4 победы 0 ничьих 2 поражения

30.07.2024

Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет)

0:3

27.07.2024

Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет)

1:0

24.07.2024

Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет)

3:0

28.07.2021

Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

0:4