)
Меньше
40% (6)
Обе команды забьют
Да
60% (9)
Нет
40% (6)
Популярный счёт
2:1 Марокко (до 23 лет)
56.3% (9)
1:0 Марокко (до 23 лет)
25% (4)
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