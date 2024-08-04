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Тур: 1.
Барселона
 
Позже
Милан
Прогнозы 49
Барселона 73.5% (36)
X 18.4% (9)
Милан 8.2% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Барселона
Милан

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
МКЧ
1:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
4:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
2:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
0.83

Среднее время на гол

34
108

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
99

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виктор По 3 1.5
Пас Николас 1 0.5
Торре Пабло 1 0.5
Касадо Марк 0 0
Мартин Жерар 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 1
Чуквуэзе Саму 1 0.5
Насти Марко 1 0.5

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касадо Марк 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2
Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1
Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1
Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2

Результаты матчей

Барселона
Милан

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Барселона
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Барселона
 2 2 0 0 4 - 3 6
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
5.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Милан
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0 - 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Барселона
 1 1 0 0 2 - 2 3
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Челси
 0 - 0
5.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Барселона Виктор По 3
Милан Коломбо Лоренцо 2
Манчестер Сити Грилиш Джек 1
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 1
Милан Чуквуэзе Саму 1
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Касадо Марк 1
Манчестер Сити О'Райли Нико 1
Манчестер Сити Сусохо Мамаду 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2024, осталось 2 дня 18 часов 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 49
    Барселона 73.5% (36)
    X 18.4% (9)
    Милан 8.2% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Барселона - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Милан

    Исход игры
    Барселона
    73.5% (36)
    Ничья
    18.4% (9)
    Милан
    8.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    51% (25)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    2:0 Барселона
    12.2% (6)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    1:0 Барселона
    4.1% (2)
    1:2 Милан
    4.1% (2)
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