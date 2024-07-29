Тур: 1.
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История личных встреч
Челси
Манчестер Сити
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
68.4%
12 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 2 ничьи 28 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 22 победы
49 матчей
32.7%
10.2%
57.1%
16 побед 5 ничьих 28 побед
Первый тайм
24.5%
46.9%
28.6%
12 побед 23 ничьи 14 побед
Второй тайм
22.4%
32.7%
44.9%
11 побед 16 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
1.56
0.92
Среднее время на гол
57
98
Всего голов
43
37
Голов в среднем за матч
1.79
1.48
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
82
59
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Тотал матчей
2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 71%
Меньше 29%
14
24
Больше 49%
Меньше 51%
25
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
53
74
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грилиш Джек
|1
|0.5
|Холанн Эрлинг
|1
|0.5
|Макати Джон
|1
|0.5
|О'Райли Нико
|1
|0.5
|Ковачич Матео
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Райли Нико
|1
|0
|Сусохо Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
0
0
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
Результаты матчей
Челси
Манчестер Сити
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Челси
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 3
|6
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Барселона
|Виктор По
|3
|Милан
|Коломбо Лоренцо
|2
|Манчестер Сити
|Грилиш Джек
|1
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|1
|Милан
|Чуквуэзе Саму
|1
|Барселона
|Касадо Марк
|1
|Манчестер Сити
|О'Райли Нико
|1
|Манчестер Сити
|Сусохо Мамаду
|1
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити
Исход игры
Челси
18% (9)
Ничья
16% (8)
Манчестер Сити
66% (33)
Тотал 2.5
Больше
78.72% (37)
Меньше
21.28% (10)
Обе команды забьют
Да
89.36% (42)
Нет
10.64% (5)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
38% (19)
2:1 Челси
14% (7)
1:1 Ничья
10% (5)
1:3 Манчестер Сити
8% (4)
2:2 Ничья
6% (3)
0:1 Манчестер Сити
6% (3)
2:3 Манчестер Сити
4% (2)
0:2 Манчестер Сити
4% (2)
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