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Стадион: .
Египет (до 23 лет)
 
Позже
Парагвай (до 23 лет)
Прогнозы 16
Египет (до 23 лет) 87.5% (14)
X 0% (0)
Парагвай (до 23 лет) 12.5% (2)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Египет (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адель Ибрахим 2 0.67
Кока Ахмед 1 0.33
Ахмед Сайед 0 0
Парагвай (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Марсело 3 1
Бальбуэна Фабиан 1 0.33
Энсисо Хулио 1 0.33

Карточки

Египет (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйд Ахмед 1 0
Парагвай (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виера Вильдер 0 1

Результаты матчей

Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Египет (до 23 лет)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Парагвай (до 23 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Египет (до 23 лет)
(15 матчей)
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 поражений
Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0
Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Парагвай (до 23 лет)
(14 матчей)
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 поражения
Парагвай (до 23 лет) - Мали (до 23 лет) 1:0 Израиль (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 5:0 Парагвай (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:0
Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Бразилия (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 0:1 Чили (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:1 Парагвай (до 23 лет) - Перу (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 4:3 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) - Англия (до 21 года) 0:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3

Результаты матчей

Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1/4 финала
Марокко (до 23 лет)
США (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Египет (до 23 лет) Адель Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Египет (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 16
    Египет (до 23 лет) 87.5% (14)
    X 0% (0)
    Парагвай (до 23 лет) 12.5% (2)
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    Где смотреть матч Египет (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Египет (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

    Исход игры
    Египет (до 23 лет)
    87.5% (14)
    Ничья
    0% (0)
    Парагвай (до 23 лет)
    12.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (11)
    Меньше
    26.67% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (11)
    Нет
    26.67% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Египет (до 23 лет)
    56.3% (9)
    1:0 Египет (до 23 лет)
    12.5% (2)
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    Египет (до 23 лет)
    Парагвай (до 23 лет)
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