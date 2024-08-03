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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Реал Мадрид
Барселона
33 матча
78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.5%
45.5%
6%
16 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
22 победы 11 ничьих 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
58 матчей
44.8%
17.2%
38%
26 побед 10 ничьих 22 победы
Первый тайм
27.6%
48.3%
24.1%
16 побед 28 ничьих 14 побед
Второй тайм
37.9%
34.5%
27.6%
22 победы 20 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
61
Голов в среднем за матч
1.57
2.03
Среднее время на гол
57
44
Всего голов
43
45
Голов в среднем за матч
1.43
1.61
Среднее время на гол
62
56
Всего голов
87
106
Голов в среднем за матч
1.5
1.83
Тотал матчей
2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
51
Больше 88%
Меньше 12%
7
41
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
60
49
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виктор По
|1
|1
|Торре Пабло
|1
|1
|Касадо Марк
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касадо Марк
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1
Барселона
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4
Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
Барселона
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Милан
|Коломбо Лоренцо
|2
|Манчестер Сити
|Грилиш Джек
|1
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|1
|Милан
|Чуквуэзе Саму
|1
|Барселона
|Виктор По
|1
|Барселона
|Касадо Марк
|1
|Манчестер Сити
|О'Райли Нико
|1
|Манчестер Сити
|Сусохо Мамаду
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
36.4% (88)
Ничья
16.5% (40)
Барселона
47.1% (114)
Тотал 2.5
Больше
78% (78)
Меньше
22% (22)
Обе команды забьют
Да
93% (93)
Нет
7% (7)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
12.4% (30)
2:1 Барселона
9.5% (23)
1:1 Ничья
6.6% (16)
2:2 Ничья
5.8% (14)
2:3 Реал Мадрид
1.2% (3)
3:2 Барселона
0.8% (2)
1:3 Реал Мадрид
0.8% (2)
0:1 Реал Мадрид
0.8% (2)
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