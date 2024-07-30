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Стадион: .
Марокко (до 23 лет)
 
Позже
США (до 23 лет)
Прогнозы 16
Марокко (до 23 лет) 87.5% (14)
X 0% (0)
США (до 23 лет) 12.5% (2)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Марокко (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфьян 4 (2) 1.33
Эз Абде 1 0.33
Ричардсон Амир 1 0.33
Эль-Ханнус Билал 0 0
США (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паредес Кевин 2 0.67
Михайлович Джордже 2 (1) 0.67
Циммерман Уокер 1 0.33
Бузио Джанлука 1 0.33
Ааронсон Пакстен 1 0.33

Карточки

Марокко (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахими Суфьян 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Эль-Уахди Закария 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Мунир 1 0
Эль-Ханнус Билал 1 0
США (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Марокко (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
США (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
США (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Марокко (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
США (до 23 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
3
43%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Марокко (до 23 лет)
(13 матчей)
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 поражения
Марокко (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:0 Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1
Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1 Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2
США (до 23 лет)
(19 матчей)
47.4%
10.5%
42.1%
9 побед 2 ничьи 8 поражений
США (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 3:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:4 Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Гондурас (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1
Мексика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4 США (до 23 лет) - Коста-Рика (до 23 лет) 1:0 США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Катар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Коста-Рика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 21 года) 3:1 США (до 23 лет) - Франция (до 20 лет) 1:3 Дания (до 21 года) - США (до 23 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) - США (до 23 лет) 2:5 Нигерия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 23 лет) 2:2 Япония (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Камерун (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:0

Результаты матчей

Марокко (до 23 лет)
США (до 23 лет)

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Марокко (до 23 лет)
США (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1
1/4 финала
Марокко (до 23 лет)
США (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Египет (до 23 лет) Адель Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Марокко (до 23 лет) - США (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2024, осталось 2 дня 8 часов 36 минут.



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  • 9 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 16
    Марокко (до 23 лет) 87.5% (14)
    X 0% (0)
    США (до 23 лет) 12.5% (2)
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    Где смотреть матч Марокко (до 23 лет) - США (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Марокко (до 23 лет) - США (до 23 лет)

    Исход игры
    Марокко (до 23 лет)
    87.5% (14)
    Ничья
    0% (0)
    США (до 23 лет)
    12.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (9)
    Меньше
    40% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (9)
    Нет
    40% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Марокко (до 23 лет)
    56.3% (9)
    1:0 Марокко (до 23 лет)
    25% (4)
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    Марокко (до 23 лет)
    США (до 23 лет)
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