Отдавал пас в штрафную соперника Руис на ход Оросу, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.

Хосоя на фланге зацепился за мяч и отдал в центр на Саито, но тому пробить так и не удалось в борьбе с Гарсией.

Очередная остановка в нашем поединке. На фланге столкнулись Ямамото и Миранда. Без помощи медиков здесь не обойтись.

Со штрафного навесил Мито на линию вратарской, но здесь головой Кубарси вынес сферу подальше от ворот.

Снова подавал с фланга Саито на дальнюю штангу, где головой пробил по воротам Кимура, но на этот раз испанцев от пропущенного гола спасла стойка ворот.

Баэна наступил сопернику на ногу в центре поля, сыграв очень грубо. Заслуженная желтая карточка от арбитра.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне испанцев!

Зацепился за мяч на чужой половине поля Саито и сбросил пяткой на Ямаду, но тот проиграл борьбу за мяч Кубарси.

Перехватил сферу на чужой половине поля, прорвался к штрафной и пробил по воротам, но не попал в створ.

С угла поля Ямада навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Соито, но на пути мяча защитник оказался.

Ушел от соперника Саито по флангу и прострелил низом в штрафную, но никто из партнеров не смог пробить.

Мао Хосоя! Смогли сравнять счёт японцы. Зацепился за мяч в чужой штрафной Хосоя после паса от Ямады, расшатал финтом Кубарси и с разворота пробил низом точно в ближний угол, застав врасплох Тенаса.

Вот это да, после просмотра видеоповтора судья изменил свое решение и отменил гол Японии из-за офсайда.

Забросил Саито в штрафную соперника на ход Ямамото, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

Судья компенсировал к времени первого тайма семь минут.

Руис зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил поперек на Гомеса, но тому пробить не дал Кимура.

На фланге оказался на газоне Пубиль в борьбе против Фудзиты. Штрафной удар в пользу Испании судья назначил.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хосоя. Потребуется ему помощь медиков.

Очередная остановка в нашей игре. Судья отправил команды на водопой, есть возможность отдохнуть и набраться сил.

С центра поля забросил Фудзита в штрафную на Ямамото, но тому добраться до мяча защитники не позволили.

Догнал мяч Ямамото у чужой лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Гарсия.

Выиграл Мито подбор у штрафной соперника и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч прошел рядом со штангой.

Диагональ исполнял Фудзита на правы фланг, куда забегал Саито, но проиграл он борьбу за мяч Миранде.

Ушел от соперника по флангу Орос и отдал в центр на Руиса, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Охата.

Сместился с фланга Баэна в штрафную, обыгрался в стеночку с партнером, после чего пробил по воротам, но не попал в створ.

25' В центре поля получил по ногам Мито в борьбе против Пубиля. Штрафной удар исполнять будут японцы.

24' С дальней дистанции пробил по воротам Лопес после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.

23' После заброса с фланга от Ороса пробил Руис с разворота из пределов штрафной, но не попал в створ ворот.

22' Пубиль протащил мяч по флангу и прострелил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

20' Отдавал пас в штрафную теперь уже Хосоя на ход Ямаде, но тому пробить так и не удалось.

19' С левого фланга навесил Хосоя на дальнюю штангу. Здесь пытался пробить головой Ямада, но не попал головой по мячу.

18' Долго катают мяч на чужой половине поля японцы, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.

17' Отдавал тонко теперь уже Ямамото на ход Ямаде, но тот нарушил правила в борьбе против Гарсии.

16' С левого фланга низом покатил Ямада на ход Мито, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

15' Зацепился за мяч в чужой штрафной Руис и сбросил поперек на Гомеса, но выстрел последнего накрыли защитника.

14' Мягко забросил Мито в штрафную соперника на ход Саито, но тот проиграл борьбу за мяч Пубилю.

13' Ушел от соперника по флангу Гомес и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

12' Подключился к атаке своей команды по флангу Лопес и покатил в центр, но перехватил этот пас в подкате Охата.

11' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Фермин Лопес! Быстро удалось открыть счёт в матче испанцам. Подхватил снаряд на фланге Лопес, сместился на скорости к штрафной соперника и пробил точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для вратаря.

10' Ворвался в штрафную соперника на скорости Ямамото, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья не стал назначать пенальти.

9' Дальний заброс исполнял Ямада на ход Хосоя, но тот не смог оторваться от Гарсии и потерял мяч.

8' С угла поля навесил Орос на ближнюю штангу, но мяч головой вынес сферу Кимура в центр поля.

7' Разыграли штрафной испанцы, после чего прострелил с фланга низом Баэна, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

6' Получил по ногам Баэна в борьбе против Хироки. Штрафной удар в пользу испанцев назначил судья.

5' Убегал в контратаку на фланге Барриос и прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.

4' С дальней дистанции пробивал со штрафного Фудзита, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

3' На своей половине поля Гарсия наступил на ногу сопернику. Судья такую грубость не стал терпеть и показал желтую карточку.

2' Японцы будут играть сегодня в синих цветах испанцы выбрали себе желтый комплект формы.