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Тур: 1.
Челси
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 50
Челси 18% (9)
X 16% (8)
Манчестер Сити 66% (33)
Все прогнозы

История личных встреч

Челси
Манчестер Сити

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
68.4%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 2 ничьи 28 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 22 победы

49 матчей

32.7%
10.2%
57.1%
16 побед 5 ничьих 28 побед

Первый тайм

24.5%
46.9%
28.6%
12 побед 23 ничьи 14 побед

Второй тайм

22.4%
32.7%
44.9%
11 побед 16 ничьих 22 победы

История матчей

ТМК
4:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

1.56
0.92

Среднее время на гол

57
98

Всего голов

43
37

Голов в среднем за матч

1.79
1.48

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

82
59

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 71%
Меньше 29%
14
24
Больше 49%
Меньше 51%
25
13
Больше 27%
Меньше 73%
36
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
8
Больше 16%
Меньше 84%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

53
74

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грилиш Джек 1 0.5
Холанн Эрлинг 1 0.5
Макати Джон 1 0.5
О'Райли Нико 1 0.5
Ковачич Матео 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Райли Нико 1 0
Сусохо Мамаду 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1

Результаты матчей

Челси
Манчестер Сити

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Челси
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Барселона
 2 2 0 0 4 - 3 6
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
5.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Милан
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 - 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Барселона
 1 1 0 0 2 - 2 3
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Челси
 0 - 0
5.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Барселона Виктор По 3
Милан Коломбо Лоренцо 2
Манчестер Сити Грилиш Джек 1
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 1
Милан Чуквуэзе Саму 1
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Касадо Марк 1
Манчестер Сити О'Райли Нико 1
Манчестер Сити Сусохо Мамаду 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2024, осталось 2 дня 16 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Челси 18% (9)
    X 16% (8)
    Манчестер Сити 66% (33)
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    Прогнозы на матч Челси - Манчестер Сити

    Исход игры
    Челси
    18% (9)
    Ничья
    16% (8)
    Манчестер Сити
    66% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.72% (37)
    Меньше
    21.28% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    38% (19)
    2:1 Челси
    14% (7)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    1:3 Манчестер Сити
    8% (4)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    0:1 Манчестер Сити
    6% (3)
    2:3 Манчестер Сити
    4% (2)
    0:2 Манчестер Сити
    4% (2)
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