☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Villarreal A.
Барселона
0:0
Первый тайм: 45+'
Реал Мадрид
0'
Прогнозы 337
Реал Мадрид 40.9% (138)
X 13.4% (45)
Барселона 45.7% (154)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
Ничья
Реал Мадрид
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Все Коэффициенты
1
Куртуа
Тибо
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
20
Гарсия
Фран
17
Лукас
10
Модрич
Лука
19
Себальос
Дани
15
Гюлер
Арда
28
Мартин
Мигель
16
Эндрик
II
21
Диас
Браим
26
Франсиско
Мартинес
13
Лунин
Андрей
37
Мартинес
Хосеф
35
Асенсио
Рауль
II
33
Обрадор
Рафаэль
27
Пас
Николас
31
Якобо
Рамон
18
Вальехо
Хесус
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
36
Де
Леон
Джереми
29
Латаса
Хуан
32
Лоренцо
Агуадо
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
12
Валле
Алекс
15
Кристенсен
Андреас
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
14
Эрнандес
Унаи
16
Берналь
Марк
30
Касадо
Марк
6
Торре
Пабло
8
Виктор
По
9
Левандовски
Роберт
31
Кочен
Диего
13
Пенья
Иньяки
26
Астралага
Андер
2
Араухо
Хулиан
29
Куэнка
Андрес
25
Файе
Микаил
28
Ольмедо
Алексис
40
Мартин
Жерар
39
Форт
Эктор
4
Ленгле
Клеман
11
Рафинья
Диас
22
Гюндоган
Илкай
19
Юниент
Квим
7
Фернандес
Гилье
10
Дарвих
Ноа
27
Фернандес
Томас
II
21
Домингес
Серхи
17
Роке
Витор
Барселона
Реал Мадрид

История личных встреч

Барселона
Реал Мадрид

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56%
52%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

33 матча

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 22 победы

58 матчей

37.9%
17.2%
44.9%
22 победы 10 ничьих 26 побед

Первый тайм

24.1%
48.3%
27.6%
14 побед 28 ничьих 16 побед

Второй тайм

27.6%
34.5%
37.9%
16 побед 20 ничьих 22 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
С
4:1
ЛЛ
1:2
МД
0:3
КК
0:4
ЛЛ
2:1
КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

43
45

Голов в среднем за матч

1.43
1.61

Среднее время на гол

62
56

Всего голов

44
61

Голов в среднем за матч

1.57
2.03

Среднее время на гол

57
44

Всего голов

87
106

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Тотал матчей

2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
51
Больше 88%
Меньше 12%
7
41
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виктор По 1 1
Торре Пабло 1 1
Касадо Марк 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касадо Марк 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4
Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1

