Тур: 1. Стадион: Метлайф-стэдиум. Главный судья: Villarreal A.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Гарсия
Фран
17
Лукас
10
Модрич
Лука
15
Гюлер
Арда
16
Эндрик
II
21
Диас
Браим
13
Лунин
Андрей
27
Пас
Николас
31
Якобо
Рамон
11
Родриго
29
Латаса
Хуан
12
Валле
Алекс
16
Берналь
Марк
30
Касадо
Марк
31
Кочен
Диего
13
Пенья
Иньяки
25
Файе
Микаил
40
Мартин
Жерар
39
Форт
Эктор
11
Рафинья
Диас
19
Юниент
Квим
10
Дарвих
Ноа
17
Роке
Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Гарсия ФранЗащитник
-
17 ЛукасПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
16 ЭндрикНападающий
-
21 Диас БраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Пас НиколасЗащитник
-
31 Якобо РамонЗащитник
- Защитник
-
11 РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Латаса ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Валле АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берналь МаркПолузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кочен ДиегоВратарь
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Файе МикаилЗащитник
- Защитник
-
40 Мартин ЖерарЗащитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Юниент КвимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дарвих НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Роке ВиторНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
История личных встреч
Барселона
Реал Мадрид
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56%
52%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
33 матча
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 22 победы
58 матчей
37.9%
17.2%
44.9%
22 победы 10 ничьих 26 побед
Первый тайм
24.1%
48.3%
27.6%
14 побед 28 ничьих 16 побед
Второй тайм
27.6%
34.5%
37.9%
16 побед 20 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
43
45
Голов в среднем за матч
1.43
1.61
Среднее время на гол
62
56
Всего голов
44
61
Голов в среднем за матч
1.57
2.03
Среднее время на гол
57
44
Всего голов
87
106
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Тотал матчей
2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
51
Больше 88%
Меньше 12%
7
41
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
60
49
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виктор По
|1
|1
|Торре Пабло
|1
|1
|Касадо Марк
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касадо Марк
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4
Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1
Результаты матчей
Барселона
Реал Мадрид
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Барселона
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Милан
|Коломбо Лоренцо
|2
|Манчестер Сити
|Грилиш Джек
|1
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|1
|Милан
|Чуквуэзе Саму
|1
|Барселона
|Виктор По
|1
|Барселона
|Касадо Марк
|1
|Манчестер Сити
|О'Райли Нико
|1
|Манчестер Сити
|Сусохо Мамаду
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Барселона
45.7% (154)
Ничья
13.4% (45)
Реал Мадрид
40.9% (138)
Тотал 2.5
Больше
76.64% (82)
Меньше
23.36% (25)
Обе команды забьют
Да
91.59% (98)
Нет
8.41% (9)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
9.2% (31)
1:2 Барселона
7.4% (25)
1:1 Ничья
5% (17)
2:2 Ничья
4.2% (14)
1:3 Барселона
0.9% (3)
3:2 Реал Мадрид
0.9% (3)
1:0 Реал Мадрид
0.9% (3)
0:1 Барселона
0.9% (3)
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