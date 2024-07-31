Стадион: Гроупама Арена.
История личных встреч
Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Япония (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ямамото Рихито
|2
|0.67
|Фудзио Сёта
|2
|0.67
|Мито Сюнсукэ
|2
|0.67
|Хосоя Мао
|1
|0.33
Испания (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.33
|Гомес Серхио
|1
|0.33
|Баэна Алекс
|1
|0.33
|Пубиль Марк
|1
|0.33
|Лопес Фермин
|1
|0.33
|Омородион Саму
|1
|0.33
Карточки
Япония (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Испания (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Япония (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Япония (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
4
57%
1
17%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Израиль (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0
Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4
Испания (до 23 лет)
(11 матчей)
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 поражения
Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3 Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1
Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Результаты матчей
Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
12
12
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|4
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|3
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Япония (до 23 лет)
|Ямамото Рихито
|2
|Египет (до 23 лет)
|Адель Ибрахим
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)
Исход игры
Япония (до 23 лет)
50% (8)
Ничья
12.5% (2)
Испания (до 23 лет)
37.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (10)
Меньше
28.57% (4)
Обе команды забьют
Да
78.57% (11)
Нет
21.43% (3)
Популярный счёт
2:1 Япония (до 23 лет)
37.5% (6)
1:2 Испания (до 23 лет)
25% (4)
2:0 Япония (до 23 лет)
12.5% (2)
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