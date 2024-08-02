Со штрафного навесил Энсисо в район одиннадцатиметровой отметки, но мяч головой вынес подальше от ворот Эйд.

Отдавал пас с правого фланга Марсело в штрафную на ход Энсисо, но того к мячу не пустил в силовой борьбе Хоссам.

Мог убегать на ворота соперника Зизо после заброса от Эльнени, но вышел за пределы штрафной Фернандес и отвел угрозу.

С левого фланга отдавал пас в штрафную соперника Марсело на Виеру, но прочитал эпизод защитник и вынес сферу в центр поля.

Мог выскакивать один на один с голкипером Марсело после паса от Кантеро, но грамотно на выходе забрал сферу в руки Алаа.

Провалилась вновь оборона сборной Египта, позволив ворваться в штрафную Марсело, но с его выстрелом справился в падении Алаа.

Убежал в контратаку на скорости Адель и прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.

Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Убежал в атаку по флангу Фейсал и прострелил на дальнюю штангу, но здесь немного не успел замкнуть Адель.

Пауза в матче. На ровном месте получил повреждение Шехата в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.

Устроили потасовку в центре поля Энсисо и Шахата. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.

После паса с фланга от Виеры пробил из пределов штрафной Гомес, но мяч полетел выше перекладины.

Теперь уже с острого угла Марсело пробивал по воротам после заброса от Кантеро, но в падении на угловой перевел Алаа.

С угла поля Энсисо навесил на дальнюю штангу. Ошибся на выходе голкипер, но Марсело не смог этим воспользоваться, махнув мимо мяча.

Своим свистком арбитр отправил команды отдыхать. Счет в матче пока так и не открыт!

С угла поля Зизо навесил на ближнюю штангу, но здесь Бальбуэна вынес сферу обратно на фланг.

Мягко забросил Марсело в штрафную на ход Кантеро, но тот в борьбе против Эльнени нарушил правила.

Пробивал с дальней дистанции Энсисо по воротам после сольного прохода, но мяч полетел над перекладиной.

Тонко забросил Энсисо в штрафную соперника на ход Марсело, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить мяч в пределах поля.

На фланге получил по ногам Кока в подкате от Гомеса. Штрафной удар исполнять будут египтяне.

Очередная остановка в нашей игре. Медики вышли возвращать в игру Коку после столкновения в прошлом эпизоде.

Отдавал пас по флангу Маркос на ход Энсисо, но тот нарушил правила в силовой борьбе против Хоссама.

Сместился с фланга Энсисо в центр и с дальней дистанции пробил в ближнюю девятку, но справился без труда голкипер.

С правого фланга Марсело покатил в штрафную на ход Виеры, но первым на мяче оказался Эйд и вынес сферу в аут.

Пять минут компенсировал судья к времени первого тайма.

35' Пауза затянулась. Теперь уже медики сборной Египта вышли подымать на ноги Фейсала, который держится за заднюю поверхность бедра.

34' Пауза в матче. В прошлом эпизоде оказался в легком нокауте Фернандес. Потребуется ему помощь медиков.

33' Отличным пасом Фейсал вывел на ударную позицию Сабера, но тот без сопротивления пробил точно в голову голкиперу.

32' Простреливал с левого фланга Зизо в штрафную на Аделя, но его грамотно от мяча оттеснил корпусом Бальбуэна.

31' На силу пробивал по воротам со штрафного Гомес. Грамотную позицию занял Алаа и забрал мяч в свои руки.

30' Перед чужой штрафной грамотно подставился Энсисо и вынудил нарушить правила Эйда. Штрафной удар исполнят парагвайцы.

29' Проникающий пас исполнял в штрафную Энсисо на ход Марсело, но тому пробить не позволили защитники.

28' Подхватил сферу на фланге Ривас и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

27' Отобрал мяч Кока на фланге и тут же подал в штрафную на Фейсала, но этот пас перехватил Фернандес на выходе.

26' Ушел от соперника по флангу Сабер и тонко отдал вперед на Зизо, но тому пробить по воротам в подкате не дал Де Хесус.

25' Диагональ исполнял в штрафную соперника Ривас на ход Гомесу, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

24' Успокоилась игра в последние минуты, команды катают мяча в центре поля, но без опасных моментов.

23' Сместился Фесал в центр с правого фланга и пробил с дальней дистанции, но мяч застрял в гуще защитников.

22' Отдавал пас по флангу Кока на ход Аделю, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

21' На ровном месте присел на газон Эльнени, держась за ногу. Потребуется ему медицинская помощь.

20' Пробежал по флангу в атаку Марсело и прострелил в центр на Виеру, но того от мяча оттеснил корпусом Сабер.

19' Продавил соперника по флангу Кока и покатил в центр на Эльнени, но тот с ходу пробил точно в спину защитнику.

18' Догнал мяч у лицевой линии Зизо и тут же прострелил в штрафную, но остановил арбитр атаку из-за офсайда.

17' С левого фланга забросил Зизо в штрафную на Фесала, но на выходе первым на мяче оказался Фернандес.

16' Отдавал пас по флангу Кока на ход Фесалу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

15' Со штрафного подавал Энсисо на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

14' Руками уложил на газон Эльнени на своей половине поля Марсело. Опасный стандарт будет в распоряжении Парагвая.

13' На своей половине поля Эльнени получил по ногам от Виеры. Штрафной удар исполнять будут египтяне.

12' Оторвался от опеки соперника Кантеро и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не дотянулся до мяча Марсело.

11' Проникающий пас исполнял Эльнени в штрафную на ход Аделю, но перехватил мяч в последний момент Нуньес.

10' Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Ривас, но мяч полетел немного выше перекладины.

9' На фланге прорывался к воротам Кантеро, но его в подкате на газон уложил Шехата. Штрафной удар парагвайцы исполнят.

8' После подачи с фланга от Энсисо пробивал головой в падении Гомес, но мяч полетел рядом со штангой.

7' Ворвался в штрафную соперника на скорости Кантеро после заброса от Гомеса, но в последний момент Абдельмажид заблокировал удар оппонента.

6' В центре поля получил по ногам Кока в борьбе против Гомеса. Штрафной удар исполнять будут египтяне.

5' После поперечного паса от Гомеса пробил с дальней дистанции Марсело, но мяч выше перекладины полетел.

4' По флангу отдавал пас Виера на ход Энсисо, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

3' Слишком активно прессинговал соперника на фланге Марсело и в итоге нарушил правила в борьбе с защитником.

2' Сборная Египта будет играть сегодня в традиционных для себя бело-красных цветах, парагвайцы выбрали себе сине-белый комплект формы.