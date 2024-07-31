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Стадион: .
Япония (до 23 лет)
 
Позже
Испания (до 23 лет)
Прогнозы 14
Япония (до 23 лет) 42.9% (6)
X 14.3% (2)
Испания (до 23 лет) 42.9% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОИ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Япония (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ямамото Рихито 2 0.67
Фудзио Сёта 2 0.67
Мито Сюнсукэ 2 0.67
Хосоя Мао 1 0.33
Испания (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гутьеррес Мигель 1 0.33
Гомес Серхио 1 0.33
Баэна Алекс 1 0.33
Пубиль Марк 1 0.33
Лопес Фермин 1 0.33
Омородион Саму 1 0.33

Карточки

Япония (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Испания (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Япония (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Япония (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Япония (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Израиль (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0
Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4
Испания (до 23 лет)
(11 матчей)
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 поражения
Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3 Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1
Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1

Результаты матчей

Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1/4 финала
Марокко (до 23 лет)
США (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Египет (до 23 лет) Адель Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2024, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 14
    Япония (до 23 лет) 42.9% (6)
    X 14.3% (2)
    Испания (до 23 лет) 42.9% (6)
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    Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

    Исход игры
    Япония (до 23 лет)
    50% (8)
    Ничья
    12.5% (2)
    Испания (до 23 лет)
    37.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (10)
    Меньше
    28.57% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (11)
    Нет
    21.43% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Япония (до 23 лет)
    37.5% (6)
    1:2 Испания (до 23 лет)
    25% (4)
    2:0 Япония (до 23 лет)
    12.5% (2)
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    Япония (до 23 лет)
    Испания (до 23 лет)
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