☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турне чемпионов 2024
Тур: 1.
Реал Мадрид
 
Позже
Барселона
Прогнозы 239
Барселона 36.4% (87)
X 16.7% (40)
Реал Мадрид 46.9% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
2.65
Реклама, ligastavok.ru
4.00
Реклама, betcity.ru
2.95
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

33 матча

78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.5%
45.5%
6%
16 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
22 победы 11 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

58 матчей

44.8%
17.2%
38%
26 побед 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

27.6%
48.3%
24.1%
16 побед 28 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.9%
34.5%
27.6%
22 победы 20 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
С
4:1
ЛЛ
1:2
МД
0:3
КК
0:4
ЛЛ
2:1
КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

44
61

Голов в среднем за матч

1.57
2.03

Среднее время на гол

57
44

Всего голов

43
45

Голов в среднем за матч

1.43
1.61

Среднее время на гол

62
56

Всего голов

87
106

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Тотал матчей

2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
51
Больше 88%
Меньше 12%
7
41
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 45%
Меньше 55%
32
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виктор По 1 1
Торре Пабло 1 1
Касадо Марк 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касадо Марк 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1
Барселона
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4
Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Барселона

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Барселона
 1 1 0 0 2 - 2 3
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Барселона
 1 1 0 0 2 - 2 3
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Челси
 0 - 0
5.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров
Милан Коломбо Лоренцо 2
Манчестер Сити Грилиш Джек 1
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 1
Милан Чуквуэзе Саму 1
Барселона Виктор По 1
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Касадо Марк 1
Манчестер Сити О'Райли Нико 1
Манчестер Сити Сусохо Мамаду 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2024, осталось 9 часов 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 239
    Барселона 36.4% (87)
    X 16.7% (40)
    Реал Мадрид 46.9% (112)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Барселона
    2.65
    Реклама, ligastavok.ru
    4.00
    Реклама, betcity.ru
    2.95
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Барселона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    36.4% (88)
    Ничья
    16.5% (40)
    Барселона
    47.1% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    78% (78)
    Меньше
    22% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    93% (93)
    Нет
    7% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    12.4% (30)
    2:1 Барселона
    9.5% (23)
    1:1 Ничья
    6.6% (16)
    2:2 Ничья
    5.8% (14)
    2:3 Реал Мадрид
    1.2% (3)
    3:2 Барселона
    0.8% (2)
    1:3 Реал Мадрид
    0.8% (2)
    0:1 Реал Мадрид
    0.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Мадрид
    Барселона
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный