☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Васкес Рубиэль
Манчестер Юнайтед
0:2
Перерыв
Ливерпуль
0'
0:1
10' Гол
Карвалью Фабиу
0:2
36' Гол
Джонс Кёртис

Ход матча

10'
0:1
Карвалью Фабиу
(Жота Диогу)
36'
0:2
Джонс Кёртис
(Салах Мохамед)
Прогнозы 121
Манчестер Юнайтед 43% (52)
X 22.3% (27)
Ливерпуль 34.7% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Ливерпуль
6.30
Реклама, bettery.ru
8.50
Реклама, fon.bet
2.25
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
35
Эванс
Джонни
41
Амасс
Гарри
18
Каземиро
Карлос
43
Кольер
Тоби
7
Маунт
Мэйсон
25
Санчо
Джедон
10
Рэшфорд
Маркус
40
Витек
Радек
22
Хитон
Том
51
Беннетт
Рис
48
Фиш
Уильям
61
Мюррей
Сэм
21
Антони
14
Эриксен
Кристиан
39
Мактоминай
Скотт
46
Межбри
Ханнибал
59
Ойеделе
Макси
57
Флетчер
Джек
53
Мэтер
Сэм
63
Скэнлон
Джеймс
36
Итан
Уитли
62
Келлехер
Каомхин
5
Конате
Ибраима
78
Куанса
Джарелл
21
Цимикас
Костас
84
Брэдли
Конор
38
Гравенберх
Райан
19
Эллиотт
Харви
28
Карвалью
Фабиу
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
56
Ярош
Витезслав
43
Байчетич
Стефан
44
Чамберс
Люк
47
Филлипс
Натаниэль
72
Ван
дер
Берг
Сепп
3
Эндо
Ватару
80
Мортон
Тайлер
98
Ниони
Трей
91
Стивенсон
Лука
86
Харви
Блэр
50
Доак
Бен
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед

44 матча

43.2%
22.7%
34.1%
19 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
43.2%
31.8%
11 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.8%
34.1%
34.1%
14 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
4:3
ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

