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Тур: 1.
Челси
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 49
Челси 12.2% (6)
X 6.1% (3)
Реал Мадрид 81.6% (40)
Все прогнозы

История личных встреч

Челси
Реал Мадрид

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
КЧСА/Е
3:2
МКЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
60

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4
Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2024, осталось 2 дня 18 часов 2 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 46.9% пользователей.
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    • Прогнозы 49
    Челси 12.2% (6)
    X 6.1% (3)
    Реал Мадрид 81.6% (40)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Челси - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Реал Мадрид

    Исход игры
    Челси
    12.2% (6)
    Ничья
    6.1% (3)
    Реал Мадрид
    81.6% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.85% (38)
    Меньше
    19.15% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    85.11% (40)
    Нет
    14.89% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    46.9% (23)
    2:1 Челси
    12.2% (6)
    0:2 Реал Мадрид
    10.2% (5)
    1:3 Реал Мадрид
    10.2% (5)
    2:3 Реал Мадрид
    4.1% (2)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
    0:1 Реал Мадрид
    4.1% (2)
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