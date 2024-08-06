☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Милан
Прогнозы 158
Барселона 72.2% (114)
X 17.1% (27)
Милан 10.8% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Милан
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Все Коэффициенты
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
12
Валле
Алекс
15
Кристенсен
Андреас
4
Ленгле
Клеман
24
Мартин
Жерар
30
Касадо
Марк
22
Гюндоган
Илкай
8
Виктор
Пау
11
Рафинья
Диас
21
Домингес
Серхи
9
Левандовски
Роберт
26
Астралага
Андер
13
Пенья
Иньяки
31
Кочен
Диего
2
Араухо
Хулиан
28
Ольмедо
Алексис
5
Иньиго
Мартинес
23
Кунде
Жюль
20
Форт
Эктор
29
Куэнка
Андрес
25
Файе
Микаил
3
Бальде
Алехандро
7
Фернандес
Гилье
14
Эрнандес
Унаи
19
Юниент
Квим
10
Дарвих
Ноа
16
Берналь
Марк
6
Торре
Пабло
27
Фернандес
Томас
II
17
Роке
Витор
96
Торриани
Лоренцо
23
Томори
Фикайо
28
Тиав
Малик
42
Терраччано
Филиппо
56
Салемакерс
Алексис
80
Муса
Юнус
8
Лофтус-Чик
Рубен
21
Чуквуэзе
Саму
10
Леау
Рафаэл
11
Пулишич
Кристиан
15
Йович
Лука
92
Ноа
Равьер
69
Нава
Лапо
2
Калабрия
Давиде
46
Габбия
Маттео
20
Хименес
Алехандро
5
Калюлю
Пьер
32
Побега
Томмазо
94
Адли
Ясин
4
Беннасер
Исмаэль
91
Куенка
Уго
85
Дзероли
Кевин
73
Камарда
Франческо
30
Либерали
Маттиа
17
Окафор
Ноа
Барселона
Милан

История личных встреч

Барселона
Милан

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
МКЧ
1:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
4:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
2:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
0.83

Среднее время на гол

34
108

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
99

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виктор Пау 3 1.5
Пас Николас 1 0.5
Торре Пабло 1 0.5
Касадо Марк 0 0
Мартин Жерар 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 1
Чуквуэзе Саму 1 0.5
Насти Марко 1 0.5

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касадо Марк 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Барселона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0
Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0
Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1
Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2

Результаты матчей

Барселона
Милан

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Барселона
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Барселона
 2 2 0 0 4 - 3 6
3.
Реал Мадрид
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Челси
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Реал Мадрид
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Челси
 0:1 0 - 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2 2 0 0 4 - 3 6
2.
Милан
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Манчестер Сити
 0 - 0
4.
Челси
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Реал Мадрид
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров
Барселона Виктор Пау 3
Милан Коломбо Лоренцо 2
Манчестер Сити Грилиш Джек 1
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 1
Милан Чуквуэзе Саму 1
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Касадо Марк 1
Манчестер Сити О'Райли Нико 1
Манчестер Сити Сусохо Мамаду 1
Весь список
  • До матча
  • Напомним, что встреча в Балтиморе начнётся примерно в 2:40 по московскому времени. 
  • "Барселона" и "Милан" неплохо показывают себя в контрольных матчах в США, а поэтому сегодня многие любители футбола конечно же вправе ожидать интересного и голевого матча. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между испанской "Барселоной" и итальянским "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 158
Барселона 72.2% (114)
X 17.1% (27)
Милан 10.8% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
Ничья
Милан
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Барселона - Милан

Исход игры
Барселона
72.3% (115)
Ничья
17% (27)
Милан
10.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
78.18% (86)
Меньше
21.82% (24)
Обе команды забьют
Да
90% (99)
Нет
10% (11)
Популярный счёт
2:1 Барселона
39% (62)
1:1 Ничья
8.2% (13)
2:2 Ничья
6.3% (10)
2:0 Барселона
4.4% (7)
3:1 Барселона
3.8% (6)
1:2 Милан
2.5% (4)
1:0 Барселона
1.9% (3)
2:3 Милан
1.3% (2)
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