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Стадион: .
Франция (до 23 лет)
1:0
Первый тайм: 27'
Аргентина (до 23 лет)

Ход матча

5'
Матета Жан-Филипп
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 134
Франция (до 23 лет) 64.2% (86)
X 16.4% (22)
Аргентина (до 23 лет) 19.4% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Франция (до 23 лет)
Ничья
Аргентина (до 23 лет)
2.18
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4.60
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8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 0.5
Ляказетт Александр 1 0.25
Олисе Майкл 1 0.25
Мюинга Арно 1 0.25
Баде Луак 1 0.25
Сильдийя Кильянн 1 0.25
Дуэ Дезире 1 0.25
Аргентина (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 2 0.5
Фернандес Игнасио 1 0.25
Симеоне Джулиано 1 0.25
Гондоу Лусиано 1 0.25
Эчеверри Клаудио 1 0.25
Солер Хулио 0 0

Карточки

Франция (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аргентина (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио II 1 0
Ди Чезаре Марко 1 0

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аргентина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Франция (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аргентина (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
57%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 23 лет)
(6 матчей)
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 поражения
Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 0:3 Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0 Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4
Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3 Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1
Аргентина (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Украина (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1
Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Аргентина (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:2 Аргентина (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 3:3 Чили (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:5 Перу (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) - Алжир (до 23 лет) 2:1 Португалия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 2:0 Нигерия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 3:0 Аргентина (до 23 лет) - Сербия (до 23 лет) 2:0

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
1/4 финала
Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)
4 Марокко (до 23 лет)
0 США (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
3 Испания (до 23 лет)
1/2 финала
?
?
Марокко (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 5
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Испания (до 23 лет) Лопес Фермин 3
Франция (до 23 лет) Матета Жан-Филипп 2
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    26'
    Подали французы угловой с левого фланга, и у Александра Ляказетта не получилось пробить опасно, а Луак Баде своим ударом заработал новый угловой.
  • Угловой
    26'
    Сборная Франции в атаке. Адриен Трюффер исполняет прострел с левого фланга, а Николас Отаменди вытянутой ногой в подкате выносит мяч на угловой.
  • Травма, повреждение
    24'
    Потребовалась медицинская помощь игроку французской сборной Энцо Мийо, после того как его стопу задел Кевин Сенон.
  • Опасный момент
    23'
    Контратака возникла у аргентинцев. Кевин Сенон ворвался по левой зоне в штрафную площадь французов и низом не попал в дальний угол.
  • 22'
    Жорис Шотар со штрафного с левого фланга то ли подал, то ли ударил по воротам. В любом случае мяч отбил Херонимо Рульи.
  • Желтая карточка
    21'
    Марко ди Чезаре получил жёлтую карточку за то, что на своей половине поля увлёк вниз на газон Александра Ляказетта.
  • 20'
    Джулиано Симеоне пробовал опередить в чужой штрафной площади Гиойма Ресте, но голкипер сборной Франции всё-таки первым был на мяче.
  • Опасный момент
    20'
    Жан-Филипп Матета использовал два касания, чтоб подцепить заброс и пробить по воротам из пределов штрафной площади. Херонимо Рульи парировал.
  • 19'
    Показывают сейчас повтор предыдущего момента крупным планом, и там вроде Николас Отаменди ногой отразил мяч, а не вратарь аргентинской сборной.
  • Опасный момент
    18'
    Момент у сборной Франции! Жан-Филипп Матета отдал передачу с правого фланга, а Энцо Мийо пробивал пяткой, но отразил мяч Херонимо Рульи.
  • 17'
    На групповом этапе Франция одолела США, Гвинею и Новую Зеландию, а Аргентина, проиграв Марокко, выиграла у Ирака и Украины.
  • 16'
    Кевин Сенон навешивал с левого фланга, это была аргентинская атака, но не получилось у "бело-голубых" создать реальную остроту в нападении.
  • 14'
    Тьяго Альмада проявил "завидную" пассивность в районе правого угла чужой штрафной площадки, и Ману Коне воспользовался этой ситуацией, легко подхватив мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Кристиан Медина мелко нарушил правила на половине поля сборной Франции, где подтолкнул и отправил на газон Ману Коне.
  • Фол, нарушение
    12'
    Игнасио Фернандес отмахнулся локтем в центре поля от Александра Ляказетта. Чем возмущены французы? Наверно, отсутствием жёлтой карточки нарушителю.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 11'
      Аргентинцы сейчас больше щупают мяч, чем сразу после пропущенного гола, но создания острых моментов впереди "альбиселесте" пока далеко.
    • 10'
      Теоретически в футбольном турнире Олимпиады мог играть и Лионель Месси, но слишком плотный график тогда у него был бы, да и травма сейчас у Лео.
    • Фол, нарушение
      9'
      Майкл Олисе отметился нарушением правил на своей половине поля, уронив Игнасио Фернандеса. Аргентинцы предпочли разыграть назначенный штрафной удар.
    • 8'
      Напомним, Аргентина и Франция (их обычные сборные) встречались в финале чемпионата мира 2022 года. Но к нынешнему матчу это никакого отношения не имеет.
    • 7'
      И продолжает держать мяч сборная Франции. Нет никакого срочного ответа на пропущенный гол со стороны аргентинцев.
    • 6'
      Что касается автора голевой передачи, то им стал Майкл Олисе, выполнивший подачу углового.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЖАН-ФИЛИПП МАТЕТА!
      Выходит вперёд олимпийская сборная Франции! Подача с правого фланга с углового пришлась к ближней штанге, а Жан-Филипп Матета головой чётко переправил мяч в дальний угол.
    • Угловой
      4'
      Угловой заработала сборная Франции на правом фланге. Посмотрим, как удастся воспользоваться этим стандартом "трёхцветным".
    • Фол, нарушение
      3'
      Энцо Мийо нарушил правила на фланге в центральной трети поля против Бруно Амионе. Мелкий фол без жёлтой карточки.
    • 2'
      Сборная Аргентины (до 23 лет) играет в бело-голубой форме, а у сборной Франции (до 23 лет) синяя экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) 1:0 Аргентина (до 23 лет)

    Исход игры
    Франция (до 23 лет)
    64.2% (86)
    Ничья
    16.4% (22)
    Аргентина (до 23 лет)
    19.4% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.06% (70)
    Меньше
    36.94% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 23 лет)
    34.3% (46)
    1:0 Франция (до 23 лет)
    15.7% (21)
    1:1 Ничья
    9% (12)
    1:2 Аргентина (до 23 лет)
    6.7% (9)
    2:2 Ничья
    4.5% (6)
    2:0 Франция (до 23 лет)
    3.7% (5)
    3:2 Франция (до 23 лет)
    2.2% (3)
    0:1 Аргентина (до 23 лет)
    2.2% (3)
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    Франция (до 23 лет)
    Аргентина (до 23 лет)
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