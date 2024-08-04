Ну что же, игра у нас возобновилась. Поле после ливня стало "тяжёлым", но всё же для тренеров важно, чтобы футболисты сегодня сыграли как можно больше.

Берналь в борьбе за верховой мяч с Мартином получил небольшое повреждение, но после паузы полузащитник "Барселоны" показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

Правую бровку, где в атаке вынужден работать Лукас Васкес как раз особенно сильно залило, а поэтому показывать комбинационный футбол будет крайне трудно.

Из центра поля последовал заброс на ход Гюлеру к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Торре по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, Милитао накрыл Пабло и не позволил полузащитнику "Барселоны" завершить момент ударом по воротам.

Бальде совершил рывок по левому флангу, Гюлер грамотно отработал в обороне и в подкате выбил мяч в аут под овации трибун.

Мартин на левой половине поля прихватил за корпус Торре, всё было на глаза судьи, но свистка в итоге так и не последовало.

— Болельщики постепенно возвращаются на трибуны, а футболисты "Реала" и "Барселоны" активно разминаются.

— Карло Анчелотти и Хан-Дитер Флик уже вышли на поле вместе с частью игроков, было принято решение, если гроза уйдёт в сторону от стадиона, игра будет продолжена.

— На данный момент ливень прекратился, однако некоторые участки поля оказались подтоплены.

— Несколько минут назад молния вновь ударила рядом со стадионом, а поэтому раньше 3:30 по московскому времени матч точно не возобновится.

15' Пока что точного времени о возобновлении матча нет. Если сегодня погода не наладится, переносить встречу на следующий вечер не будут, игру отменят.

14' Будем ждать информации по мере улучшения погоды, но, если потребуется, продолжение матча могут задержать и на достаточно длительное время.

13' В пригороде Нью-Йорка уже идёт достаточно сильный дождь, стадион "Метлайф" крыши не имеет, а поэтому из-за угрозы грозы встречу и пришлось остановить. Болельщики с трибун сейчас также уходят в рамках меры безопасности, которые прописаны на стадионах США довольно давно, часто подобное можно было наблюдать на матчах Кубка КОНКАКАФ.