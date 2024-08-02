Стадион: Велодром.
0:0
Второй тайм: 54'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Кока АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 ЗизоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Саад МостафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мажар БилалНападающий
-
Главный тренер: Микале Рожерио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хара Сагьер Карлос
Бомбардиры внутри турнира
Египет (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адель Ибрахим
|2
|0.5
|Кока Ахмед
|1
|0.25
|Ахмед Сайед
|0
|0
Парагвай (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Марсело
|3
|0.75
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.25
|Энсисо Хулио
|1
|0.25
Карточки
Египет (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйд Ахмед
|1
|0
Парагвай (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виера Вильдер
|0
|1
Результаты матчей
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Египет (до 23 лет)
(15 матчей)
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 поражений
Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0
Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Парагвай (до 23 лет)
(14 матчей)
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 поражения
Парагвай (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Израиль (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Парагвай (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:0
Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Бразилия (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 0:1 Чили (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:1 Парагвай (до 23 лет) - Перу (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 4:3 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) - Англия (до 21 года) 0:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3
Результаты матчей
Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
Марокко (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Финал
— ?
— ?
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|5
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|3
|Испания (до 23 лет)
|Лопес Фермин
|3
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Япония (до 23 лет)
|Ямамото Рихито
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Египет (до 23 лет) 0:0 Парагвай (до 23 лет)
Исход игры
Египет (до 23 лет)
48.7% (58)
Ничья
22.7% (27)
Парагвай (до 23 лет)
28.6% (34)
Тотал 2.5
Больше
50.89% (57)
Меньше
49.11% (55)
Обе команды забьют
Да
70.54% (79)
Нет
29.46% (33)
Популярный счёт
2:1 Египет (до 23 лет)
30.3% (36)
1:1 Ничья
18.5% (22)
0:1 Парагвай (до 23 лет)
13.4% (16)
1:2 Парагвай (до 23 лет)
12.6% (15)
1:0 Египет (до 23 лет)
10.9% (13)
2:0 Египет (до 23 лет)
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Египет (до 23 лет)
1.7% (2)
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