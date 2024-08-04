Тур: 1.
История личных встреч
Барселона
Милан
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
0.83
Среднее время на гол
34
108
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.73
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
99
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виктор По
|3
|1.5
|Пас Николас
|1
|0.5
|Торре Пабло
|1
|0.5
|Касадо Марк
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|2
|1
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.5
|Насти Марко
|1
|0.5
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касадо Марк
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1
Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1
Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2
Результаты матчей
Барселона
Милан
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Барселона
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 3
|6
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Барселона
|Виктор По
|3
|Милан
|Коломбо Лоренцо
|2
|Манчестер Сити
|Грилиш Джек
|1
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|1
|Милан
|Чуквуэзе Саму
|1
|Барселона
|Касадо Марк
|1
|Манчестер Сити
|О'Райли Нико
|1
|Манчестер Сити
|Сусохо Мамаду
|1
Прогнозы на матч Барселона - Милан
Исход игры
Барселона
73.5% (36)
Ничья
18.4% (9)
Милан
8.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (32)
Меньше
31.91% (15)
Обе команды забьют
Да
82.98% (39)
Нет
17.02% (8)
Популярный счёт
2:1 Барселона
51% (25)
1:1 Ничья
14.3% (7)
2:0 Барселона
12.2% (6)
2:2 Ничья
4.1% (2)
1:0 Барселона
4.1% (2)
1:2 Милан
4.1% (2)
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