☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Стадион: .
Египет (до 23 лет)
0:0
Второй тайм: 54'
Парагвай (до 23 лет)
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 119
Египет (до 23 лет) 48.7% (58)
X 22.7% (27)
Парагвай (до 23 лет) 28.6% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Египет (до 23 лет)
Ничья
Парагвай (до 23 лет)
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Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Египет (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адель Ибрахим 2 0.5
Кока Ахмед 1 0.25
Ахмед Сайед 0 0
Парагвай (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Марсело 3 0.75
Бальбуэна Фабиан 1 0.25
Энсисо Хулио 1 0.25

Карточки

Египет (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйд Ахмед 1 0
Парагвай (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виера Вильдер 0 1

Результаты матчей

Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Египет (до 23 лет)
(15 матчей)
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 поражений
Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0
Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Парагвай (до 23 лет)
(14 матчей)
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 поражения
Парагвай (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Израиль (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Парагвай (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:0
Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Бразилия (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 0:1 Чили (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:1 Парагвай (до 23 лет) - Перу (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 4:3 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) - Англия (до 21 года) 0:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3

Результаты матчей

Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1/4 финала
Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)
4 Марокко (до 23 лет)
0 США (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
3 Испания (до 23 лет)
1/2 финала
?
?
Марокко (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 5
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Испания (до 23 лет) Лопес Фермин 3
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Убежал в контратаку на скорости Адель и прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось. 
  • Опасный момент
    55'
    Провалилась вновь оборона сборной Египта, позволив ворваться в штрафную Марсело, но с его выстрелом справился в падении Алаа.
  • 54'
    Мог выскакивать один на один с голкипером Марсело после паса от Кантеро, но грамотно на выходе забрал сферу в руки Алаа.
  • 53'
    С левого фланга отдавал пас в штрафную соперника Марсело на Виеру, но прочитал эпизод защитник и вынес сферу в центр поля.
  • 52'
    Мог убегать на ворота соперника Зизо после заброса от Эльнени, но вышел за пределы штрафной Фернандес и отвел угрозу.
  • 51'
    Отдавал пас с правого фланга Марсело в штрафную на ход Энсисо, но того к мячу не пустил в силовой борьбе Хоссам.
  • 50'
    Со штрафного навесил Энсисо в район одиннадцатиметровой отметки, но мяч головой вынес подальше от ворот Эйд.
  • 49'
    Устроили потасовку в центре поля Энсисо и Шахата. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без карточек.
  • 48'
    Пауза в матче. На ровном месте получил повреждение Шехата в столкновении с соперником. Потребуется ему помощь медиков.
  • Опасный момент
    47'
    Убежал в атаку по флангу Фейсал и прострелил на дальнюю штангу, но здесь немного не успел замкнуть Адель.
  • Второй тайм начался
    46'
    Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком арбитр отправил команды отдыхать. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    С угла поля Энсисо навесил на дальнюю штангу. Ошибся на выходе голкипер, но Марсело не смог этим воспользоваться, махнув мимо мяча.
  • Опасный момент
    45'
    Теперь уже с острого угла Марсело пробивал по воротам после заброса от Кантеро, но в падении на угловой перевел Алаа.
  • 45'
    После паса с фланга от Виеры пробил из пределов штрафной Гомес, но мяч полетел выше перекладины. 
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    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      С правого фланга Марсело покатил в штрафную на ход Виеры, но первым на мяче оказался Эйд и вынес сферу в аут.
    • 43'
      Сместился с фланга Энсисо в центр и с дальней дистанции пробил в ближнюю девятку, но справился без труда голкипер.
    • 42'
      Отдавал пас по флангу Маркос на ход Энсисо, но тот нарушил правила в силовой борьбе против Хоссама.
    • 41'
      Очередная остановка в нашей игре. Медики вышли возвращать в игру Коку после столкновения в прошлом эпизоде. 
    • 40'
      На фланге получил по ногам Кока в подкате от Гомеса. Штрафной удар исполнять будут египтяне.
    • 39'
      Тонко забросил Энсисо в штрафную соперника на ход Марсело, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить мяч в пределах поля.
    • 38'
      Пробивал с дальней дистанции Энсисо по воротам после сольного прохода, но мяч полетел над перекладиной. 
    • 37'
      Мягко забросил Марсело в штрафную на ход Кантеро, но тот в борьбе против Эльнени нарушил правила.
