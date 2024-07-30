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Стадион: .
Франция (до 23 лет)
 
Позже
Аргентина (до 23 лет)
Прогнозы 13
Франция (до 23 лет) 84.6% (11)
X 7.7% (1)
Аргентина (до 23 лет) 7.7% (1)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 1 0.33
Матета Жан-Филипп 1 0.33
Олисе Майкл 1 0.33
Мюинга Арно 1 0.33
Баде Луак 1 0.33
Сильдийя Кильянн 1 0.33
Дуэ Дезире 1 0.33
Аргентина (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 2 0.67
Фернандес Игнасио 1 0.33
Симеоне Джулиано 1 0.33
Гондоу Лусиано 1 0.33
Эчеверри Клаудио 1 0.33
Солер Хулио 0 0

Карточки

Франция (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аргентина (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио II 1 0
Ди Чезаре Марко 1 0

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аргентина (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аргентина (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Франция (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аргентина (до 23 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
57%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 23 лет)
(6 матчей)
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 поражения
Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 0:3 Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0 Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4
Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3 Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1
Аргентина (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Украина (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:1 Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1
Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Аргентина (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:2 Аргентина (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 3:3 Чили (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:5 Перу (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) - Алжир (до 23 лет) 2:1 Португалия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 2:0 Нигерия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 3:0 Аргентина (до 23 лет) - Сербия (до 23 лет) 2:0

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
1/4 финала
Марокко (до 23 лет)
США (до 23 лет)
Япония (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Египет (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)
Франция (до 23 лет)
Аргентина (до 23 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Япония (до 23 лет) Ямамото Рихито 2
Египет (до 23 лет) Адель Ибрахим 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 13
    Франция (до 23 лет) 84.6% (11)
    X 7.7% (1)
    Аргентина (до 23 лет) 7.7% (1)
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    Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

    Исход игры
    Франция (до 23 лет)
    87.5% (14)
    Ничья
    6.3% (1)
    Аргентина (до 23 лет)
    6.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (10)
    Меньше
    33.33% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (10)
    Нет
    33.33% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 23 лет)
    62.5% (10)
    1:0 Франция (до 23 лет)
    18.8% (3)
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    Аргентина (до 23 лет)
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