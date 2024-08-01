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Тур: 1.
Барселона
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 42
Барселона 26.2% (11)
X 19% (8)
Реал Мадрид 54.8% (23)
Все прогнозы

История личных встреч

Барселона
Реал Мадрид

33 матча

78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.5%
45.5%
6%
16 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
22 победы 11 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

58 матчей

44.8%
17.2%
38%
26 побед 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.6%
48.3%
24.1%
16 побед 28 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.9%
34.5%
27.6%
22 победы 20 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
С
4:1
ЛЛ
1:2
МД
0:3
КК
0:4
ЛЛ
2:1
КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

44
61

Голов в среднем за матч

1.57
2.03

Среднее время на гол

57
44

Всего голов

43
45

Голов в среднем за матч

1.43
1.61

Среднее время на гол

62
56

Всего голов

87
106

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Тотал матчей

2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
51
Больше 88%
Меньше 12%
7
41
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виктор По 1 1
Торре Пабло 1 1
Касадо Марк 0 0
Мартин Жерар 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касадо Марк 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0
Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1

Результаты матчей

Барселона
Реал Мадрид

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барселона
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Барселона
 1 1 0 0 2 - 2 3
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 - 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Барселона
 1 1 0 0 2 - 2 3
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Челси
 0 - 0
5.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров
Милан Коломбо Лоренцо 2
Манчестер Сити Грилиш Джек 1
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 1
Милан Чуквуэзе Саму 1
Барселона Виктор По 1
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Касадо Марк 1
Манчестер Сити О'Райли Нико 1
Манчестер Сити Сусохо Мамаду 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2024, осталось 2 дня 17 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Барселона 26.2% (11)
    X 19% (8)
    Реал Мадрид 54.8% (23)
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    Где смотреть матч Барселона - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид

    Исход игры
    Барселона
    27.9% (12)
    Ничья
    18.6% (8)
    Реал Мадрид
    53.5% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.35% (28)
    Меньше
    17.65% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (30)
    Нет
    11.76% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    27.9% (12)
    2:2 Ничья
    14% (6)
    2:1 Барселона
    14% (6)
    1:1 Ничья
    4.7% (2)
    2:3 Реал Мадрид
    4.7% (2)
    0:1 Реал Мадрид
    4.7% (2)
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    Барселона
    Реал Мадрид
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