Тур: 1. Стадион: Williams-Brice Stadium. Главный судья: Васкес Рубиэль
0:2
Перерыв
Ход матча
10'
0:1
36'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
35
Эванс
Джонни
41
Амасс
Гарри
43
Кольер
Тоби
25
Санчо
Джедон
40
Витек
Радек
22
Хитон
Том
51
Беннетт
Рис
48
Фиш
Уильям
61
Мюррей
Сэм
21
Антони
57
Флетчер
Джек
53
Мэтер
Сэм
36
Итан
Уитли
84
Брэдли
Конор
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
44
Чамберс
Люк
98
Ниони
Трей
86
Харви
Блэр
50
Доак
Бен
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
-
41 Амасс ГарриЗащитник
- Защитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
43 Кольер ТобиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
-
40 Витек РадекВратарь
-
22 Хитон ТомВратарь
-
51 Беннетт РисЗащитник
-
48 Фиш УильямЗащитник
-
61 Мюррей СэмЗащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Флетчер ДжекНападающий
-
53 Мэтер СэмНападающий
- Нападающий
-
36 Итан УитлиНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
84 Брэдли КонорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Чамберс ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ниони ТрейПолузащитник
- Полузащитник
-
86 Харви БлэрНападающий
-
50 Доак БенНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед
44 матча
43.2%
22.7%
34.1%
19 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
43.2%
31.8%
11 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.8%
34.1%
34.1%
14 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
11
Голов в среднем за матч
1.88
0.58
Среднее время на гол
47
155
Всего голов
31
39
Голов в среднем за матч
1.63
1.56
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
78
50
Голов в среднем за матч
1.77
1.14
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
50
79
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:2 Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Юнайтед
43% (52)
Ничья
22.3% (27)
Ливерпуль
34.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
84.26% (91)
Меньше
15.74% (17)
Обе команды забьют
Да
96.3% (104)
Нет
3.7% (4)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
30.6% (37)
1:2 Ливерпуль
28.9% (35)
1:1 Ничья
10.7% (13)
2:2 Ничья
8.3% (10)
3:1 Манчестер Юнайтед
4.1% (5)
2:0 Манчестер Юнайтед
1.7% (2)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.7% (2)
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