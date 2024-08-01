Тур: 1.
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История личных встреч
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
55%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
45%
15 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед
44 матча
34.1%
22.7%
43.2%
15 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
31.8%
43.2%
25%
14 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.1%
34.1%
31.8%
15 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
39
Голов в среднем за матч
1.63
1.56
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
47
11
Голов в среднем за матч
1.88
0.58
Среднее время на гол
47
155
Всего голов
78
50
Голов в среднем за матч
1.77
1.14
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
50
79
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2
Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2
Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Ливерпуль
8.1% (3)
Ничья
21.6% (8)
Манчестер Юнайтед
70.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (30)
Меньше
16.67% (6)
Обе команды забьют
Да
91.67% (33)
Нет
8.33% (3)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
45.9% (17)
2:2 Ничья
13.5% (5)
1:3 Манчестер Юнайтед
13.5% (5)
1:1 Ничья
8.1% (3)
2:1 Ливерпуль
8.1% (3)
0:2 Манчестер Юнайтед
5.4% (2)
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