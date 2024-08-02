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Стадион: .
Япония (до 23 лет)
0:1
Перерыв
Испания (до 23 лет)
0'
0:1
11' Гол
Лопес Фермин

Ход матча

11'
0:1
Лопес Фермин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 130
Япония (до 23 лет) 16.9% (22)
X 7.7% (10)
Испания (до 23 лет) 75.4% (98)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония (до 23 лет)
Ничья
Испания (до 23 лет)
4.07
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

История личных встреч

Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОИ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Япония (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ямамото Рихито 2 0.5
Фудзио Сёта 2 0.5
Мито Сюнсукэ 2 0.5
Хосоя Мао 1 0.25
Испания (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Фермин 2 0.5
Гутьеррес Мигель 1 0.25
Гомес Серхио 1 0.25
Баэна Алекс 1 0.25
Пубиль Марк 1 0.25
Омородион Саму 1 0.25

Карточки

Япония (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Испания (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Япония (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Япония (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Израиль (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0
Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4
Испания (до 23 лет)
(11 матчей)
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 поражения
Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3 Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1
Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1

Результаты матчей

Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1/4 финала
Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)
4 Марокко (до 23 лет)
0 США (до 23 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 5
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Египет (до 23 лет) Адель Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне испанцев!
  • Желтая карточка
    45'
    Баэна наступил сопернику на ногу в центре поля, сыграв очень грубо. Заслуженная желтая карточка от арбитра.
  • Штанга
    45'
    Снова подавал с фланга Саито на дальнюю штангу, где головой пробил по воротам Кимура, но на этот раз испанцев от пропущенного гола спасла стойка ворот.
  • 45'
    Со штрафного навесил Мито на линию вратарской, но здесь головой Кубарси вынес сферу подальше от ворот.
  • 45'
    Очередная остановка в нашем поединке. На фланге столкнулись Ямамото и Миранда. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 45'
    Хосоя на фланге зацепился за мяч и отдал в центр на Саито, но тому пробить так и не удалось в борьбе с Гарсией.
  • 45'
    Отдавал пас в штрафную соперника Руис на ход Оросу, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма семь минут.
  • 44'
    Забросил Саито в штрафную соперника на ход Ямамото, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
  • Видеоповтор
    42'
    Вот это да, после просмотра видеоповтора судья изменил свое решение и отменил гол Японии из-за офсайда.
  • 41'
    Мао Хосоя! Смогли сравнять счёт японцы. Зацепился за мяч в чужой штрафной Хосоя после паса от Ямады, расшатал финтом Кубарси и с разворота пробил низом точно в ближний угол, застав врасплох Тенаса.
  • 40'
    Ушел от соперника Саито по флангу и прострелил низом в штрафную, но никто из партнеров не смог пробить.
  • 39'
    С угла поля Ямада навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Соито, но на пути мяча защитник оказался.
  • 38'
    Перехватил сферу на чужой половине поля, прорвался к штрафной и пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 37'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Саито и сбросил пяткой на Ямаду, но тот проиграл борьбу за мяч Кубарси.
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    • 36'
      Сместился с фланга Баэна в штрафную, обыгрался  в стеночку с партнером, после чего пробил по воротам, но не попал в створ.
    • 35'
      Ушел от соперника по флангу Орос и отдал в центр на Руиса, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Охата.
    • 34'
      Диагональ исполнял Фудзита на правы фланг, куда забегал Саито, но проиграл он борьбу за мяч Миранде.
    • 33'
      Выиграл Мито подбор у штрафной соперника и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч прошел рядом со штангой.
    • Угловой
      32'
      Догнал мяч Ямамото у чужой лицевой линии и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Гарсия.
    • 31'
      С центра поля забросил Фудзита в штрафную на Ямамото, но тому добраться до мяча защитники не позволили.
    • 30'
      Очередная остановка в нашей игре. Судья отправил команды на водопой, есть возможность отдохнуть и набраться сил.
    • 29'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Хосоя. Потребуется ему помощь медиков.
    • 27'
      На фланге оказался на газоне Пубиль в борьбе против Фудзиты. Штрафной удар в пользу Испании судья назначил.
    • 26'
      Руис зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил поперек на Гомеса, но тому пробить не дал Кимура.
    • 25'
      В центре поля получил по ногам Мито в борьбе против Пубиля. Штрафной удар исполнять будут японцы.
    • 24'
      С дальней дистанции пробил по воротам Лопес после сольного прохода, но мяч полетел выше перекладины.
    • 23'
      После заброса с фланга от Ороса пробил Руис с разворота из пределов штрафной, но не попал в створ ворот.
    • 22'
      Пубиль протащил мяч по флангу и прострелил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 20'
      Отдавал пас в штрафную теперь уже Хосоя на ход Ямаде, но тому пробить так и не удалось.
    • 19'
      С левого фланга навесил Хосоя на дальнюю штангу. Здесь пытался пробить головой Ямада, но не попал головой по мячу.
    • 18'
      Долго катают мяч на чужой половине поля японцы, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.
    • 17'
      Отдавал тонко теперь уже Ямамото на ход Ямаде, но тот нарушил правила в борьбе против Гарсии.
    • 16'
      С левого фланга низом покатил Ямада на ход Мито, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 15'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Руис и сбросил поперек на Гомеса, но выстрел последнего накрыли защитника. 
    • 14'
      Мягко забросил Мито в штрафную соперника на ход Саито, но тот проиграл борьбу за мяч Пубилю.
    • 13'
      Ушел от соперника по флангу Гомес и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 12'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Лопес и покатил в центр, но перехватил этот пас в подкате Охата.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Фермин Лопес! Быстро удалось открыть счёт в матче испанцам. Подхватил снаряд на фланге Лопес, сместился на скорости к штрафной соперника и пробил точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для вратаря.
    • 10'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Ямамото, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья не стал назначать пенальти.
    • 9'
      Дальний заброс исполнял Ямада на ход Хосоя, но тот не смог оторваться от Гарсии и потерял мяч.
    • 8'
      С угла поля навесил Орос на ближнюю штангу, но мяч головой вынес сферу Кимура в центр поля.
    • Угловой
      7'
      Разыграли штрафной испанцы, после чего прострелил с фланга низом Баэна, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 6'
      Получил по ногам Баэна в борьбе против Хироки. Штрафной удар в пользу испанцев назначил судья.
    • 5'
      Убегал в контратаку на фланге Барриос и прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 4'
      С дальней дистанции пробивал со штрафного Фудзита, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
    • Желтая карточка
      3'
      На своей половине поля Гарсия наступил на ногу сопернику. Судья такую грубость не стал терпеть и показал желтую карточку.
    • 2'
      Японцы будут играть сегодня в синих цветах испанцы выбрали себе желтый комплект формы. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет)

    Исход игры
    Япония (до 23 лет)
    16.9% (22)
    Ничья
    7.7% (10)
    Испания (до 23 лет)
    75.4% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.68% (87)
    Меньше
    22.32% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    83.04% (93)
    Нет
    16.96% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Испания (до 23 лет)
    50% (65)
    0:1 Испания (до 23 лет)
    8.5% (11)
    2:1 Япония (до 23 лет)
    8.5% (11)
    1:3 Испания (до 23 лет)
    5.4% (7)
    1:1 Ничья
    4.6% (6)
    0:2 Испания (до 23 лет)
    3.1% (4)
    2:0 Япония (до 23 лет)
    1.5% (2)
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