47
11

Голов в среднем за матч

1.88
0.58

Среднее время на гол

47
155

Всего голов

31
39

Голов в среднем за матч

1.63
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

78
50

Голов в среднем за матч

1.77
1.14

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

50
79

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Всё. Первый тайм завершён. Счёт 0:2. 
  • 45'
    Штрафной разыграли футболисты "Ливерпуля". Пошёл мягкий заброс в штрафную площадь, борьба, и защитники "Манчестер Юнайтед" смогли выбить мяч.
  • 45'
    Уан-Биссака попытался заработать угловой на правом фланге, но будет только розыгрыш аута в исполнении футболистов "Манчестер Юнайтед". 
  • Офсайд
    44'
    Рэшфорд попал в офсайд после заброса с правого фланга. 
  • 43'
    Кольер классно ворвался в штрафную площадь соперника, но с угла вратарской пробил параллельно воротам. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Санчо оказался на газоне. Будет штрафной. Вблизи владений Онана. 
  • 41'
    Заброс на Салаха, Мохамед на правом фланге попытался пробросить мяч мимо соперника, но обмануть футболиста "Манчестер Юнайтед" не сумел. 
  • 40'
    Онана решил поиграть ногами, вышел даже за пределы штрафной площади, но обостряющая передача пришлась в ноги футболиста "Ливерпуля". Брэдли не стал сразу мчаться вперёд и откатил на свою половину. 
  • 39'
    Приуныли игроки "Манчестер Юнайтед" после второго пропущенного гола. Футболисты "Ливерпуля" неторопливо раскатывают оборону соперника. 
  • 2 гола - дубль!
    37'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!
    Салах без труда оставил не у дел опекуна на правом фланге, добежал почти до лицевой линии и сильно прострелил во вратарскую, Карвалью опередил защитника и с метров трёх вколотил мяч в сетку ворот. Онана и не пытался прерывать передачу или заблокировать удар. Дубль у Фабиу! 
  • 36'
    Длительную атаку провели футболисты "Манчестер Юнайтед", увидели мы и перепасовку в центре поля, переводы на правый фланг, но мяч до штрафной Келлехера так доставлен и не был.
  • 35'
    Окончательно упали у нас скорости в матче. 
  • 34'
    Рэшфорд принял мяч на левом фланге, перевёл на противоположный, пошла диагональ обратно, будет розыгрыш аута в исполнении футболистов "Ливерпуля". 
  • 33'
    Чуть-чуть не поспел на разрезающую передачу с левого фланга Цимикас. Онана введёт мяч в игру. 
  • 32'
    Цимикас летел на полной скорости по левому флангу, но грамотный подкат в исполнении Аарона, будет розыгрыш аута. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Офсайд
      31'
      Салах открылся в штрафной площади соперника после длинного заброса, принял, плохо, да ещё и боковой арбитр поднял флажок. 
    • Угловой
      30'
      Подача от правого фланга получилась в район вратарской, Онана поймать не смог, защитники подстраховали, вынос получился слабым, а удар от футболиста "Ливерпуля" неточным. 
    • 29'
      Корнер на правом фланге заработали игроки "Ливерпуля". Карвалью постарался. 
    • 28'
      Решили немного сбить атакующий порыв соперника игроки "Ливерпуля", комбинировали футболисты на своей половине поля. 
    • 27'
      Заметно активнее действуют в последние минуты игроки "Манчестер Юнайтед". 
    • Угловой
      26'
      После розыгрыша углового с правого фланга Маркус вновь пробил по воротам, на этот раз низом метров с десяти, мяч прокатился чуть правее дальней штанги. 
    • Опасный момент
      25'
      Рэшфорд протащил мяч по левому краю, сместился в центр, после ряда передач мяч вновь оказался у Рэшфорда, удар от Маркуса в правый верхний угол, и надёжно сыграл Келлехер, угловой будет. 
    • 24'
      Жота мог выскочить почти на свидание с Онаной, но защитник "Манчестер Юнайтед" смог опередить соперника. 
    • Травма, повреждение
      23'
      Брэдли не может подняться после жёсткого приёма со стороны футболиста "Манчестер Юнайтед". Врачи уже появились. 
    • 22'
      Маунт включил повышенную передачу, добрался почти до лицевой линии и навесил практически во вратарскую, никто до мяча так и не добрался. 
    • 21'
      Небольшая пауза... Второй мяч появился на поле, персонал стадиона убирал лишний игровой снаряд. 
    • 20'
      Скоростной выпад провели игроки "Ливерпуля", Салах смог отклеиться от опекуна и нанёс удар по воротам, толком выстрел не получился, Онана без труда поймал. 
    • 19'
      Быстро разыграли штрафной на чужой половине поля футболисты "Манчестер Юнайтед", будет удар от ворот. 
    • 18'
      Рэшфорд хорошо поборолся на чужой половине, сделал передачу чуть правее, скидка на ход Аарона, но ужасную обостряющую передачу сделал Уан-Биссака. Мяч ушёл за боковую линию.
    • 17'
      Уан-Биссака знатно протащил мяч по правому флангу, но дальше центра пройти не смог, вновь последовала передача назад. 
    • 16'
      После небольшого подъёма скоростей вновь игра ушла в район центрального круга. Ждём опасных моментов!
    • 15'
      Смогли отобрать мяч игроки "Ливерпуля" на половине соперника, последовал заброс в штрафную площадь, Онана поймал мяч с первой попытки. 
    • 14'
      Рэшфорд зарядил по воротам метров с двадцати пяти после грубой ошибки защитников "Ливерпуля", мяч в рамку не попал. 
    • Опасный момент
      13'
      Маунт здорово забежал за спину игрокам "Ливерпуля" и из непростой ситуации пробил по воротам, Келлехер вовремя рванул из рамки и спас команду! 
    • 11'
      Продолжает давить "Ливерпуль". Футболисты "Манчестер Юнайтед" пытаются комбинировать, но делают это пока только на своей половине поля. 
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!
      Размашистую атаку провели футболисты "Ливерпуля",  Карвалью оказался в штрафной площади немного левее центра, прошёл мимо двух игроков и просто ткнул мяч в дальний нижний угол ворот, Онана даже на прыгал. 
    • Опасный момент
      9'
      Интересно получилось! Маунт был награждён мячом почти на линии штрафной площади, сделал пару шагов и нанёс плотный выстрел по воротам "Ливерпуля", Келлехер успел сложиться и ногами отбил мяч! 
    • 8'
      Диалло здорово сыграл в центре поля, перехватил мяч, решил сыграть на партнёра, но пас получился ужасным, очередная потеря. 
    • 7'
      Очень много брака в передачах в стартовые минуты. Вообще толком не держится мяч у обеих команд. 
    • 6'
      Салах мог сейчас обокрасть Онану на линии штрафной площади, чуть-чуть не хватило Мохамеду. 
    • 5'
      Амасс открылся на правом фланге атаки, сблизился со штрафной площадью и нанёс плотный удар по воротам, но мяч пошёл значительно выше и левее цели. 
    • 4'
      Решили сыграть через длинный запрос игроки "Манчестер Юнайтед", из центра поля был заброшен мяч, но в итоге в игру вступил Келлехер. 
    • 3'
      Не могут пока выйти толком со своей половины поля футболисты "Манчестер Юнайтед". Катают они мяч вблизи штрафной и часто играют на своего голкипера. 
    • 2'
      Онана сыграл довольно опасно, отпасовал на своего защитника, обошлось. Пока без острых моментов. 
    • 1'
      Цимикас промчался по левому флангу, попытался выполнить навесную передачу, но всё-таки его оставили без мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! Футболисты "Ливерпуля" начали с центра поля. 
    • До матча
    • Команды вышли на поле. 
    • Всё готово к старту матча, арена заполнена практически под завязку! 
    • Доброго времени суток, любители спорта! Предлагаем вашему вниманию товарищеский матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль". Комментировать поединок будет Николай Усатов. 
    Прогнозы 121
    Манчестер Юнайтед 43% (52)
    X 22.3% (27)
    Ливерпуль 34.7% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Ливерпуль
    6.30
    Реклама, bettery.ru
    8.50
    Реклама, fon.bet
    2.25
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 0:2 Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:2 Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    43% (52)
    Ничья
    22.3% (27)
    Ливерпуль
    34.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.26% (91)
    Меньше
    15.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    96.3% (104)
    Нет
    3.7% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    30.6% (37)
    1:2 Ливерпуль
    28.9% (35)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    2:2 Ничья
    8.3% (10)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    4.1% (5)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    1.7% (2)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный