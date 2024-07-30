Стадион: Матмю Атлантик.
Бомбардиры внутри турнира
Франция (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|1
|0.33
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.33
|Олисе Майкл
|1
|0.33
|Мюинга Арно
|1
|0.33
|Баде Луак
|1
|0.33
|Сильдийя Кильянн
|1
|0.33
|Дуэ Дезире
|1
|0.33
Аргентина (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмада Тьяго
|2
|0.67
|Фернандес Игнасио
|1
|0.33
|Симеоне Джулиано
|1
|0.33
|Гондоу Лусиано
|1
|0.33
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.33
|Солер Хулио
|0
|0
Карточки
Франция (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Аргентина (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио II
|1
|0
|Ди Чезаре Марко
|1
|0
Результаты матчей
Франция (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аргентина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Франция (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аргентина (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
57%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (до 23 лет)
(6 матчей)
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 поражения
Аргентина (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Украина (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1
Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Аргентина (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:2 Аргентина (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 3:3 Чили (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:5 Перу (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) - Алжир (до 23 лет) 2:1 Португалия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 2:0 Нигерия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 3:0 Аргентина (до 23 лет) - Сербия (до 23 лет) 2:0
Результаты матчей
Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|4
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|3
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Япония (до 23 лет)
|Ямамото Рихито
|2
|Египет (до 23 лет)
|Адель Ибрахим
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)
Исход игры
Франция (до 23 лет)
87.5% (14)
Ничья
6.3% (1)
Аргентина (до 23 лет)
6.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (10)
Меньше
33.33% (5)
Обе команды забьют
Да
66.67% (10)
Нет
33.33% (5)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 23 лет)
62.5% (10)
1:0 Франция (до 23 лет)
18.8% (3)
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