Тур: 1. Стадион: M&T Bank Stadium.
Прогноз на матч от Liveresult
12
Валле
Алекс
24
Мартин
Жерар
30
Касадо
Марк
11
Рафинья
Диас
13
Пенья
Иньяки
31
Кочен
Диего
23
Кунде
Жюль
20
Форт
Эктор
25
Файе
Микаил
19
Юниент
Квим
10
Дарвих
Ноа
16
Берналь
Марк
17
Роке
Витор
28
Тиав
Малик
80
Муса
Юнус
10
Леау
Рафаэл
15
Йович
Лука
92
Ноа
Равьер
69
Нава
Лапо
94
Адли
Ясин
91
Куенка
Уго
17
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Валле АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Мартин ЖерарЗащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
20 Форт ЭкторЗащитник
- Защитник
-
25 Файе МикаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юниент КвимПолузащитник
-
10 Дарвих НоаПолузащитник
-
16 Берналь МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Роке ВиторНападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
92 Ноа РавьерВратарь
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Куенка УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
История личных встреч
Барселона
Милан
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
0.83
Среднее время на гол
34
108
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
99
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виктор Пау
|3
|1.5
|Пас Николас
|1
|0.5
|Торре Пабло
|1
|0.5
|Касадо Марк
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|2
|1
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.5
|Насти Марко
|1
|0.5
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касадо Марк
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0
Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0
Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1
Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2
Результаты матчей
Барселона
Милан
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Барселона
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 3
|6
|3.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|0
|-
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|0
|-
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Барселона
|Виктор Пау
|3
|Милан
|Коломбо Лоренцо
|2
|Манчестер Сити
|Грилиш Джек
|1
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|1
|Милан
|Чуквуэзе Саму
|1
|Барселона
|Касадо Марк
|1
|Манчестер Сити
|О'Райли Нико
|1
|Манчестер Сити
|Сусохо Мамаду
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона - Милан
Исход игры
Барселона
72.3% (115)
Ничья
17% (27)
Милан
10.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
78.18% (86)
Меньше
21.82% (24)
Обе команды забьют
Да
90% (99)
Нет
10% (11)
Популярный счёт
2:1 Барселона
39% (62)
1:1 Ничья
8.2% (13)
2:2 Ничья
6.3% (10)
2:0 Барселона
4.4% (7)
3:1 Барселона
3.8% (6)
1:2 Милан
2.5% (4)
1:0 Барселона
1.9% (3)
2:3 Милан
1.3% (2)
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