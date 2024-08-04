Заброс на Салаха, Мохамед на правом фланге попытался пробросить мяч мимо соперника, но обмануть футболиста "Манчестер Юнайтед" не сумел.

Кольер классно ворвался в штрафную площадь соперника, но с угла вратарской пробил параллельно воротам.

Рэшфорд попал в офсайд после заброса с правого фланга.

Уан-Биссака попытался заработать угловой на правом фланге, но будет только розыгрыш аута в исполнении футболистов "Манчестер Юнайтед".

40' Онана решил поиграть ногами, вышел даже за пределы штрафной площади, но обостряющая передача пришлась в ноги футболиста "Ливерпуля". Брэдли не стал сразу мчаться вперёд и откатил на свою половину.

39' Приуныли игроки "Манчестер Юнайтед" после второго пропущенного гола. Футболисты "Ливерпуля" неторопливо раскатывают оборону соперника.

37' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!

Салах без труда оставил не у дел опекуна на правом фланге, добежал почти до лицевой линии и сильно прострелил во вратарскую, Карвалью опередил защитника и с метров трёх вколотил мяч в сетку ворот. Онана и не пытался прерывать передачу или заблокировать удар. Дубль у Фабиу!

36' Длительную атаку провели футболисты "Манчестер Юнайтед", увидели мы и перепасовку в центре поля, переводы на правый фланг, но мяч до штрафной Келлехера так доставлен и не был.

35' Окончательно упали у нас скорости в матче.

34' Рэшфорд принял мяч на левом фланге, перевёл на противоположный, пошла диагональ обратно, будет розыгрыш аута в исполнении футболистов "Ливерпуля".

33' Чуть-чуть не поспел на разрезающую передачу с левого фланга Цимикас. Онана введёт мяч в игру.