    • 36'
      С угла поля Зизо навесил на ближнюю штангу, но здесь Бальбуэна вынес сферу обратно на фланг.
    • 35'
      Пауза затянулась. Теперь уже медики сборной Египта вышли подымать на ноги Фейсала, который держится за заднюю поверхность бедра. 
    • 34'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде оказался в легком нокауте Фернандес. Потребуется ему помощь медиков. 
    • Опасный момент
      33'
      Отличным пасом Фейсал вывел на ударную позицию Сабера, но тот без сопротивления пробил точно в голову голкиперу.
    • 32'
      Простреливал с левого фланга Зизо в штрафную на Аделя, но его грамотно от мяча оттеснил корпусом Бальбуэна.
    • 31'
      На силу пробивал по воротам со штрафного Гомес. Грамотную позицию занял Алаа и забрал мяч в свои руки.
    • 30'
      Перед чужой штрафной грамотно подставился Энсисо и вынудил нарушить правила Эйда. Штрафной удар исполнят парагвайцы. 
    • 29'
      Проникающий пас исполнял в штрафную Энсисо на ход Марсело, но тому пробить не позволили защитники.
    • 28'
      Подхватил сферу на фланге Ривас и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 27'
      Отобрал мяч Кока на фланге и тут же подал в штрафную на Фейсала, но этот пас перехватил Фернандес на выходе.
    • 26'
      Ушел от соперника по флангу Сабер и тонко отдал вперед на Зизо, но тому пробить по воротам в подкате не дал Де Хесус.
    • 25'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Ривас на ход Гомесу, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 24'
      Успокоилась игра в последние минуты, команды катают мяча в центре поля, но без опасных моментов.
    • 23'
      Сместился Фесал в центр с правого фланга и пробил с дальней дистанции, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 22'
      Отдавал пас по флангу Кока на ход Аделю, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 21'
      На ровном месте присел на газон Эльнени, держась за ногу. Потребуется ему медицинская помощь. 
    • 20'
      Пробежал по флангу в атаку Марсело и прострелил в центр на Виеру, но того от мяча оттеснил корпусом Сабер.
    • 19'
      Продавил соперника по флангу Кока и покатил в центр на Эльнени, но тот с ходу пробил точно в спину защитнику.
    • Офсайд
      18'
      Догнал мяч у лицевой линии Зизо и тут же прострелил в штрафную, но остановил арбитр атаку из-за офсайда.
    • 17'
      С левого фланга забросил Зизо в штрафную на Фесала, но на выходе первым на мяче оказался Фернандес.
    • 16'
      Отдавал пас по флангу Кока на ход Фесалу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 15'
      Со штрафного подавал Энсисо на дальнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 14'
      Руками уложил на газон Эльнени на своей половине поля Марсело. Опасный стандарт будет в распоряжении Парагвая.
    • 13'
      На своей половине поля Эльнени получил по ногам от Виеры. Штрафной удар исполнять будут египтяне.
    • 12'
      Оторвался от опеки соперника Кантеро и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой не дотянулся до мяча Марсело.
    • 11'
      Проникающий пас исполнял Эльнени в штрафную на ход Аделю, но перехватил мяч в последний момент Нуньес.
    • 10'
      Со штрафного попытался закрутить в ближнюю девятку Ривас, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 9'
      На фланге прорывался к воротам Кантеро, но его в подкате на газон уложил Шехата. Штрафной удар парагвайцы исполнят.
    • 8'
      После подачи с фланга от Энсисо пробивал головой в падении Гомес, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 7'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Кантеро после заброса от Гомеса, но в последний момент Абдельмажид заблокировал удар оппонента. 
    • 6'
      В центре поля получил по ногам Кока в борьбе против Гомеса. Штрафной удар исполнять будут египтяне.
    • 5'
      После поперечного паса от Гомеса пробил с дальней дистанции Марсело, но мяч выше перекладины полетел.
    • 4'
      По флангу отдавал пас Виера на ход Энсисо, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • 3'
      Слишком активно прессинговал соперника на фланге Марсело и в итоге нарушил правила в борьбе с защитником. 
    • 2'
      Сборная Египта будет играть сегодня в традиционных для себя бело-красных цветах, парагвайцы выбрали себе сине-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы на матч Египет (до 23 лет) 0:0 Парагвай (до 23 лет)

    Исход игры
    Египет (до 23 лет)
    48.7% (58)
    Ничья
    22.7% (27)
    Парагвай (до 23 лет)
    28.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.89% (57)
    Меньше
    49.11% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    70.54% (79)
    Нет
    29.46% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Египет (до 23 лет)
    30.3% (36)
    1:1 Ничья
    18.5% (22)
    0:1 Парагвай (до 23 лет)
    13.4% (16)
    1:2 Парагвай (до 23 лет)
    12.6% (15)
    1:0 Египет (до 23 лет)
    10.9% (13)
    2:0 Египет (до 23 лет)
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Египет (до 23 лет)
    1.7% (2)
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    Египет (до 23 лет)
    Парагвай (до 23 лет)
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