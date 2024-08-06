Тур: 1.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
20
Гарсия
Фран
17
Лукас
10
Модрич
Лука
11
Родриго
21
Диас
Браим
13
Лунин
Андрей
27
Пас
Николас
31
Якобо
Рамон
15
Гюлер
Арда
16
Эндрик
II
29
Латаса
Хуан
27
Гюсто
Мало
45
Лавия
Ромео
11
Мадуэке
Нони
38
Гиу
Марк
21
Чилуэлл
Бен
29
Фофана
Уэсли
40
Вейга
Ренато
32
Джордж
Тирик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Гарсия ФранЗащитник
-
17 ЛукасПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Диас БраимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Пас НиколасЗащитник
-
31 Якобо РамонЗащитник
- Защитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
16 ЭндрикНападающий
-
29 Латаса ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Джеймс РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Полузащитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Гиу МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
29 Фофана УэслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Джордж ТирикНападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
История личных встреч
Реал Мадрид
Челси
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виктор Пау
|2
|1
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Реал Мадрид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2
Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2
Результаты матчей
Реал Мадрид
Челси
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 3
|6
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 3
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Барселона
|Виктор Пау
|3
|Милан
|Коломбо Лоренцо
|2
|Манчестер Сити
|Грилиш Джек
|1
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|1
|Милан
|Чуквуэзе Саму
|1
|Барселона
|Касадо Марк
|1
|Манчестер Сити
|О'Райли Нико
|1
|Манчестер Сити
|Сусохо Мамаду
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Челси
Исход игры
Реал Мадрид
48.3% (83)
Ничья
6.4% (11)
Челси
45.3% (78)
Тотал 2.5
Больше
84.4% (92)
Меньше
15.6% (17)
Обе команды забьют
Да
90.83% (99)
Нет
9.17% (10)
Популярный счёт
1:2 Челси
22.7% (39)
2:1 Реал Мадрид
20.9% (36)
1:3 Челси
4.1% (7)
1:1 Ничья
4.1% (7)
0:2 Челси
2.9% (5)
3:1 Реал Мадрид
1.7% (3)
2:2 Ничья
1.7% (3)
0:1 Челси
1.7% (3)
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