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Тур: 1.
Ливерпуль
 
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Манчестер Юнайтед
Прогнозы 37
Ливерпуль 8.1% (3)
X 21.6% (8)
Манчестер Юнайтед 70.3% (26)
Все прогнозы

История личных встреч

Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
55%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
45%
15 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед

44 матча

34.1%
22.7%
43.2%
15 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

31.8%
43.2%
25%
14 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.1%
34.1%
31.8%
15 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
4:3
ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

31
39

Голов в среднем за матч

1.63
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

47
11

Голов в среднем за матч

1.88
0.58

Среднее время на гол

47
155

Всего голов

78
50

Голов в среднем за матч

1.77
1.14

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

50
79

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2
Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2024, осталось 2 дня 18 часов 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 45.9% пользователей.
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    • Прогнозы 37
    Ливерпуль 8.1% (3)
    X 21.6% (8)
    Манчестер Юнайтед 70.3% (26)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Ливерпуль
    8.1% (3)
    Ничья
    21.6% (8)
    Манчестер Юнайтед
    70.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (30)
    Меньше
    16.67% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (33)
    Нет
    8.33% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    45.9% (17)
    2:2 Ничья
    13.5% (5)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    13.5% (5)
    1:1 Ничья
    8.1% (3)
    2:1 Ливерпуль
    8.1% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    5.4% (2)
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    Манчестер Юнайтед
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