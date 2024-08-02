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Тур: 1.
Манчестер Юнайтед
 
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Ливерпуль
Прогнозы 74
Манчестер Юнайтед 56.8% (42)
X 14.9% (11)
Ливерпуль 28.4% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Ливерпуль
2.45
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4.10
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2.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 15 побед

44 матча

43.2%
22.7%
34.1%
19 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
43.2%
31.8%
11 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.8%
34.1%
34.1%
14 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
4:3
ПЛ
0:0
ПЛ
7:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

47
11

Голов в среднем за матч

1.88
0.58

Среднее время на гол

47
155

Всего голов

31
39

Голов в среднем за матч

1.63
1.56

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

78
50

Голов в среднем за матч

1.77
1.14

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
27
Больше 61%
Меньше 39%
17
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

50
79

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2024, осталось 1 день 7 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 74
    Манчестер Юнайтед 56.8% (42)
    X 14.9% (11)
    Ливерпуль 28.4% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Ливерпуль
    2.45
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    4.10
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    2.50
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    56.8% (42)
    Ничья
    14.9% (11)
    Ливерпуль
    28.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.3% (63)
    Меньше
    13.7% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    94.52% (69)
    Нет
    5.48% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    43.2% (32)
    1:2 Ливерпуль
    25.7% (19)
    1:1 Ничья
    8.1% (6)
    2:2 Ничья
    6.8% (5)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    6.8% (5)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    2.7% (2)
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