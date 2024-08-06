☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турне чемпионов 2024
Тур: 1.
Реал Мадрид
 
Позже
Челси
Прогнозы 166
Реал Мадрид 47.6% (79)
X 6.6% (11)
Челси 45.8% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Челси
4.40
Реклама, zenit.win
4.50
Реклама, betcity.ru
3.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Куртуа
Тибо
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
20
Гарсия
Фран
17
Лукас
10
Модрич
Лука
19
Себальос
Дани
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
28
Мартин
Мигель
21
Диас
Браим
26
Франсиско
Мартинес
13
Лунин
Андрей
37
Мартинес
Хосеф
35
Асенсио
Рауль
II
33
Обрадор
Рафаэль
27
Пас
Николас
31
Якобо
Рамон
18
Вальехо
Хесус
15
Гюлер
Арда
36
Де
Леон
Джереми
16
Эндрик
II
29
Латаса
Хуан
32
Лоренцо
Агуадо
12
Йоргенсен
Филип
II
24
Джеймс
Рис
II
5
Бадьяшиль
Бенуа
6
Колвилл
Леви
27
Гюсто
Мало
8
Фернандес
Энцо
II
45
Лавия
Ромео
11
Мадуэке
Нони
18
Нкунку
Кристофер
7
Стерлинг
Рахим
38
Гиу
Марк
1
Санчес
Ричард
13
Беттинелли
Маркус
34
Ачемпонг
Джошуа
4
Адарабиойо
Олуватосин
21
Чилуэлл
Бен
29
Фофана
Уэсли
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
16
Угочукву
Лесли
40
Вейга
Ренато
17
Чуквуэмека
Калеб
10
Мудрик
Михаил
32
Джордж
Тирик
Реал Мадрид
Челси

История личных встреч

Реал Мадрид
Челси

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:3
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
КЧСА/Е
3:2
МКЧ
3:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виктор Пау 2 1
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2
Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Челси

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Барселона
 2 2 0 0 4 - 3 6
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
5.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 - 0
4.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2 2 0 0 4 - 3 6
2.
Милан
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Манчестер Сити
 0 - 0
5.
Реал Мадрид
 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров
Барселона Виктор Пау 3
Милан Коломбо Лоренцо 2
Манчестер Сити Грилиш Джек 1
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 1
Милан Чуквуэзе Саму 1
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Касадо Марк 1
Манчестер Сити О'Райли Нико 1
Манчестер Сити Сусохо Мамаду 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" сыграют между собой товарищеский матч, текстовую онлайн-трансляцию которого на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2024, осталось 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 166
Реал Мадрид 47.6% (79)
X 6.6% (11)
Челси 45.8% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Челси
4.40
Реклама, zenit.win
4.50
Реклама, betcity.ru
3.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Мадрид - Челси онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Челси

Исход игры
Реал Мадрид
48.3% (83)
Ничья
6.4% (11)
Челси
45.3% (78)
Тотал 2.5
Больше
84.4% (92)
Меньше
15.6% (17)
Обе команды забьют
Да
90.83% (99)
Нет
9.17% (10)
Популярный счёт
1:2 Челси
22.7% (39)
2:1 Реал Мадрид
20.9% (36)
1:3 Челси
4.1% (7)
1:1 Ничья
4.1% (7)
0:2 Челси
2.9% (5)
3:1 Реал Мадрид
1.7% (3)
2:2 Ничья
1.7% (3)
0:1 Челси
1.7% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Реал Мадрид
Челси
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный