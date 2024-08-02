Тур: 1.
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История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед
44 матча
43.2%
22.7%
34.1%
19 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
43.2%
31.8%
11 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.8%
34.1%
34.1%
14 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
11
Голов в среднем за матч
1.88
0.58
Среднее время на гол
47
155
Всего голов
31
39
Голов в среднем за матч
1.63
1.56
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
78
50
Голов в среднем за матч
1.77
1.14
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
50
79
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Юнайтед
56.8% (42)
Ничья
14.9% (11)
Ливерпуль
28.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
86.3% (63)
Меньше
13.7% (10)
Обе команды забьют
Да
94.52% (69)
Нет
5.48% (4)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
43.2% (32)
1:2 Ливерпуль
25.7% (19)
1:1 Ничья
8.1% (6)
2:2 Ничья
6.8% (5)
3:1 Манчестер Юнайтед
6.8% (5)
2:0 Манчестер Юнайтед
2.7% (2)
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