Результаты матчей

Барселона
Реал Мадрид

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барселона
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Барселона
 0:0 2 1 1 0 2 - 2 4
3.
Реал Мадрид
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Барселона
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 2 1 1 0 2 - 2 4
2.
Милан
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Челси
 0 - 0
5.
Реал Мадрид
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров
Милан Коломбо Лоренцо 2
Манчестер Сити Грилиш Джек 1
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 1
Милан Чуквуэзе Саму 1
Барселона Виктор По 1
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Касадо Марк 1
Манчестер Сити О'Райли Нико 1
Манчестер Сити Сусохо Мамаду 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    24'
    Мартин на левой половине поля прихватил за корпус Торре, всё было на глаза судьи, но свистка в итоге так и не последовало. 
  • 23'
    Бальде совершил рывок по левому флангу, Гюлер грамотно отработал в обороне и в подкате выбил мяч в аут под овации трибун. 
  • 22'
    Торре по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, Милитао накрыл Пабло и не позволил полузащитнику "Барселоны" завершить момент ударом по воротам. 
  • 21'
    Из центра поля последовал заброс на ход Гюлеру к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 20'
    Правую бровку, где в атаке вынужден работать Лукас Васкес как раз особенно сильно залило, а поэтому показывать комбинационный футбол будет крайне трудно. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Берналь в борьбе за верховой мяч с Мартином получил небольшое повреждение, но после паузы полузащитник "Барселоны" показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
  • 18'
    Ну что же, игра у нас возобновилась. Поле после ливня стало "тяжёлым", но всё же для тренеров важно, чтобы футболисты сегодня сыграли как можно больше. 
  • Болельщики постепенно возвращаются на трибуны, а футболисты "Реала" и "Барселоны" активно разминаются. 
  • Карло Анчелотти и Хан-Дитер Флик уже вышли на поле вместе с частью игроков, было принято решение, если гроза уйдёт в сторону от стадиона, игра будет продолжена. 
  • На данный момент ливень прекратился, однако некоторые участки поля оказались подтоплены. 
  • Несколько минут назад молния вновь ударила рядом со стадионом, а поэтому раньше 3:30 по московскому времени матч точно не возобновится. 
  • 15'
    Пока что точного времени о возобновлении матча нет. Если сегодня погода не наладится, переносить встречу на следующий вечер не будут, игру отменят. 
  • 14'
    Будем ждать информации по мере улучшения погоды, но, если потребуется, продолжение матча могут задержать и на достаточно длительное время. 
  • Дождь
    13'
    В пригороде Нью-Йорка уже идёт достаточно сильный дождь, стадион "Метлайф" крыши не имеет, а поэтому из-за угрозы грозы встречу и пришлось остановить. Болельщики с трибун сейчас также уходят в рамках меры безопасности, которые прописаны на стадионах США довольно давно, часто подобное можно было наблюдать на матчах Кубка КОНКАКАФ. 
  • 12'
    Карло Анчелотти и футболисты обеих команд пообщались с судьями и сотрудниками безопасности. Рядом со стадионом уже сверкают молнии, а поэтому наша игра будет приостановлена как минимум минут на 20. 
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    • Судья
      11'
      Не успел у нас матч толком начаться, но сразу же матч пришлось приостановить. Не будем забывать, что в США много требований по поводу штормовых предупреждений в рамках безопасности, а поэтому из-за грозы, если она рядом, игру приостановят. 
    • 10'
      Неплохо действуют на поле молодые футболисты «Барселоны», взаимопонимание у них на достаточно высоком уровне.
    • 9'
      Валле вновь попытался разогнать атаку по правому флангу, но на этот раз Алекс под давлением Диаса вынужден был сделать пас назад в центр поля. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Мартинес на половине поля "Реала" нарушил правила против Гарсии. Вновь мадридский клуб не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      7'
      Торре с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Пау оторвался от соперников и головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел под перекладину, но Куртуа в прыжке смог спасти мадридский клуб. 
    • 6'
      Валле неплохо поработал на правом фланге и в итоге за счёт активности Алекс заработал угловой для "Барселоны". 
    • Фол, нарушение
      5'
      Мартин теперь уже перестарался в борьбе за мяч у правого угла штрафной площади "Барселоны", правила были нарушены против Торре. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Берналь в центре поля нарушил правила против Диаса. Игроки "Реала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 3'
      "Реал" в свою очередь также позволяет сопернику держать мяч в центре поля и в особо высокий прессинг идти не собирается. 
    • 2'
      Спокойно начинается наша игра, пока что при этом "Барселона" больше времени проводит с мячом, но дальше центра поля каталонскому клубу продвинуться не удаётся. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Ханс-Дитер Флик и Карло Анчелотти конечно же выпустили на поле немало молодых игроков, но для них в "эль класико" как раз себя проявить, чтобы на них тренеры могли рассчитывать уже и в официальных матчах нового сезона.
    • До матча
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на "эль класико", которое в этот вечер состоится в США на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде. "Реал" и "Барселона" в рамках подготовки к новому сезону пока что играют не в самых оптимальных составах, но всё же в столь принципиальном матче наверняка покажут хороший футбол. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    Прогнозы 337
    Реал Мадрид 40.9% (138)
    X 13.4% (45)
    Барселона 45.7% (154)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 0:0 Реал Мадрид

    Исход игры
    Барселона
    45.7% (154)
    Ничья
    13.4% (45)
    Реал Мадрид
    40.9% (138)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.64% (82)
    Меньше
    23.36% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    91.59% (98)
    Нет
    8.41% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    9.2% (31)
    1:2 Барселона
    7.4% (25)
    1:1 Ничья
    5% (17)
    2:2 Ничья
    4.2% (14)
    1:3 Барселона
    0.9% (3)
    3:2 Реал Мадрид
    0.9% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    0.9% (3)
    0:1 Барселона
    0.9% (3)
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