До матча

— Напомним, что встреча в Балтиморе начнётся примерно в 2:40 по московскому времени.

— "Барселона" и "Милан" неплохо показывают себя в контрольных матчах в США, а поэтому сегодня многие любители футбола конечно же вправе ожидать интересного и голевого матча.